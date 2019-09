A alguien le ha pasado mucho. Usted está allí, frente a su televisor inteligente, su computadora o su tableta. Quieres ver algo en Netflix, una serie para ver que te mantiene pegado a la pantalla, y acabas cayendo en la trampa habitual: te pasas toda la noche hojeando el catálogo, espiando entre los trailers abrumado por la indecisión y una oferta donde es fácil perderse como en un laberinto. La noche termina así, hojeando series de televisión sin ver ninguna. Bueno, ya que nosotros también hemos estado allí, estamos aquí para remediar la situación. Estamos aquí para guiarte a través de una densa jungla de episodios y estaciones, giros y giros y acantilados. Estamos aquí para darle una guía práctica y esencial de las 25 series de televisión para ver en Netflix absolutamente.

Intentaremos abarcar todos los g√©neros y satisfacer todos los gustos, dedic√°ndonos tanto a las grandes culturas que hay que recuperar como a las nuevas producciones. Y ya que estamos en el tema, le recordamos que en Movieplayer tambi√©n hemos pensado en un vadem√©cum de papel √ļtil que puede guiarle en el vasto mundo de la serie. Estamos hablando de 100 series de TV en p√≠ldoras – Manual para Serial Sick, el libro publicado por Multiplayer Editions en el que nuestro equipo de expertos analiz√≥ la serie de TV revelando los efectos secundarios, los niveles de adicci√≥n y la compa√Ī√≠a adecuada con la que disfrutar del programa.

Ahora, sin embargo, volvamos a nuestra gu√≠a digital, en busca de comedia, thriller, horror y superh√©roes. Con la esperanza de que sirva de br√ļjula para navegar satisfechos en el imperio del streaming.

1. BREAKING BAD

La historia de un profesor de química que se convierte, a su vez, en un proceso químico humano. El hombre promedio Walter White, inepto e insatisfecho, descubre que tiene un tumor. Así, con el fin de garantizar un futuro estable para su familia, se evapora para convertirse en un despiadado criminal llamado Heisenberg. Ritmo, acción, emoción, violencia. Breaking Bad es la serie de televisión perfecta de Netflix, sin gotas a lo largo de su tortuoso camino de perdición y puro egoísmo. Respaldada por la suntuosa actuación de un Bryan Cranston que también puede ganar el aplauso de Anthony Hopkins, la serie de Vince Gilligan es una historia cínica e imperdible.

2. MAD MEN

Ver Mad Men en Netflix significa aceptar un triste destino: ser√°s seducido y abandonado por Don Draper. Sensual, misterioso, fiel s√≥lo a su l√≠nea de al lado, a sus bebidas y al inevitable cigarrillo, el director creativo de una famosa agencia de publicidad es el alma inquieta de una serie refinada y dolorosa. Alrededor del complejo personaje interpretado por Jon Hamm, diseccionado en todas sus paradojas y mentiras, orbitan mujeres y hombres de Am√©rica en los a√Īos sesenta. La del auge econ√≥mico, la del optimismo descarado, la del ostentoso bienestar para ocultar enfermedades indecibles. Coral e √≠ntimo, Mad Men es una historia maravillosa sobre las mentiras que nos contamos a nosotros mismos.

3. BOJACK HORSEMAN

Dijo que los caballos son gente horrible. Mirando a BoJack Horseman uno sólo puede estar de acuerdo con él, porque la serie animada Netflix echa una mirada despiadada a la conciencia de un actor de caballos que no le gusta. Un actor en declive, aferrado a la gloria del pasado, Bojack es un egocéntrico incurable que busca la atención y la aprobación de cualquiera. A través de una narración grotesca y una comedia amarga, BoJack Horseman lleva la animación a un territorio adulto que habla de insuficiencia y depresión. Si es cierto que la comedia es la sombra de la tragedia, hay muy poco espacio para el sol en este espectáculo.



4. SONS OF ANARCHY

Sucio, duro y puro. Un grupo de tontos de los que es f√°cil enamorarse. Montados en sus fieles motocicletas cromadas, los Sons of Anarchy son una banda criminal de motociclistas. Ser parte de ella significa casarse con una filosof√≠a de vida que no permite el t√©rmino medio. Por dentro o por fuera. Con ellos o contra ellos. El show de FX que se ver√° en Netflix se pone sobre los hombros del padre de familia Jax Teller (un carism√°tico Charlie Hunnam), obligado a manejar su vida privada y su mala compa√Ī√≠a. Sons of Anarchy relee el mito de Hamlet en clave contempor√°nea a trav√©s de una epopeya violenta sobre la gesti√≥n del poder, el sentido de pertenencia y la lealtad a los propios valores.

5. BLACK SAILS

¬ŅQui√©n dijo que los piratas naufragaron? Lejos de los tonos grotescos de Jack Sparrow y su tripulaci√≥n, Black Sails es un cuento de corsarios con un regusto antiguo. Historia de piratas en busca de tesoros, intrigas bajo cubierta y subterfugios de mot√≠n. El ambicioso Capit√°n Flint sigue los pasos de un gale√≥n espa√Īol que promete un rico bot√≠n, pero en su camino se pone a la Marina Inglesa junto con un poco de descontento dentro de su tripulaci√≥n. Cuatro estaciones y una experiencia visual inmersiva para redescubrir el encanto de los corazones oscuros de los piratas, sin renunciar a la √©pica, el sexo y el lado oscuro de la ambici√≥n.

6. DAREDEVIL

y los h√©roes del Marvel Cinematic Universe luchan por el bien del planeta y de la galaxia, en la peque√Īa pantalla los paladines se contentan con proteger su ciudad, con da√Īar su alma por su barrio. El microcosmos de Netflix dedicado a los h√©roes de la Casa de las Ideas, en la que conviven las haza√Īas de Matt Murdock, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Daredevil, la primera pieza de un mundo m√°s grande, es capaz de recrear atm√≥sferas de plomo y la dram√°tica historia de un abogado ciego, cuya fe blasfema le lleva a prestar su alma del diablo de Hell’s Kitchen. Daredevil es un superh√©roe urbano, realista, plagado de dilemas morales cre√≠bles. Con secuencias de acci√≥n en las que el espectador siente el peso de cada pu√Īo, la serie de Netflix para ver de inmediato ha relanzado a un personaje de Marvel con una psicolog√≠a compleja, un Daredevil que consigue vencer a la decepcionante pel√≠cula de Ben Affleck estrenada en 2003 y considerada una de las peores del cine. Las oraciones de los que aman al verdadero Matt Murdock han sido escuchadas.

7. STRANGER THINGS

Intensas sesiones de Dungeons & Dragons, la pasi√≥n por Star Wars, la fascinaci√≥n de los primeros videojuegos. Un grupo de ni√Īos viven su feliz vida despreocupada, pero hay un monstruoso alien√≠gena listo para romper el hechizo. Misteriosa y emocionante, en Netflix la serie a ver, y que no puedes perderte, es Stranger Things: pura nostalgia por el poder, un recordatorio irresistible del imaginario nerd de los ochenta rodado, escrito y dirigido por aquellos que en aquellos gloriosos a√Īos realmente crecieron all√≠. Y puedes o√≠rlo. Lejos de un fin melanc√≥lico en s√≠ mismo, la serie de hermanos Duffer ha descubierto nuevos talentos (especialmente la incre√≠ble Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven) y ha desempolvado a actores olvidados demasiado pronto. Dos temporadas (esperando la tercera) que te catapultar√°n a la m√°gica atm√≥sfera de The Goonies y E.T. The Extraterrestrial. La maravilla ser√° la misma. Por cierto, aqu√≠ pod√©is leer nuestra rese√Īa de la segunda temporada de Stranger Things

8. BLACK MIRROR

El futuro es hoy. Ma√Īana ya est√° aqu√≠. Black Mirror’s, sin embargo, no es una ciencia ficci√≥n hecha de cyborgs, extraterrestres, naves espaciales y planetas distantes, sino una verdadera distop√≠a, cercana (si no superponible) a nuestra vida cotidiana. La serie Netflix dise√Īada con cinismo l√ļcido por Charlie Brooker hiere y se√Īala con el dedo el mal uso de la tecnolog√≠a. As√≠ que el mal virtual tiene la forma de una red social autodestructiva, de un software para fan√°ticos del control, de un macabro espect√°culo de talentos, de un espect√°culo en vivo en el que cada habitante muestra su propio y enfermo voyeurismo. Una serie antol√≥gica en la que cada episodio es como una pel√≠cula por derecho propio -y los mejores episodios de Black Mirror ya son de culto-, la serie nos muestra c√≥mo cada gran invento puede convertirse en una pesadilla a causa de los delirios humanos (celos, soledad, curiosidad).

9. PENNY DREADFUL

Ese imperdonable error (o quiz√°s deber√≠amos decir horror) de La Leyenda de los Hombres Extraordinarios ha sido vengado. Porque Penny Dreadful finalmente logr√≥ reunir a grandes figuras de la literatura del siglo XIX en un √ļnico y gran fresco g√≥tico. Desde Dorian Gray al Dr. Frankeinstein, pasando por el Hombre Lobo y Dr√°cula, la serie brit√°nica es un po√©tico cuento coral sobre Netflix dedicado a los parias, a los eternos parias que buscan desesperadamente su lugar en el mundo. Entre esoterismo, horror y erotismo, Penny Dreadful se refleja principalmente en el maravilloso personaje de Vanessa Ives, interpretada por una sensual y maldita Eva Green. En su interior encontrar√° sangre, violencia, misterio, desesperaci√≥n, pero tambi√©n un toque de romance sano y conmovedor.

10. THE CROWN

La Corona, la primera serie brit√°nica de la casa Netflix, esconde bajo su corona un ambicioso proyecto: seguir la vida de su amada reina Isabel II desde su matrimonio en 1947 hasta la actualidad. Se prev√©n seis temporadas y un inevitable cambio de reparto a lo largo del tiempo. En las dos primeras realizadas hasta ahora, Claire Foy apela cl√°sicamente al cetro de una serie elegante, capaz de pintar al Windsor como buena gente cercana a su gente. A trav√©s de un perfecto equilibrio entre lo √≠ntimo y lo p√ļblico, lo privado y lo colectivo, The Crown es la serie perfecta para ver en Netflix para aquellos que aman el trasfondo de los iconos hist√≥ricos.