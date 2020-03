El CDC usa el servicio de chatbot de Microsoft para crear un verificador de síntomas de coronavirus.

Puede tranquilizar a las personas que no están seguras de los posibles síntomas.

El CDC ha utilizado el servicio Healthcare Bot de Microsoft para crear un chatbot de evaluación COVID-19 para examinar a los americanos que pueden estar inseguros de buscar atención médica. El robot Coronavirus Self Checker hace una serie de preguntas basadas en las directrices de los CDC sobre los síntomas (como la falta de aliento o los mareos) y los factores de riesgo (como las afecciones médicas subyacentes o la exposición a otra persona con el virus) y sugiere los siguientes pasos, entre los que se incluyen el autoaislamiento, la consulta con un profesional de la telesalud o la visita a una sala de emergencias.

El chatbot de los CDC ofrece enlaces a más información y contactos del departamento de salud local, pero no tiene información sobre los sitios de pruebas de coronavirus. Tampoco diagnostica ni ofrece planes de tratamiento que no sean consejos generales como «quédese en casa y cuídese» o «llame al 911». El bot parece ser una posible forma de tranquilizar al llamado «pozo de preocupación» de que sus síntomas probablemente no requieran atención médica, lo que a su vez puede liberar a los médicos y las salas de emergencia para los pacientes que están legítimamente enfermos con el coronavirus.

El chatbot funciona con Microsoft Azure, pero el CDC posee y mantiene la herramienta y no comparte con Microsoft ninguna información personal que los usuarios introduzcan en el bot, según Nextgov.

Versiones del chatbot ya están en línea en nueve sistemas de salud, y pronto habrá más en línea, informa el Wall Street Journal. El proveedor de salud Providence lanzó una versión limitada del bot el 5 de marzo, abriéndolo a todos los usuarios el 8 de marzo, según el WSJ, y dice que el bot ha tenido más de 40.000 sesiones y más de 6.000 entregas a consulta por video hasta ahora.

«Es algo que los consumidores necesitan ahora para ayudar con la ansiedad», dijo Maryam Gholami de Providence al WSJ.