EE.UU. en conversaciones secretas con el jefe socialista venezolano Diosdado Cabello

Estados Unidos ha abierto comunicaciones secretas con el jefe del partido socialista venezolano, mientras los miembros del círculo íntimo del presidente Nicolás Maduro buscan garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas de destitución, dijo un alto funcionario de la administración estadounidense a la agencia de noticias Associated Press.

Diosdado Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, conoció el mes pasado en Caracas a alguien que está en estrecho contacto con la administración Trump, dijo el funcionario. Una segunda reunión está en marcha, pero aún no se ha celebrado, según el informe publicado a última hora del domingo.

El AP retuvo el nombre del intermediario y los detalles del encuentro con Cabello por temor a que la persona pudiera sufrir represalias.

El funcionario habló bajo la condición del anonimato porque no están autorizados a discutir las conversaciones, que todavía son preliminares. No está claro si las conversaciones cuentan con la aprobación de Maduro o no.

Como presidente de la Asamblea Constituyente del país, Cabello, de 56 años, es uno de los principales agentes de poder dentro de Venezuela. Ha visto cómo su influencia en el gobierno y en las fuerzas de seguridad se ha ido ampliando a medida que el control de Maduro sobre el poder se ha debilitado.

Pero también ha sido acusado por funcionarios estadounidenses de estar detrás de la corrupción masiva, el tráfico de drogas e incluso amenazas de muerte contra un senador estadounidense en ejercicio.

El funcionario de la administración dijo que bajo ninguna circunstancia Estados Unidos busca apuntalar a Cabello o allanar el camino para que sustituya a Maduro.

En cambio, el objetivo de la campaña es aumentar la presión sobre el régimen contribuyendo a la lucha a cuchillo que Estados Unidos cree que tiene lugar entre bastidores entre los círculos de poder que compiten dentro del partido gobernante.

Existen contactos similares con otras personas importantes de Venezuela, dijo el funcionario, y Estados Unidos está en modo de escuchar lo que se necesita para traicionar a Maduro y apoyar un plan de transición.

Cabello no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Pero un ayudante dijo que Estados Unidos ha estado llamando cada vez más a su puerta, buscando desesperadamente establecer contacto.

«Sabio y bien preparado

El ayudante rechazó la idea de que Cabello estaba traicionando de alguna manera a Maduro, diciendo que Cabello sólo se reuniría con los estadounidenses con el permiso del presidente y que si esto contribuía a levantar las sanciones, él lo culpa por paralizar la economía dependiente del petróleo.

El ayudante habló bajo la condición del anonimato porque no estaba autorizado a discutir asuntos políticos públicamente.

Una persona familiarizada con el encuentro de julio dijo que Cabello parecía inteligente y llegó a la reunión con el enviado respaldado por Estados Unidos bien preparado, con una clara comprensión de los problemas políticos de Venezuela.

A medida que la crisis venezolana avanza, ha surgido un patrón predecible en el que Juan Guaido, a quien Estados Unidos y docenas de otros países reconocen como el legítimo líder de Venezuela, ha sido incapaz de atraer a los militares y tomar el poder.

Pero Maduro carece de la fuerza suficiente para aprehender a su rival o rescatar la economía colapsada en medio de las sanciones cada vez más severas de Estados Unidos.

A principios de este mes, Estados Unidos impuso nuevas sanciones que se apoderan de todos los activos del gobierno de Maduro en Estados Unidos y amenazan con castigar a las empresas de terceros países que continúen haciendo negocios con él.

Las conversaciones patrocinadas por Noruega entre la oposición y el gobierno han sido lentas y fueron suspendidas este mes por Maduro, quien acusó a Guaido de celebrar el «brutal bloqueo» de Estados Unidos.

Cabello, el ejército venezolano y el gobierno de Estados Unidos no son parte de esas conversaciones.

Romper el estancamiento

Para romper el estancamiento, algunos conspiradores esperan que los EE.UU. diseñen un plan para proteger a los miembros del gobierno que se vuelvan contra Maduro de futuros enjuiciamientos.

Cabello es visto como un rival de Maduro y era cercano al difunto líder socialista, Hugo Chávez[Archivo: Miraflores Press/EPA]

Los EE.UU. han dicho repetidamente que ofrecerían a los socialistas de alto nivel un alivio de las sanciones si toman «acciones concretas y significativas» para acabar con el dominio de Maduro.

En mayo, levantó rápidamente las sanciones contra el ex jefe de espionaje de Maduro, el general Manuel Cristóbal Figuera, después de que éste desertara durante un levantamiento militar fallido.

Como jefe de la Asamblea Constituyente, Cabello tiene el poder de destituir a Maduro, una posición que podría ser útil en cualquier transición negociada.

No está claro quién inició el contacto con Cabello. Pero el funcionario estadounidense dijo que Cabello hablaba a espaldas del socialista asediado a pesar de sus demostraciones casi diarias de lealtad y sus frecuentes arengas contra el presidente Donald Trump.

Un político de la oposición informado sobre el alcance dijo que el Ministro de Defensa Vladimir Padrino y el Ministro del Interior Néstor Reverol se encuentran entre los que están en contacto indirecto con los estadounidenses, subrayando el grado en que Maduro está rodeado de conspiradores incluso después de que un levantamiento militar encabezado por la oposición en abril fuera fácilmente sofocado.

El político habló bajo la condición del anonimato porque no están autorizados a discutir las conversaciones. La AP no pudo verificar la versión del político de la oposición.

Cabello ha sido visto por mucho tiempo como un rival de Maduro, alguien que tiene puntos de vista económicos más pragmáticos y está menos alineado ideológicamente con la Cuba comunista.

Se sentó a la derecha de Hugo Chávez cuando el difunto socialista designó a Maduro, a su izquierda, para que fuera su sucesor en su última aparición pública antes de morir de cáncer en 2013.