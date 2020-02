La respuesta draconiana de China al nuevo coronavirus, explicada por un experto de China

«Me preocupan mucho las consecuencias imprevistas».

Casi dos décadas después de la aparición del SARS en 2003, China está de nuevo en el centro de una batalla contra un nuevo coronavirus.

Al igual que el virus del SARS, la enfermedad respiratoria 2019-nCoV evolucionó de infectar animales a infectar humanos. El nuevo virus también representa una amenaza de pandemia. Y al igual que con el SARS, hay preocupación por la transparencia de China en este brote.

En 2003, China fue muy criticada por retener información sobre el SARS durante demasiado tiempo. El virus acabó matando a 774 personas e infectó a más de 8.000. Aunque muchas cosas han cambiado desde entonces -incluida la capacidad de China para identificar brotes, encontrar su fuente y secuenciar rápidamente el virus que los está causando- siguen existiendo problemas en el intercambio de información de China.

En las últimas dos semanas, han surgido informes de que las autoridades chinas pueden haber retrasado la notificación del brote y luego haber restado importancia y ocultado lo que sabían, llegando incluso a amordazar a un médico que intentaba advertir a sus colegas sobre el virus. Esto sugiere que las medidas adoptadas por China desde el principio pueden haber aplazado la respuesta mundial a un patógeno mortal y haber permitido que se siga propagando. (Hasta la fecha, ya hay más de 20.000 casos de 2019-nCoV y 400 muertes).

Pero, ¿hay algo más en la historia? ¿Qué revela la lenta notificación de este brote por parte de China sobre el sistema de salud pública en un país de 1.400 millones? ¿Y qué ha cambiado en China desde el SARS que los forasteros podrían pasar por alto?

Para responder a esas preguntas, llamé a Yanzhong Huang, un experto en China. Ahora es un investigador principal para la salud global en el Consejo de Relaciones Exteriores, Huang ha estudiado la respuesta de China al SARS y ha escrito extensamente sobre la salud pública en China y la capacidad del gobierno para detectar brotes de enfermedades, incluyendo en su libro Governing Health in Contemporary China (Gobernando la salud en la China contemporánea). Compartió sus opiniones sobre la evidencia «decisiva» de que los funcionarios sanitarios locales de Wuhan -el epicentro del brote- restaron importancia a la gravedad del nuevo coronavirus, por qué falló el sistema de vigilancia de enfermedades de China y su preocupación por las consecuencias de una cuarentena masiva.

La conversación que sigue ha sido editada para su extensión y claridad.

Julia Belluz

¿Qué aprendió China del brote de SARS que está usando ahora para combatir el nuevo coronavirus?

Yanzhong Huang

La principal diferencia es la velocidad en términos de identificar correctamente el agente etiológico [o causante de la enfermedad]. Durante el brote de SARS, el CDC de China inicialmente hizo un diagnóstico erróneo. Pensaron que la enfermedad era causada por la clamidia en lugar del coronavirus del SARS. Fueron los científicos canadienses los primeros en identificar correctamente el virus y secuenciarlo.

Esta vez, los científicos chinos pudieron secuenciar genéticamente el virus a principios de enero. Así que identificaron correctamente el agente etiológico, lo secuenciaron y compartieron esa información con la Organización Mundial de la Salud.

Después del SARS, [China también] construyó la red de vigilancia de enfermedades más grande del mundo con un sistema de reporte basado en la web. Permite a los trabajadores de salud pública de base informar cualquier cosa inusual a las autoridades sanitarias centrales, el CDC central. Ese sistema, desafortunadamente, no funcionó esta vez.

Julia Belluz

Hablemos del sistema de vigilancia de enfermedades de China. ¿Permite a los funcionarios a nivel local alertar directamente al gobierno central sobre los brotes de enfermedades?

Yanzhong Huang

Sí. Este sistema de reporte en línea significa que si alguien encuentra algo [inusual], puede reportar esas situaciones directamente al CDC central a nivel nacional.

Pero los funcionarios chinos del CDC admitieron que con el nuevo coronavirus, el sistema no funcionó – en parte porque no tienen los protocolos sobre cómo lidiar con un virus que no está en la categoría de los patógenos conocidos.

Julia Belluz

Eso suena divertido.

Yanzhong Huang

Suena muy extraño. La gente del CDC tenía una explicación de que había un nuevo virus, y no estaba en la categoría de la lista de patógenos que tenían en el sistema, así que no sabían cómo informar.

Julia Belluz

También he oído hablar mucho de las rígidas estructuras burocráticas en China que retrasan la información que pasa por el gobierno. Pero el sistema basado en la web que describes no suena muy rígido.

Yanzhong Huang

Lo que digo y cómo funciona es otra cosa. La realidad es que todavía siguen el sistema de informes nivel por nivel. Así que, por ejemplo, Wuhan y las autoridades sanitarias locales … no tenían la capacidad de hacer las pruebas de laboratorio, así que tuvieron que enviar las muestras al CDC de China. Se supone que deben compartir la información con la Comisión Nacional de Salud y las autoridades sanitarias provinciales.

Pero incluso en la confirmación de un caso, esto también es muy burocrático. Tienen este proceso de confirmación de tres niveles. Para confirmar un caso, tienen que confirmarlo a este nivel de base, luego al nivel del CDC de la ciudad; luego el CDC nacional tiene que confirmarlo antes de que pueda contarse como un caso confirmado.

Julia Belluz

Ha habido numerosos informes, basados en diferentes pruebas, de que, al igual que en el caso del SRAS, China se dedicó deliberadamente a encubrirlo, lo que retrasó la alerta al mundo sobre este brote. ¿Cuál es, en su opinión, la evidencia más convincente de tal retraso o encubrimiento?

Yanzhong Huang

Según un informe del 29 de enero en el New England Journal of Medicine, de autores del CDC chino, ya había trabajadores de la salud infectados a principios de enero – algo así como siete trabajadores de la salud infectados. Esta es la evidencia de la transmisión de humano a humano.

Pero el público no fue informado de esta situación hasta el 18 de enero. A la gente se le dijo que no había pruebas sólidas de transmisión de persona a persona. En el mismo artículo del NEJM, hay otras pruebas de que la transmisión entre humanos ya estaba ocurriendo en diciembre.

Julia Belluz

¿Hay otras explicaciones de por qué China puede no haber sido sincera y a qué nivel de gobierno se estaba produciendo este encubrimiento?

Yanzhong Huang

El gobierno local [en Wuhan] parece indicar que fueron mal informados por el CDC central sobre la gravedad del brote. Pero el CDC central parece indicar que no tenían la autoridad para anunciar casos confirmados – que le correspondía a la Comisión Nacional de Salud hacer ese trabajo.

Pero si observamos la forma en que [Wuhan] informó sobre la enfermedad, después del 5 de enero, dejaron de proporcionar informes, y eso no se reanudó hasta el 11 de enero. En ese período, no hubo información del gobierno sobre la enfermedad. Pero hubo dos reuniones políticas importantes [entre el 5 y el 11 de enero]: la reunión del Congreso del Pueblo de la ciudad y la conferencia política consultiva. Se consideran reuniones importantes para nombrar nuevos líderes, hacer cambios de personal, todo a nivel local.

[Los funcionarios de Wuhan] no querían que las malas noticias arruinaran las reuniones.

Julia Belluz

En el SARS, recuerdo que gran parte de la falta de información ocurrió a nivel del gobierno central. Esto suena diferente.

Yanzhong Huang

En el caso del SRAS, fue también que los dirigentes centrales que estaban mal informados por las autoridades sanitarias centrales sobre la gravedad del problema. El ministro de salud continuó diciendo que es controlable, prevenible y seguro viajar a China en un momento en que ya había hospitales que admitían a mucha gente.

Esta vez, cuando hablamos de este encubrimiento, hay dos cuestiones. Primero, está el tema de reportar la enfermedad [a nivel local] a los niveles superiores. Esto es lo que llamamos flujo de información ascendente. Esa es la parte en la que no tengo tanta confianza porque todavía no sabemos cuándo los líderes centrales recibieron el mensaje de que esto es algo serio. Parece que fue después del 16 de enero porque, para el 18 de enero, enviaron un equipo de investigación a Wuhan dirigido por el Dr. Zhong Nanshan [el experto en coronavirus más importante de China que ayudó en la respuesta al SARS]. Así que está claro que fue alrededor del 16 de enero que recibieron el mensaje, pero no sé de quién.

La autoridad local de Wuhan emitió informes sobre la enfermedad, pero se sucedieron de vez en cuando. También eran inexactos [ya que seguían negando la evidencia de la transmisión del virus de humano a humano desde el principio].

Luego está la cuestión de comunicar esa información al público. Claramente, [las autoridades chinas] no han hecho un buen trabajo en términos de compartir la información de la enfermedad con el público de manera oportuna y precisa.

Julia Belluz

¿Por qué China retrasó la notificación del brote de SARS, y por qué podría retrasarse ahora?

Yanzhong Huang

Los regímenes autoritarios tienden a valorar el secreto. Las autoridades centrales de salud en ese momento estaban mal informadas debido a esa responsabilidad ascendente. Sólo rinden cuentas a los superiores inmediatos, no a las personas que se ven afectadas por sus decisiones. Tienes ese incentivo para no decir la verdad, para hacerte ver bien. La preocupación por el efecto en la economía y el turismo chinos, la estabilidad política y social, era una preocupación muy, muy importante.

Una de las razones por las que no quisieron informar es que sabían que algo terrible estaba ocurriendo – la transmisión de humano a humano – y que iba a arruinar la atmósfera política de las dos reuniones.

Julia Belluz

Como resultado de una reacción demasiado lenta a este brote, China ha adoptado algunas medidas extraordinarias para contener el virus, incluida la puesta en cuarentena de más de 50 millones de personas, lo que se hace a una escala que nunca se ha hecho. ¿Qué pasaba por la mente de los líderes cuando decidieron hacer esto, qué era lo que realmente motivaba su preocupación?

Yanzhong Huang

La decisión de la cuarentena parece haber sido tomada apresuradamente por recomendación del Dr. Zhong Nanshan, que fue el cruzado del SARS en China. Ahora está jugando un papel crucial en la lucha contra el coronavirus de China. Llegó a Wuhan el 18 de enero, y se dio cuenta de que, con el récord de propagación del virus, había que hacer algo más dramático para contener su propagación y que la cuarentena de la ciudad era la única opción.

Julia Belluz

Durante el SRAS, en otros países, como el Canadá, cuarentenas mucho menores dieron lugar a ensayos sobre derechos humanos. ¿Alguna idea de cómo le parece esta cuarentena al pueblo chino?

Yanzhong Huang

Mi lectura de esto – en el estado de ánimo en los medios sociales chinos, en mis conversaciones con la gente de allí – es que la mayoría de la gente está de acuerdo con las medidas de cuarentena, ya sea en Wuhan o en otras partes del país. Creen que es necesario e importante detener la propagación del virus. Incluso la violación de los derechos humanos, las libertades civiles, la discriminación contra ciertos grupos como la gente de Wuhan – es típico que los chinos acepten eso. Lo que piensan es que lo más importante [es contener el virus,] incluso si eso significa que tienen que sacrificar ciertos derechos.

Julia Belluz

Sobre el tema del autoritarismo, sabemos que China tiene un elaborado sistema de vigilancia de su población. ¿Estamos viendo que esto juega un papel en la respuesta al brote?

Yanzhong Huang

No estoy apoyando este enfoque – o haciendo un juicio moral – y, ciertamente, tiene enormes implicaciones éticas y morales. Pero los grandes datos se utilizan comúnmente [en los brotes]. Así que tienen este sistema al que todo el mundo puede acceder – sólo tienes que proporcionar el número de tren si viajaste durante el último mes y el número de vuelo – y el sistema puede mostrar si tuviste compañeros que resultaron ser pacientes confirmados [con el nuevo coronavirus].

Julia Belluz

Vaya. ¿Qué es lo que más le preocupa de los enfoques de China – las cuarentenas, la vigilancia – en el contexto de este nuevo brote de coronavirus?

Yanzhong Huang

Me preocupan mucho las consecuencias imprevistas. Al igual que las personas que tienen VIH, debido a las medidas de cuarentena y a las restricciones de transporte, tienen problemas para acceder a los medicamentos que salvan vidas. Hubo un chico que tuvo parálisis cerebral, y murió en casa porque nadie lo cuidaba. Su padre fue puesto en cuarentena. También hubo un informe de un chico que se sentía tan desamparado – quería ir a un hospital y no podía, y no venía ninguna ambulancia – que se suicidó.

La gente que viene de Wuhan tiene dificultades para registrarse en los hoteles. Se están convirtiendo esencialmente en persona non grata. Así que me preocupa la discriminación contra la gente de Wuhan.

Julia Belluz

¿Cree que el mundo tiene ahora una visión clara de lo que está pasando con este brote en China?

Yanzhong Huang

Creo que ahora los números están mucho más cerca de la realidad sobre el terreno, especialmente cuando hablamos de otras partes de China. Pero no estoy tan seguro de los casos de Wuhan. Mucha gente no puede ingresar en un hospital a pesar de tener los síntomas. Todo el sistema de salud allí está completamente [invadido]. Así que es un problema de capacidad.