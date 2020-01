Este juego diario de adivinación de palabras es la manera perfecta de matar el tiempo – y la confianza

La palabra es «frustración».

Durante los últimos meses, Adivina mi palabra, de Ryan Jones, ha ofrecido una forma sencilla, aunque no siempre indolora, de superar el tiempo de inactividad en el trabajo. Funciona en tu navegador, y es bastante simple: adivina una palabra, y el software te dirá si la respuesta correcta cae antes o después de ella. Suena fácil, ¿verdad?

Jaja! Es una broma! En realidad es sorprendentemente difícil y te hará darte cuenta de lo oxidado que estás al recitar el alfabeto en tu cabeza. El juego ofrece una palabra «normal» y «difícil» para probar todos los días. Puedes irte hasta que ganes, o rendirte como un desertor y volver al día siguiente por una nueva palabra. Una vez que haya terminado, puede revisar las tablas de clasificación para ver dónde cae. Como cualquier juego de palabras buenas del día, te anima a seguir intentándolo y a competir contra otros – o contra ti mismo – de una manera amistosa.

Como escritor, se supone que debo tener una excelente comprensión de mi lengua materna y un vocabulario que me hace hablar bien y esas cosas. Pero me tomó 13 adivinanzas y dos minutos para obtener una palabra que, en el mejor de los casos, hace que los niños de primer grado se tropiecen en un examen de ortografía. Mientras tanto, alguien con un oso emoji en su nombre lo anotó en menos de 10 segundos con cuatro adivinanzas. Nota para mí: no dejes tu día j- oh.