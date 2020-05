Virgin Galactic perdió 60 millones de dólares en el primer trimestre, anuncia una nueva asociación de la NASA para la tecnología supersónica

Además, 400 nuevas personas han depositado depósitos para los vuelos

La empresa de turismo espacial Virgin Galactic perdió 60 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, por debajo de la pérdida neta de 73 millones de dólares que sufrió a finales del año pasado, según la declaración de ganancias de la empresa hoy. La compañía dice que obtuvo ingresos de sólo $238.000 este primer trimestre por «proveer servicios de ingeniería».

Junto con estos resultados, Virgin Galactic anuncia que 400 personas han hecho depósitos reembolsables para volar en el futuro en el avión turístico de la compañía. El costo total de volar en el vehículo es de 250.000 dólares, pero a través de una nueva iniciativa, Virgin Galactic permitió a los aspirantes a astronautas depositar sólo 1.000 dólares para reservar un asiento en un futuro vuelo. La compañía dice que esos depósitos representan «más de 100 millones de dólares de potenciales ingresos futuros por el pago completo del billete».

Virgin Galactic también anuncia hoy que está recibiendo ayuda de la NASA para desarrollar futuros vehículos de alta Mach – o jets supersónicos – que pueden ser potencialmente utilizados para viajes aéreos de alta velocidad. Hoy, la compañía anunció un nuevo acuerdo de la Ley del Espacio con la NASA, que aprovechará la investigación de la agencia espacial en el campo de los viajes aéreos supersónicos.

Durante las últimas dos décadas, el objetivo principal de Virgin Galactic ha sido enviar a los clientes de pago al borde del espacio y de vuelta para obtener un rápido sabor de la ingravidez. El vehículo principal de la compañía es el VSS Unity, un avión espacial que se despliega bajo el ala de un gigantesco portaaviones en pleno vuelo. Los pilotos a bordo del avión espacial encienden el motor del vehículo para subir a una altitud de 50 millas sobre la Tierra, lo que muchos consideran como el límite del espacio. A esa altura, los pasajeros experimentan unos minutos de flotación antes de que el avión se deslice de nuevo hacia la Tierra y aterrice en una pista.

Aunque el turismo espacial es el objetivo final de Virgin Galactic, la compañía ha expresado su interés en ampliar sus capacidades. El fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, ha hablado de desarrollar eventualmente los viajes de punto a punto, que implican vehículos propulsados por cohetes que llevan a los pasajeros de un punto de la Tierra a otro. Los viajes de punto a punto también han sido puestos en circulación por otras compañías, en particular SpaceX, pero esa tecnología está lejos de la realidad. Y hay preocupaciones sobre la viabilidad de tales formas de viaje.

Sin embargo, el desarrollo de aviones supersónicos podría ser un paso importante para hacer que los viajes de punto a punto ocurran. Y la NASA tiene mucha experiencia con este tipo de vehículos de alta velocidad, con décadas de historia desarrollando aviones para viajar más rápido que la velocidad del sonido. En los últimos años, la NASA también ha estado trabajando en un nuevo jet supersónico «silencioso» llamado el X-59 QueSST.

«THE FULL IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE COMPANY’S FULL YEAR FINANCIAL RESULTS AND TEST FLIGHT PROGRAM WILL DEPEND ON FUTURE DEVELOPMENTS.»