Ser Julio Borges

Julio Borges está ahora a cargo del Poder Legislativo. Seguro que va a ser diferente.

Henry Ramos Allup era una ametralladora, de fuego rápido, sin pensar demasiado en quién había sido herido. Julio Borges es más bien un francotirador: guay, preparado, calculado.

Su primer discurso como jefe estuvo dirigido a partes específicas del MUD y del chavismo. La parte más memorable fue dirigida directamente a las Fuerzas Armadas y a aquellos que quieren anticiparse a las elecciones.

A Borges le encantaría que la Asamblea fuera lo que debería haber sido desde el principio: el espacio sin B.S. para el diálogo real, menos los sacerdotes.

Las elecciones son especialmente grandes en la mente de Borges. Quiere ganar, pero ganar en las urnas. Las protestas callejeras, los mítines y la agenda de movilización en general son claramente de importancia secundaria para el opositor más importante del país.

Para conseguir lo que quiere, debe asegurarse de dos cosas: que no se embochinche la cosa -que la calma relativa prevalezca- y que el chavismo restaure al menos algunos de los poderes de la Asamblea Nacional. A Borges le encantaría que la Asamblea fuera lo que debería haber sido desde el principio: el espacio sin B.S. para el diálogo real, menos los sacerdotes. Eso es lo que establece la constitución, ¿verdad?

Su visión es tan ambiciosa como improbable.

Su discurso inaugural fue más tranquilo y medido que todo lo que vimos de Henry Ramos. Intentaba llegar a un público específico, no a «el país nacional», y quería apagar los incendios, no encenderlos. Para muchos de nosotros, esto parece Misión Imposible, pero es lo que busca.

Los incendios que tiene que apagar son incendios que empezó Ramos Allup. Ahora es fácil de recordar, pero hace un año la gran preocupación era que llegara a un acuerdo con Aristóbulo. Quería disipar esta idea, así que tan pronto como juró, empezó a buscar al gobierno, tratando de establecer a su opositor rajao bona fides y asegurarse de que la gente dejara de preguntarse si él era el tipo que MUD necesitaba. Necesitaba posicionarse como una amenaza seria. Era sobre cojones.

Borges piensa diferente: si tiene ambiciones presidenciales, están muy lejos en los años 2020 o 2030. No está pensando en su índice de aprobación, su trabajo ahora mismo está entre bastidores.

Pero ahora que está bajo el foco de atención -y uno brillante- su habilidad para acechar y maniobrar a puertas cerradas será puesta a prueba.

Y Borges también tiene que preocuparse por su flanco derecho: frenar a los radicales va a resultar complicado para alguien como Borges.

Pero se encuentra en una situación confusa: al mismo tiempo que promete declarar que el presidente ha abandonado su cargo y trata de bailar pegao lo suficiente como para superar la medida de «desprecio» de la Asamblea y legislar. ¿De verdad puedes hacer ambas cosas? Si quieres usar la Asamblea Nacional como centro de poder, ¿realmente puedes pedirle al ejército que desobedezca al presidente? ¿Puede funcionar ese loco acto de equilibrio? Al final, el chavismo tiene las respuestas a esas preguntas, nosotros no.

Y Borges también tiene que preocuparse por su flanco derecho: frenar a los radicales va a resultar complicado para alguien como Borges. No me refiero sólo a los locos de VP: los líderes clave de su propio partido, como Henrique Capriles, se han pronunciado en contra de las concesiones. Y, por supuesto, Voluntad Popular, así como la gente de Vente, ABP e incluso pedazos de AD se quedarán en blanco ante cualquier signo de exceso de amistad con el poder. Promete hacer del 2017 un viaje agitado para el nuevo orador de AN.

Borges, que ha construido una carrera con su sang froide, sabe lo que cualquier buen francotirador sabe, se necesita paciencia, precisión y, por supuesto, las condiciones perfectas para un tiro limpio. Mi duda es si el país está de humor para francotiradores ahora mismo. Me parece que nos enfrentamos más a un tifón que a una brisa tranquila y con la economía hundiéndose cada vez más en el caos, hay pocas esperanzas de un respiro. Le deseo a El Cejudo la mejor de las suertes, porque seguro que lo necesitará.