El iQOO 3 5G es un teléfono para juegos que no parece un teléfono para juegos.

Los teléfonos Snapdragon 865 siguen siendo cada vez más baratos

Cuando alguien dice «teléfono de juegos», probablemente sabes qué esperar. Diseño agresivo. Efectos LED. Tal vez una o dos ventilaciones. La estética de los juegos prohibidos es poco sutil y, a pesar de la gran popularidad de los videojuegos, no es para todo el mundo.

El iQOO 3 5G es el primero de la reciente ola de teléfonos para juegos que ha tratado de lucir un poco diferente. iQOO es una sub-marca enfocada a los juegos de Vivo, la compañía hermana afiliada a BBK de Oppo, OnePlus y Realme. La marca fue lanzada en China el año pasado, pero el 3 5G es el primer teléfono iQOO en ser lanzado en la India y otros mercados.

El iQOO 3 5G se destaca, de hecho, por su aspecto completamente anodino – este podría ser realmente el teléfono de cualquiera. Tiene un particular parecido con el nuevo P40 Pro de Huawei, aunque Vivo sin duda señalaría que la similar protuberancia de la cámara rectangular redondeada de dos tonos apareció primero en su V17 el año pasado. Hay un brillante efecto de gradiente punteado en la parte posterior, pero es sutil; el florecimiento visual más obvio es el botón de encendido de cobre-naranja.

Entonces, ¿qué hace que el iQOO 3 5G sea un teléfono para juegos? Está el procesador Snapdragon 865 de nivel insignia, por supuesto, que es también la razón por la que el teléfono se comercializa como 5G en la India a pesar de que las redes no se han desplegado todavía. Otras especificaciones son iguales a las del curso: hasta 12 GB de RAM y 12 GB de almacenamiento, una pantalla OLED 1080p de 6,4 pulgadas, una batería de 4.440 mAh, una toma de auriculares, una cámara de 16 megapíxeles con orificio de entrada y un sensor principal de 48 megapíxeles junto con cámaras de 13 megapíxeles de teleobjetivo y ultra-ancha. Este también es otro teléfono BBK que ofrece una carga ultrarrápida con cable – 55W en este caso – pero no inalámbrico.

Una característica más explícita enfocada al jugador son los botones sensibles a la presión en el borde superior del teléfono cuando lo sostienes apaisado – iQOO los llama «Botones Táctiles Monstruosos». Otros teléfonos para juegos de Asus y RedMagic han hecho lo mismo, pero el tamaño más pequeño del iQOO 3 5G los hace un poco más cómodos de usar.

El iQOO también resalta la velocidad de respuesta táctil de 180 Hz de la pantalla, pero extrañamente, la frecuencia de actualización real es sólo de 60 Hz. Normalmente la respuesta táctil es el doble de la frecuencia de refresco, así que esperaba ver una pantalla de 90Hz aquí, pero por alguna razón ese no es el caso. Creo que eso es un problema para un teléfono para juegos, a menos que estés jugando con una configuración alta o con suficiente intensidad visual como para no superar los 60 fps, pero incluso si ese es el caso, es difícil recomendar un teléfono de alta gama de 60 Hz en 2020. Las altas tasas de actualización mejoran casi todo lo relacionado con el uso del teléfono, no sólo los juegos.

Aún así, el iQOO 3 5G tiene una buena relación calidad-precio, incluso por debajo del X50 Pro de Realme como el teléfono Snapdragon 865 más barato disponible en la India. Está disponible ahora por Rs. 38,990 ($510) para un modelo con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, Rs. 41,990 ($550) para 8GB/256GB, y Rs. 46,990 ($615) para 12GB/256GB. A precios así, debería ser una oferta bastante fuerte de gama alta y media, aunque su pantalla no sea la más rápida del mercado.