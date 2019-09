Sacerdote venezolano de Instagram se une a los manifestantes contra Maduro para «estar con el pueblo».

Hablar de la Biblia en su relato de Instagram es una de las formas en que Luis Antonio Salazar -un sacerdote milenario de la orden capuchina- hace que la religión sea entretenida para sus miles de seguidores.

Ex concursante de concursos de belleza, Salazar utiliza su iPhone para grabar su serie de videos «Viviendo el Evangelio» que se publica semanalmente por su cuenta.

«Los discípulos, al ver que Jesucristo subía al cielo, se pusieron tristes, muy tristes, mirando al cielo como idiotas. Tanto que un ángel tuvo que bajar y decir: Vamos, tontos, pongámonos a trabajar», dijo en uno de sus últimos videos.

Su fama en los medios sociales aumentó después de que comenzó a apoyar al figura de la oposición Juan Guaidó y a asistir a las protestas antigubernamentales donde bendice a los manifestantes.

Salazar dijo que se involucró en las protestas contra Maduro porque ser político es parte de ser venezolano.

«No puedo eximirme de hablar de política porque soy venezolano y hay una realidad y tengo que hablar de ella. Si no hablo de ello, me ahogaré, me quedaré atrapado allí. Y si la gente está en la calle, tienes que estar con ellos», dijo a Reuters en una entrevista.