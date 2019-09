Los artistas de Caracas reclaman los barrios marginales de la pobreza y la propaganda

En la barriada de Petare, al este de Caracas, capital de Venezuela, Fabián Solymar, de 31 años, comienza a dibujar un mural de figuras abstractas en un muro cubierto de propaganda política del Partido Socialista.

Con el tiempo, el mural cubrirá un anuncio de campaña para un gobernador de estado y una imagen de los ojos del difunto presidente Hugo Chávez, una respuesta artística a la iconografía del partido gobernante esparcida por los espacios públicos de la nación en lucha de la OPEP.

El mural de color pastel también tiene otra misión: cambiar la imagen de Petare, una de las favelas más grandes de América Latina y una que históricamente ha sido más conocida por sus crímenes violentos y rivalidades entre pandillas que por su arte público.

«La idea es que la gente sienta que este no es un lugar de delincuentes, sino de gente que trabaja», dijo Solymar, que lleva el apodo de Dagor, mientras trabajaba en un mural en una reciente tarde de agosto. «Hay ingenieros, hay arquitectos, hay un poco de todo. Me he encontrado con todo tipo de profesiones y existe la idea errónea de que todos los barrios son peligrosos, pero no es cierto».

Solymar dice que se inspira en el artista callejero Revok, radicado en Los Ángeles, así como en el artista venezolano Carlos Cruz-Diez, quien utilizó el color y las líneas para crear un sentido de movimiento en su obra pionera expuesta en áreas públicas de Caracas.

Venezuela tiene una de las tasas de homicidio más altas de Sudamérica, con 56,8 por cada 100.000 habitantes, según las Naciones Unidas, y la tasa de homicidio de Petare es casi el doble, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, una organización sin fines de lucro.

Solymar lidera la iniciativa junto con otros artistas y residentes de Petare, que hasta ahora han pintado nueve murales en los barrios bajos de Petare. Buscan lugares donde la gente se congrega, o lugares donde la basura tiende a amontonarse, en un esfuerzo por crear un contraste con la realidad, a menudo sombría, de la ciudad.

Katiuska Camargo, residente de Petare, dijo: «La conexión entre el arte y la gente es asombrosa, porque en los espacios donde había basura, ahora hay arte. Y muchos (murales) fueron creados hace seis años y no ha habido basura. Y en los lugares donde hay un poco de basura, la quitamos, el artista llega, elabora su trabajo y crea magia».