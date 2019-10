La funcionalidad plug-and-play de muchos dispositivos móviles es muy práctica: basta con conectar el producto y ya está, el dispositivo ya está funcionando. Sin embargo, esto no es un regalo de toda la electrónica que conocemos, especialmente los controles de escritorio.

Desafortunadamente, estos accesorios que acompañan a los videojuegos no pueden entregar esta facilidad a los consumidores. La culpa no puede recaer únicamente en los fabricantes de consolas, sino también en los propios sistemas operativos que no ofrecen la compatibilidad necesaria. En última instancia, sin embargo, son los controles los que tienen que adaptarse a los PCs.

Pero eso no significa que sea imposible hacerlo. Al contrario: los métodos para conectar el accesorio del videojuego al ordenador son más fáciles de lo que muchos piensan. Sin embargo, se necesita algo más que sólo enchufar y usar.

En este artículo, le enseñaremos cómo usar los controles de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One directamente en su PC con Windows. Como dijimos, los pasos no son tan complicados, por lo que cualquier persona con un mínimo de conocimientos de informática podrá seguir el ritmo de nuestra guía.

PlayStation 3

Artículos necesarios:

DualShock 3 + cable USB

+ Conductor de MotioninJoy

Mejor programa de DS3

DuaShock 3 con cable

Independientemente de la forma en que desee jugar con DualShock 3 (con el conector o Bluetooth), necesitará un cable USB para realizar los ajustes iniciales. En primer lugar, descargue e instale el controlador MotioninJoy. Luego, vaya al sitio web de Better DS3, descargue el programa y extráigalo a una carpeta conocida. El software es un ejecutable, así que haga doble clic en él y espere a que se cargue.

Conecte DualShock 3 a través de un puerto USB y, en la pantalla de inicio del programa, espere a que el control aparezca como una opción identificada. En esta misma ventana, seleccione el menú en cascada donde dice «New» y elija la opción «XInput«. En la nueva ventana que se abrirá, pulse el botón gris que muestra las palabras «Xbox 360«.

Esta opción mapeará todos los controles automáticamente, pero de acuerdo con la configuración de Xbox 360. Para corregir posibles incompatibilidades, simplemente cambie manualmente los botones que desee, incluyendo el cambio de posición, el cambio de la respuesta a la vibración, la creación de perfiles y otros detalles interesantes.

DualShock 3 con Bluetooth

Cuando se conecta DualShock 3 al PC a través de Bluetooth, los pasos son prácticamente los mismos. En primer lugar, habilite la conexión de los dos dispositivos para que puedan verse entre sí. Después de que la computadora reconozca el control, sólo tiene que seleccionar el botón que se encuentra dentro de la opción de emparejamiento Bluetooth en Better DS3.

PlayStation 4

Artículos necesarios:

DualShock 4 + cable USB

+ Unidad de control de Xbox 360

Programa DS4Windows.

DualShock 4 con cable

A pesar de las promesas de Sony de compatibilidad de DualShock 4 con Windows, no existe un conjunto oficial de controladores de la empresa para activar el control en el PC. Sin embargo, la comunidad ha conseguido adaptar los mandos de la Xbox 360 al accesorio de la PlayStation 4.

Por lo tanto, el primer paso es descargar e instalar los controladores de Xbox 360 en su máquina. Después, descargue DS4Windows y proceda con la instalación de este programa. Es él quien mapeará los botones y habilitará una serie de opciones para la personalización.

A continuación, conecte DualShock 4 a su máquina a través del cable USB y espere a que el programa reconozca la conexión. ¡Eso es todo! El control PS4 ya está configurado para su uso. Con DS4Windows es posible realizar una serie de modificaciones en los botones del accesorio, como arrancar la máquina o abrir un programa (como Steam) pulsando el botón PS del control.

DualShock 4 con Bluetooth

El uso de DualShock 4 con Bluetooth es un poco más complicado, pero no imposible. En primer lugar, es necesario hacer que el PC y el control se conecten. Para ello, ve a la opción Panel de Control donde podremos añadir un nuevo dispositivo. Una nueva ventana se abrirá y mostrará los accesorios encontrados.

Para que DualShock 4 aparezca en la lista, mantenga pulsados los botones Compartir y PS al mismo tiempo durante unos segundos hasta que la luz del dispositivo empiece a parpadear en blanco. En este punto, tanto el control como el PC se «verán» entre sí y podrán establecer una conexión. Seleccione el accesorio en el PC y termine de instalar los controladores necesarios. Para configurar los botones, utilice también DS4Windows.

Xbox 360

Artículos necesarios:

Control de Xbox 360 + cable USB

+ Controlador de Xbox 360

Controlador de mando inalámbrico para Xbox 360 (opcional)

Receptor inalámbrico (opcional)

Control de Xbox 360 con cable

A diferencia de usar los controles de Sony en Windows, hacer lo mismo con las opciones de Xbox es extremadamente fácil. El paso consiste básicamente en instalar el controlador y conectar el accesorio, eso es todo. Así que vaya a la página oficial de Microsoft donde está disponible este programa, descárguelo e instálelo. Después de eso, simplemente conecte el control y salga con él.

Mando inalámbrico Xbox 360

La conexión del control inalámbrico de la Xbox 360 ya es un poco más complicada. Antes que nada, es necesario descargar e instalar el controlador que permitirá a Windows reconocer el accesorio. Después de esto, es necesario utilizar un receptor inalámbrico para que el PC reconozca el dispositivo. La sincronización de ambos es fácil: basta con pulsar el botón del receptor y la parte superior del control hasta que se reconozcan entre sí.

Xbox One

Artículos necesarios:

Control de Xbox One + cable USB

+ Controlador de Xbox One Control

Control de Xbox One con cable

Al igual que el 360, el controlador de Xbox One se conecta fácilmente al PC. Simplemente instale el controlador disponible en el sitio web de Microsoft y, a continuación, conecte el accesorio al equipo.

Control inalámbrico de Xbox One

Aquí hay alguna controversia sobre la posibilidad de usar el control de Xbox One en el PC. Desde junio de este año, Microsoft ha lanzado controladores específicos para conectar el accesorio al ordenador, sin embargo, incluso usándolos, no es posible establecer una conexión. Por ahora, el Redmount Giant tendrá la opción de usar el control de su nueva consola directamente en un PC con Windows.

¿Qué te parecieron nuestros tutoriales para conectar los controles de PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One en el ordenador? Para aquellos que se preguntan por qué haría esto, ¿qué tal si convierte su PC en un verdadero videojuego y aprovecha estos métodos?