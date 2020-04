Facebook agregará publicaciones anti-malas informaciones a sus noticias si le gustan las noticias falsas de coronavirus.

Pero no te juzgará

Facebook comenzará a poner mensajes anti-información en las noticias de las personas que se han involucrado con historias falsas de coronavirus. La compañía ofreció hoy una actualización de su lucha contra la desinformación perjudicial, anunciando el lanzamiento de un par de nuevas características para promover la exactitud de las noticias. Una de ellas es un recuadro que aparecerá para las personas a las que les gustó, reaccionaron o comentaron una publicación que Facebook eliminó más tarde, alentándolas a visitar el sitio de la Organización Mundial de la Salud. Facebook está lanzando por separado una sección «Get the Facts» llena de noticias comprobadas sobre la pandemia.

La actualización de hoy sigue a un informe mordaz del grupo sin fines de lucro Avaaz, que calificó al sitio como un «epicentro de desinformación sobre el coronavirus» y citó numerosas publicaciones que contenían consejos de salud peligrosos y curas falsas. La compañía se retractó de esta acusación, diciendo que ha eliminado «cientos de miles de piezas de desinformación» en las últimas semanas. Para el contenido más suave que no merece ser eliminado completamente, citó estadísticas que sugieren que las etiquetas de advertencia tienen un efecto real: cuando la gente ve la advertencia, no hace clic en el contenido original el 95 por ciento de las veces. (No sabemos exactamente cómo se compara eso con la tasa normal de clics).

El director de la campaña de Avaaz, Fadi Quran, dijo a Politico que «Facebook debería estar orgulloso de este paso» para añadir nuevas características, «pero el paso no refleja toda la gama de lo que nos gustaría verles hacer».

Mark Zuckerberg: quieren compartir una actualización del trabajo que estamos haciendo para conectar a la gente con información precisa y limitar la propagación de la desinformación sobre Covid-19. En Facebook e Instagram, hemos dirigido a más de 2 mil millones de personas a recursos de salud autorizados a través de nuestro Centro de Información de Covid-19 y ventanas emergentes educativas, con más de 350 millones de personas haciendo clic para obtener más información. También continuamos nuestros esfuerzos para reducir la información errónea.

Facebook ha advertido a los usuarios de que ya se han involucrado con información errónea antes, abriendo un portal para que la gente compruebe si les ha gustado o han seguido las páginas de propaganda rusa. Sin embargo, la estrategia de los pop-ups es más proactiva. Y el mensaje que Facebook compartió parece más sutil y menos crítico. Si acaso, parece diseñado para evitar incluso decirle a la gente que cayó en una historia falsa. En cambio, los insta a «ayudar a amigos y familiares a evitar la información falsa sobre COVID-19» compartiendo un enlace al sitio web de la Organización Mundial de la Salud.