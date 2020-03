Best Buy se mueve a la recogida en la acera sólo cuando ve un aumento en los pedidos de equipos de oficina en casa

Sólo los empleados podrán entrar en sus tiendas a partir del 22 de marzo.

A partir de hoy, Best Buy limita sus tiendas en EE.UU. a un servicio «sin contacto» en la acera, permitiendo sólo a los empleados en sus tiendas, según un comunicado de la empresa. Los pedidos realizados en el sitio web de Best Buy o a través de su aplicación serán entregados a los coches de los clientes fuera de sus tiendas por los empleados.

El sistema curbside incluye devoluciones y cambios, y en un correo electrónico a los clientes, Best Buy dice «si, por cualquier razón, no ha pedido el producto por adelantado y el producto está en stock en la tienda, uno de nuestros empleados estará más que contento de ir a buscarlo a la tienda y vendérselo mientras usted permanece en su coche». Best Buy ha suspendido sus instalaciones en casa y sus servicios de reparación, así como sus servicios de comercio de productos y de reciclaje.

«Estamos viendo un aumento de la demanda en todo el país de productos que la gente necesita para trabajar o aprender en casa, así como aquellos productos que permiten a la gente refrigerar o congelar alimentos», dijo el CEO de Best Buy, Corie Barry, en un comunicado. «A medida que satisfacemos la demanda de estas necesidades, estamos ajustando la forma en que operamos de muchas maneras para mejorar la seguridad».

A partir del lunes, Best Buy sólo entregará artículos grandes como refrigeradores y televisores a las puertas de los clientes y no llevará los artículos a las casas. «Sabemos que este cambio será inconveniente, y lo sentimos mucho», dice el correo electrónico a los clientes. «Fue hecho con los intereses de nuestros empleados y los suyos en el corazón.» Los clientes que tengan pedidos de Best Buy programados para su instalación en los próximos 30 días recibirán un correo electrónico sobre las opciones de entrega.

La compañía dice que ha hecho algunos ajustes para compensar a los empleados que siguen viniendo a trabajar, y cualquiera cuyas horas sean eliminadas por las nuevas restricciones «será pagado por dos semanas a su tasa salarial normal basada en el promedio de horas trabajadas en las últimas 10 semanas».

El correo electrónico a los clientes dice que todos los empleados de Best Buy que están trabajando en este momento lo hacen «de forma voluntaria» y dice que cualquier empleado que se sienta enfermo y se quede en casa será pagado por ese tiempo, a cualquiera que esté expuesto a COVID-19 se le está pidiendo que se quede en casa – con sueldo – y Best Buy está pagando a los empleados que puedan necesitar cuidar a sus hijos en casa (pero el correo electrónico no dice cuánto ni por cuánto tiempo).

Hemos contactado a Best Buy para más detalles acerca de cómo está compensando a sus empleados durante el brote de coronavirus y nos pondremos al día si recibimos noticias suyas.