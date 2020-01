El FBI informará a los funcionarios estatales en futuras elecciones…

¿No estaban haciendo esto antes?

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2020, la Oficina Federal de Investigación anunció el jueves que comenzaría a notificar a los estados cuando los sistemas electorales locales sean pirateados en un esfuerzo por hacer las elecciones más seguras. Antes, la oficina sólo notificaba a los propietarios de los equipos de ciberataques violados, que eran típicamente condados y gobiernos locales con menor capacidad de respuesta.

El anuncio del FBI llega después de meses de críticas de los legisladores y funcionarios electorales que temían que la agencia no informara a los estados de posibles amenazas, informó el jueves The Wall Street Journal. En una llamada a los reporteros, un funcionario del FBI también dijo que la agencia no notificará a los vendedores de tecnología electoral sobre las infracciones.

«Las intrusiones cibernéticas que afectan la infraestructura electoral tienen el potencial de causar impactos negativos significativos en la integridad de las elecciones», dijo un comunicado de prensa del FBI. «Entender que la mitigación de tales incidentes a menudo depende de la notificación oportuna».

El año pasado, el ex consejero especial Robert Mueller publicó su informe sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

El informe de Mueller reveló que, en 2016, una red electoral del condado de Florida fue violada por piratas informáticos rusos, aunque no pudieron alterar los recuentos de votos. Cuando se publicó el informe en 2019, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, al parecer todavía no había sido informado por el FBI sobre el incidente y solicitó una sesión informativa tras la publicación.

«Las decisiones sobre la notificación siguen dependiendo de la naturaleza y el alcance del incidente y de la naturaleza de la infraestructura afectada», dijo el FBI en un comunicado de prensa.