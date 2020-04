Cómo Medium se convirtió en el mejor y el peor lugar para las noticias sobre coronavirus

La plataforma da poder a las voces – y la desinformación

El 20 de marzo, un artículo sobre el nuevo coronavirus comenzó a difundirse. «Evidencia sobre la histeria – COVID-19» cristalizó un punto de vista que los conservadores habían estado pregonando durante algún tiempo: la histeria sobre el virus fue exagerada. Los Estados Unidos necesitaban reabrir la economía.

Para un no experto, el argumento sonaba convincente. El autor, el hacker de crecimiento del Valle del Silicio Aaron Ginn, usó los datos de Johns Hopkins para hacer su punto. En Medium, la pieza se mezcló con artículos comprobados de médicos y epidemiólogos, hasta que fue desacreditada en un eviscerante tweet por un verdadero experto en enfermedades infecciosas, Carl T. Bergstrom, un profesor de biología de la Universidad de Washington. Poco después, fue retirada.

En muchos sentidos, este era el medio que funcionaba como se pretendía. La compañía opera como una plataforma de blogs y como un medio de comunicación. Algunos artículos, escritos por periodistas profesionales que trabajan en una de las publicaciones de Medium, son verificados. Otros están escritos por teóricos de la conspiración y contienen información errónea peligrosa. Después de todo, la misión de la compañía, según el CEO Ev Williams, es nivelar el campo de juego y fomentar «las ideas que vienen de cualquier parte».

A medida que la pandemia interrumpe la vida en los EE.UU., Medium ha hecho progresos para detener la propagación de noticias de salud engañosas. Sus propias publicaciones, como OneZero y Elemental, han cubierto COVID-19 con la ética periodística, la edición y la verificación de hechos que se esperaría de un medio tradicional. Medium también inició un blog oficial de COVID-19 para promover artículos de expertos verificados. Se puso en marcha una política de contenido de coronavirus y contrató un equipo de editores científicos.

Pero la decisión de curar algunos contenidos, contratar periodistas profesionales y promover artículos verificados, ha hecho más difícil diferenciar los hechos de la ficción en la plataforma. Aunque las piezas generadas por los usuarios ahora tienen una advertencia en la parte superior que dice a los usuarios que el contenido no está verificado, por lo demás parecen idénticas a las escritas por expertos médicos o reporteros. En cierto modo, esta es la promesa de Medium: hacer que el trabajo de los aficionados parezca profesional.

Leer un artículo de 2.000 palabras que contiene información errónea sobre COVID-19 también parece notablemente diferente a leer algunas de las mismas ideas en un tweet. Podría no haber importado cuando Medium era un hogar para los hackers de productividad. Pero la desinformación sobre el coronavirus podría poner en riesgo la vida de las personas.

La situación ha obligado a Medium a adentrarse en las aguas de la moderación de contenidos, donde las grandes empresas de tecnología han estado tambaleándose durante años. Ahora, la plataforma que fue construida como un hogar para las «perspectivas únicas» del mundo está en la posición de decidir qué perspectivas realmente importan.

Una de las voces más prominentes en Medium sobre COVID-19 pertenece a Tomás Pueyo, otro hacker del crecimiento de Silicon Valley. Pueyo escribió «Coronavirus»: Why You Must Act Now», que tiene más de 40 millones de visitas, convirtiéndolo en uno de los artículos más leídos sobre el virus.

Este es el mejor escenario para Medium. Pueyo es un no-experto creíble que tiene mucho que decir, pero no tiene un lugar claro para decirlo. Además, puede dar sentido a los datos. Aprendió a leer complejos artículos académicos mientras construía aplicaciones sociales en Silicon Valley. Cuando el virus comenzó a propagarse en los EE.UU., se sumergió en el repositorio de Johns Hopkins en GitHub para averiguar lo que estaba pasando.

La idea de Pueyo, que ahora parece obvia, era que los nuevos casos de coronavirus estaban creciendo exponencialmente. Era un patrón que reconoció cuando una de sus aplicaciones se volvió viral, añadiendo 7 millones de usuarios en tres meses. Esta comparación, entre aplicaciones virales y enfermedades virales, normalmente sonaría demasiado conveniente. Esta vez, realmente funcionó.

Pueyo argumentó en Medium que el problema del coronavirus era peor y más inmediato de lo que la mayoría de la gente sabía o esperaba. De la noche a la mañana, su artículo explotó. Andrew Yang lo compartió, al igual que el psicólogo Steven Pinker. Fue citado en el New York Times. BuzzFeed lo llamó «el artículo definitorio sobre el brote de COVID-19».

La atención trajo consigo críticas, principalmente centradas en el pasado de Pueyo. No tiene experiencia en epidemiología, y, hasta la fecha, ha construido principalmente aplicaciones. Una de ellas, Zoo World, ayuda a la gente a construir zoológicos virtuales.

Sin embargo, cuando se le pregunta por esta crítica, Pueyo parece encantado. «¡Es genial!» dice. «Necesitas los controles y equilibrios, especialmente en mi caso, porque no soy nadie. No tengo formación en epidemiología».

Cuando A.J. Kay, un ensayista de Tempe, Arizona, empezó a enterarse de los casos de COVID-19 en EE.UU., no creyó que la información se acumulara. Parecía que la enfermedad se llamaba «altamente transmisible», pero sólo una persona en Arizona la tenía. (Las pruebas de COVID-19 se han retrasado notoriamente en los EE.UU., lo que significa que muchas personas que pueden estar enfermas con la enfermedad no se cuentan en los números oficiales).

Kay no es epidemióloga. Hasta el mes pasado, su artículo más popular en Medium era sobre la remoción de sus implantes de senos. Pero empezó a sospechar más cuando su ex-marido perdió su trabajo en un hospital local. Si había tal escasez de trabajadores de la salud, ¿por qué diablos se despedía a uno? Además, los pagos de su pensión alimenticia estaban ahora en riesgo.

Kay comparó el número de casos conocidos de COVID-19 con los datos sobre la gripe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y llegó a una sorprendente conclusión: el virus había llegado a los Estados Unidos mucho antes de lo que se había informado anteriormente. Lo que la gente estaba prediciendo que sería el pico – el momento amenazador en que los casos de COVID-19 inundarían los hospitales en las ciudades de los Estados Unidos – probablemente ya estaba sucediendo. Si estaba en lo cierto, las medidas draconianas que los gobiernos estatales estaban promulgando, como el cierre de negocios no esenciales, parecían lamentablemente fuera de proporción con el problema.

En el artículo, Kay admitió que la situación era personal. El año pasado, descubrió que tenía un tumor en su hígado pero le dijeron que era de muy bajo riesgo para extirparlo. Recientemente, había empezado a desarrollar síntomas que parecían indicar que la enfermedad se estaba extendiendo. Necesitaba hacerse un escáner pero no podía porque el procedimiento se consideraba electivo. Si Kay podía convencer a la gente de que el virus no era tan malo como pensaban, podría ser capaz de abordar finalmente el problema.

También sabía que toda su familia había estado extremadamente enferma a principios de enero. El primer caso de COVID-19 en Arizona fue reportado a finales de enero. «Empecé a juntar las cosas en mi cabeza y me puse a esperar un minuto…» dice ella.

«I WAS NAIVE TO THINK THAT COULDN’T HAPPEN TO ME BECAUSE I’M TELLING THE TRUTH.»

Su artículo, «La curva ya es plana», obtuvo 275.000 visitas en las primeras 48 horas que se publicó. Como la pieza de Ginn, se alimentaba de la narrativa conservadora de que los principales medios de comunicación se habían equivocado. Kay dice que no tenía intención de tomar una posición política, pero estaba feliz de ver que el artículo se hizo viral.

Dos días después de publicarlo, Kay recibió un correo electrónico de Medium. «Debido al elevado riesgo de daño potencial a las personas o a la salud pública, el equipo de Confianza y Seguridad de Medium ha eliminado el siguiente contenido», decía. Medium había concluido que su artículo contenía «afirmaciones o consejos de salud que, si se aplican, es probable que tengan efectos perjudiciales para la salud de las personas o la seguridad pública».

Kay había visto una situación similar con Ginn. Le había gustado su artículo, llamándolo «el primer artículo sobre coronavirus que tenía sentido» y se sorprendió cuando Medium lo retiró. Ahora, ella sentía que también estaba siendo censurada por negarse a jugar con la narrativa popular. «Fui ingenua al pensar que eso no me podía pasar a mí porque estoy diciendo la verdad», dice.

El artículo de Kay fue rápidamente reeditado en un blog conservador, después de recibir el apoyo de pensadores libertarios que se burlaron de Medium por la censura. Una nota del editor en la parte superior dice ahora: «Esta pieza apareció originalmente en Medium.com y fue removida sin explicación o advertencia.» (El artículo de Ginn fue reeditado en un blog conservador diferente.)

El equipo de comunicaciones de Medium no diría cómo, exactamente, la compañía decide retirar un artículo. También se negaron a comentar cómo descubren la desinformación en la plataforma y no dijeron cuántas personas tienen la tarea de encontrar y regular el contenido. Cuando se le preguntó por qué, específicamente, el artículo de Kay fue retirado, un portavoz de la compañía envió la política de contenido de COVID-19, negándose a comentar sobre los detalles. Medium dijo que tiene en cuenta el interés periodístico del artículo, así como «el contexto y la naturaleza de la información publicada, la probabilidad y la gravedad de los daños reales o potenciales, y las leyes aplicables» al decidir si se toman medidas.

Cuando se le preguntó sobre el artículo de Ginn, Sandee Roston, la jefa de comunicaciones de la empresa, envió la siguiente declaración:

Estamos examinando cuidadosamente el contenido relacionado con el coronavirus en el Medio para ayudar a detener la desinformación que podría ser perjudicial para la seguridad pública. El puesto de Ginn fue eliminado por su violación de nuestras reglas, específicamente el marco de análisis de riesgo que usamos para "Contenido controversial, sospechoso y extremo". Hemos aclarado estas reglas con nuestra Política de Contenido de Covid-19 para abordar preocupaciones más específicas en torno a la crisis de salud pública en evolución, y estamos tomando activamente las historias de Covid-19 que violan esto, como la pieza de Kay.

Parte del problema al que se enfrenta Medium es que la situación está cambiando tan rápido. La información que parece verdadera un día puede parecer rápidamente errónea o desactualizada al día siguiente. En febrero, el cirujano general le dijo a todo el mundo que dejara de comprar máscaras. Ahora, el CDC está instando a todos a usar máscaras de tela todo el tiempo.

El periodismo, por su naturaleza, rara vez es predictivo. Le dice a la gente lo que es verdad en el momento, a menudo con un poco de análisis. «Lo que parece ser cierto hoy puede estar equivocado mañana», escribió Charlie Warzel en The New York Times. El artículo de BuzzFeed de finales de enero que instaba a la gente a preocuparse por la gripe en lugar del novedoso coronavirus parece risible hoy en día, al igual que el tweet de Vox del 31 de enero que decía que la situación no se convertiría en una pandemia mortal. En ese momento, sin embargo, estas ideas eran la sabiduría predominante.

En este período de incertidumbre, Medium está dando a la gente un lugar para especular y ofrecer soluciones concretas – incluso si esas soluciones no son verificadas. Para los escritores, lo que está en juego es bajo. Si se equivocan, la mayoría de las veces, nadie se dará cuenta. Si tienen razón, como Pueyo, podrían convertirse en «expertos» de la noche a la mañana.

Desde ese punto de vista, la misión de Medium parece una reliquia de otra época, una en la que la gente creía que dar voz a todo el mundo en Internet haría del mundo un lugar mejor. Williams admitió como tal cuando habló con el New York Times en 2017 sobre por qué pensaba que Internet estaba roto. «Pensé que una vez que todo el mundo pudiera hablar libremente e intercambiar información e ideas, el mundo sería automáticamente un lugar mejor», dijo. «Me equivoqué en eso».

No está claro cómo Medium resuelve eso, y sus políticas opacas que rodean a COVID-19 permiten a la compañía permitir la difusión de información errónea mientras se absuelve a sí misma de responsabilidad. Incluso Pueyo es consciente de los peligros de la plataforma. Cuando se le preguntó sobre la gente que criticaba su artículo, él estaba de acuerdo con ello: «No tengo formación en epidemiología», dijo. «Definitivamente no deberías confiar en mí».