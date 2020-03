El mundo entero está transmitiendo más que nunca, y está presionando a Internet…

Los gobiernos y los proveedores de servicios de Internet están tratando de manejar la tensión

En la última década, algunos de los mayores conglomerados de entretenimiento y telecomunicaciones del mundo apostaron por el entretenimiento en streaming. Los últimos 10 años han marcado el comienzo de una rápida progresión del entretenimiento en casa como Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Now, y otros más acumulan millones de suscriptores. A medida que más gente se ve obligada a quedarse en casa para tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus, el concepto de un consumidor aburrido, que corta el cable y busca cosas para ver constantemente durante semanas se ha convertido en una realidad.

La compañía matriz de HBO, WarnerMedia, investigó cuántos de sus suscriptores pasan más tiempo viendo películas y programas de televisión en las últimas semanas. Mientras que la industria televisiva en su conjunto vio un aumento del 20 por ciento la semana pasada en comparación con el mes anterior, HBO Now vio el mayor uso de su plataforma desde el verano. El porcentaje de personas que se dan un atracón viendo series ha aumentado en un 65 por ciento, mientras que ver películas ha subido un 70 por ciento en HBO Now.

WarnerMedia no es la única compañía que ha visto un aumento en el tráfico. El director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, dijo a CNN que aunque la compañía no iba a publicar números, Netflix ha visto un aumento en las transmisiones. Las compañías de terceros han reportado ver aumentos masivos en el uso y en las suscripciones a plataformas de streaming como Disney Plus (entre el 14 y el 16 de marzo, cuando el aislamiento social comenzó realmente en los Estados Unidos).

La otra plataforma de streaming de Amazon, Twitch, ha visto un crecimiento del 31 por ciento en el número de espectadores, con un total de horas vistas que ha pasado de 33 millones el 8 de marzo a 43 millones el 22 de marzo, según los datos facilitados a The Verge por la empresa de investigación StreamElements. Los flujos de juegos en YouTube también han visto un aumento del 15 por ciento desde que la gente comenzó a distanciarse socialmente. Aunque no son plataformas de entretenimiento tradicionales, todas pertenecen al amplio universo del streaming.

Este no es sólo el momento de Netflix, o el de Disney Plus, o el avance de Twitch en la corriente principal. Esto es todo. Si cada lanzamiento de streaming o pivote directo al consumidor fuera un preámbulo que se burla de lo que el streaming podría hacer, nuestra realidad ahora mismo es una clara representación de lo que es cuando más gente se ve obligada a confiar en el entretenimiento al que pueden acceder dentro de sus casas.

Entonces, ¿qué pasa si toda la infraestructura de Internet no puede seguir el ritmo?

ANCHO DE BANDA DE RUPTURA

La gente se preparó para un mundo en el que todo está disponible con sólo pulsar un botón, pero las redes de banda ancha podrían no estar listas. Los servicios de transmisión de música como Spotify y Apple Music ocupan mucho menos ancho de banda que las plataformas de transmisión de video, muchas de las cuales se conocen como «acaparadores de ancho de banda».

Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, YouTube y otras plataformas de vídeo se comprometieron a reducir la calidad de la transmisión en Europa a petición de la UE. La reducción de Netflix específicamente se sumó a otros métodos que la empresa ha aplicado desde 2011 para mantener el streaming estable en zonas de ancho de banda bajo. Netflix ya utiliza una herramienta de streaming adaptable que ajusta automáticamente la calidad del vídeo streaming en función del ancho de banda accesible.

Los proveedores de servicios de Internet de diferentes partes del mundo han pedido a Netflix que empiece a reducir la calidad del streaming inmediatamente. Ken Florance, vicepresidente de entrega de contenidos de Netflix, señaló en una entrada de blog que es una petición comprensible «ya que los diferentes proveedores de servicios de Internet de todo el mundo han construido sus redes de diferentes maneras, y operan dentro de diferentes restricciones». Las redes de proveedores de servicios de Internet en las ciudades densas tienen un nivel de tensión diferente al de las zonas rurales. Algunos proveedores de servicios de Internet construirán redes con una capacidad notable, mientras que otros no lo harán.

Otras empresas están siguiendo los pasos de Netflix y otras más. YouTube anunció a principios de esta semana que pondrá automáticamente a disposición del mundo videos en definición estándar, en lugar de alta definición, durante 30 días. Es un movimiento proactivo de Google, ya que la preocupación por las limitaciones de la red de banda ancha aumenta.

Amazon es mucho más reactiva, preparándose para reducir la velocidad de transmisión de bits en países de todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, una vez que las autoridades locales lo soliciten, según supo The Verge a principios de esta semana. Florance también anunció en la entrada del blog de Netflix que la compañía ayudará a los proveedores de servicios de Internet que se ocupan de «grandes pedidos de ‘refugio en el lugar’ ordenados por el gobierno, proporcionando la reducción del 25 por ciento del tráfico que hemos comenzado en Europa».

El streaming, que cada vez ejerce más presión sobre los servicios de banda ancha, no es sólo una preocupación para la gente que intenta darse un atracón en Netflix. Los proveedores de servicios de Internet están viendo grandes aumentos en el número de personas que utilizan Internet para trabajar y estudiar desde casa o para comunicarse con amigos y familiares a través del videochat. Las llamadas Wi-Fi móviles de AT&T han aumentado en un 100 por ciento, mientras que los datos móviles han aumentado en un 40 por ciento, según el director general de AT&T, Randall Stephenson. Si el streaming ejerce demasiada presión sobre las redes, no es sólo el entretenimiento lo que podría sufrir, sino canales de comunicación completos.

Stephenson también dijo a CNN el domingo que las infraestructuras de las redes siguen funcionando «bastante bien», pero reconoció que la compañía está viendo algo de estrés a medida que más personas trabajan desde casa. Varios proveedores de servicios de Internet también firmaron un compromiso con la FCC esencialmente prometiendo no aprovecharse de las personas que dependen de sus redes más que nunca. El compromiso se produjo un día después de que AT&T anunciara que suspendería los topes de datos de banda ancha de los clientes de Internet en casa, y Comcast anunciara que aumentaría las velocidades de Internet en su nivel de Internet Essentials.

El streaming consume mucho ancho de banda. Normalmente, no todo el mundo está tratando de transmitir al mismo tiempo. Es diferente ahora mismo. La gente está usando internet para hacer llamadas de videoconferencia y para trabajar, para tomar clases en línea, y para distraerse del aislamiento. Las plataformas de streaming tienen que compartir ese ancho de banda.

Cuando la gente está tratando de usar esos mismos tubos para los actos esenciales del día a día, la calidad del streaming tiene que ser interrumpida. La Comisionada de la FCC, Jessica Rosenworcel, señaló en un tweet la semana pasada que la FCC «necesita informar diariamente sobre el estado de las redes de comunicaciones en este país», especialmente ahora que «estas son las redes con las que todos estamos contando para alguna apariencia de la vida moderna». Netflix, YouTube, Twitch, Disney Plus, o cualquier otra plataforma de streaming que funcione todo el tiempo puede crear un problema.

Dependiendo del tiempo que los funcionarios de salud y los gobiernos recomienden que la gente se quede en casa, hay una posibilidad de que los próximos streamers como Quibi, HBO Max, y Peacock se lancen en un momento en que la gente está buscando nuevas cosas para ver. Como el analista y capitalista de riesgo Matthew Ball señaló en Twitter, el hecho de que la gente se quede en casa «dará a cada nuevo servicio de vídeo OTT, naciente y aún por lanzar, una oportunidad mucho más fuerte de éxito». También significa que más compañías y plataformas compiten por un pedazo de ancho de banda.

«Seguirán necesitando ‘ganar’ suscriptores a largo plazo, pero el muestreo de contenidos y las pruebas gratuitas serán enormemente más altos, más fáciles de conseguir y más baratos de ‘comprar’ que antes», escribió Ball.

La situación en la que se encuentra el mundo entero no es normal. Se están tomando medidas extremas para tratar de evitar que el coronavirus se propague. Mientras que las industrias de todo el mundo están recibiendo golpes debido al reciente auto-aislamiento de la sociedad, el streaming está viendo un auge. Es probable que continúe viendo un impulso, como WarnerMedia señaló en su blog oficial, porque la gente seguirá estando en casa. A medida que el uso aumenta, y los servicios se lanzan, está claro que las empresas con negocios de streaming estarán bien – siempre y cuando la infraestructura de Internet pueda mantenerse.