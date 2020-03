Rent the Runway despide a todos los empleados de las tiendas debido a la incertidumbre del coronavirus.

El anuncio se hizo en una llamada de Zoom

Rent the Runway, una popular marca de alquiler de ropa, despidió a todo su personal de ventas a través de Zoom ayer. La compañía, que opera principalmente en línea, tiene ubicaciones en California, Nueva York, Chicago y Washington DC. Todas las tiendas están actualmente cerradas debido a la pandemia de coronavirus, y la compañía no está segura de cuándo o si podrán reabrir.

Durante una reunión del Zoom con el personal de ventas al por menor, un ejecutivo de la empresa dijo que el negocio se ha visto obligado a «reevaluar drásticamente» sus operaciones actuales para poder sostener el negocio. «Todos los equipos de RTR están siendo impactados de alguna manera hoy en día», añadió. «Con la actual incertidumbre y las continuas restricciones gubernamentales que tienen como objetivo proteger la salud pública durante esta pandemia sin precedentes, no tenemos visibilidad sobre cuándo o si podremos reabrir nuestras tiendas». Como resultado de esto, todos los roles de los minoristas están siendo eliminados. Esta fue una decisión desgarradora».

Los empleados dicen que sus cuentas de correo electrónico fueron desactivadas poco después de la llamada, que duró menos de 30 minutos. Los empleados de las tiendas están recibiendo su último cheque de pago en o antes del 3 de abril, y los empleados por hora están siendo pagados por los turnos que habían programado antes del 31 de marzo, de acuerdo con los documentos revisados por The Verge. Además, los empleados están recibiendo indemnización por despido y dos meses de seguro médico. La compañía también envió un correo electrónico con detalles sobre cómo solicitar el desempleo.

Rent the Runway ya ha contactado con clientes a principios de este mes para tratar asuntos relacionados con el coronavirus. «En primer lugar, según Harvard Health, actualmente no hay pruebas de que el COVID-19 pueda transmitirse de superficies blandas como telas o alfombras a los humanos», dice el correo electrónico. «Además, nuestros agentes y prácticas de limpieza están diseñados para matar virus como el resfriado común y la gripe. Aunque la información científica aún está en desarrollo, no tenemos razones para creer que nuestros procesos son ineficaces contra COVID-19.»

En septiembre, Jason Del Rey de Recode informó que la compañía estaba experimentando importantes retrasos de última hora en los pedidos, lo que provocó cientos de clientes enfadados. Jennifer Hyman, la directora general, dijo que el problema era el resultado de la actualización del sistema de almacenes de la compañía. Inmediatamente después, tuvo que dejar de aceptar nuevos clientes. En octubre, la operación parecía estar de nuevo en pie.

Pero la pandemia de coronavirus ha reformado dramáticamente la economía. Los gobiernos estatales han pedido a las empresas no esenciales de California y Nueva York que permanezcan cerradas para detener la propagación del virus, y los propietarios de las empresas se ven obligados a tomar decisiones difíciles.

Para empresas como Rent the Runway que operan principalmente en línea, el cierre de locales comerciales es probablemente una opción necesaria. «Rent the Runway siempre ha sido un poco demasiado bueno para ser verdad», dijo a The Verge un ex empleado de una tienda minorista. «No estamos vendiendo nada, no hay mucho que hacer en la tienda.» Pidió permanecer en el anonimato porque su despido estaba condicionado a la firma de un acuerdo de no separación.

En una declaración a The Verge, un portavoz de Rent the Runway dijo: «Nos esforzamos por hacer esta transición lo más fluida posible para nuestros empleados, de la compensación a la continuación de la cobertura del seguro de salud. Aunque no tenemos idea de cuánto tiempo nuestro negocio se verá afectado, seguimos comprometidos a servir y apoyar a nuestros empleados y clientes durante este tiempo difícil».