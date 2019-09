Crunchyroll es el servicio definitivo de animes

Crunchyroll es un servicio de streaming de animes famoso en todo el planeta y que también está disponible en España. La herramienta es ideal para aquellos que quieren ver los animes más diversos, siempre con un catálogo actualizado de acuerdo a lo que sale en Japón cada semana. Los programas están subtitulados y, si el usuario es un suscriptor mensual, en alta definición.

Nuestra opinión

El tiempo en que los fanáticos del anime dependían de la televisión abierta para ver sus series favoritas y estar atentos a lo que se muestra en Japón ya no existe. Crunchyroll es el servicio de streaming que permite precisamente eso: ver dibujos completos, con todos los capítulos y con las principales novedades de lo que se lanza al otro lado del mundo – y lo mejor, está disponible en Brasil.

Con Crunchyroll el usuario tiene la opción de ver gratis, con anuncios y sin visualización de alta definición, o de pago, con suscripción mensual, sin anuncios, acceso a nuevos contenidos primero y animes en hasta 1080p. ¿Merece la pena el plan de primas? Si quieres aprovechar al máximo la aplicación, sí.

Quien no tiene una cuenta premium, o no tiene el valor de suscribirse, es posible aprovechar el «guest pass«, que son pases de 48 horas, que los suscriptores amigos pueden poner a disposición de quienes quieran saber cómo es una cuenta con todos los beneficios de Crunchyroll.

Varios animes están incluidos en el catálogo de Crunchyroll brasileño, incluyendo Dragon Ball Super, Naruto, Kuroko no Basket, JoJo’s Bizarre Adventure, Bleach, Gintama, Knights of the Zodiac, entre otros éxitos del pasado y del presente.

Crunchyroll también ofrece servicio de manga en línea, pero sólo en inglés y también con una suscripción más cara. Además, otro «problema» es que la aplicación y ni siquiera el servicio web permite la descarga de contenidos para verlos offline, cosa que ya hacen los competidores, como Netflix.

Finalmente, es posible ver Crunchyroll en varios dispositivos, ya sea en su navegador, smart Android o iPhone mobile TV e incluso en videojuegos como PS3 y PS4.

Pros

Horario actualizado cada semana

Muchos animes

Es posible ver gratis

Fácil de usar en todas las plataformas

Contras