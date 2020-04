Jeff Bezos quiere lanzar un cohete durante la pandemia

Está ejerciendo presión sobre sus empleados para llevar a cabo su plan, pero esto llegará a su fin

Los empleados de la empresa aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos están indignados de que los altos directivos presionen a los trabajadores para que realicen un lanzamiento de prueba del cohete New Shepard de la empresa, diseñado para llevar a turistas adinerados al espacio, mientras la pandemia COVID-19 asola los Estados Unidos.

Para llevar a cabo el vuelo, los funcionarios de Blue Origin están considerando la posibilidad de transportar a los empleados desde la sede principal de la compañía en Kent, Washington – una ciudad cerca de Seattle donde los casos de COVID-19 han surgido – a un pequeño pueblo en el oeste de Texas llamado Van Horn. La ciudad, que tiene una población de poco más de 2.000 habitantes, alberga las instalaciones de lanzamiento de pruebas de Blue Origin, donde la empresa ha realizado todos los vuelos anteriores del cohete New Shepard.

Muchos empleados temen que viajar a Van Horn los exponga al nuevo coronavirus e introducir inadvertidamente el COVID-19 a los residentes del pueblo rural donde hay muy poca infraestructura para manejar un brote. The Verge habló en exclusiva con cuatro empleados de Blue Origin que pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias de la compañía. Dicen que están frustrados por el deseo de la compañía de llevar a cabo un lanzamiento, ya que podría poner en peligro innecesariamente la salud de los empleados de Blue Origin y los residentes de Van Horn.

«SE SIENTE COMO SI LA COMPAÑÍA PRIORIZARA SUS OBJETIVOS Y PROGRAMA DE NEGOCIOS POR ENCIMA DE LA SEGURIDAD DE SUS EMPLEADOS Y LA COMUNIDAD.»

«Se siente como si la empresa priorizara sus objetivos y su programa de negocios por encima de la seguridad de sus empleados y de la comunidad», le dice un empleado a The Verge.

En una reunión con el equipo de New Shepard el miércoles 1 de abril, los líderes de Blue Origin hablaron sobre las formas de hacer un viaje a Van Horn con un grupo más pequeño de lo habitual y sugirieron que los empleados deben mantener un perfil bajo mientras están en la ciudad, según una grabación proporcionada a The Verge. En la reunión, numerosos empleados expresaron su preocupación por el viaje, y un gerente dijo que podría haber repercusiones en el empleo si no estaban de acuerdo con las decisiones de la gerencia.

«Yo diría que deberías preguntarte, como individuo, ¿estás actuando como una toxina en la organización, avivando el descontento, o realmente estás tratando de ayudar a nuestros líderes senior a tomar mejores decisiones?» Jeff Ashby, un director senior de aseguramiento de la misión en Blue Origin y ex astronauta de la NASA, dijo a los empleados durante la reunión.

Blue Origin es una de un selecto grupo de compañías que aún operan en el estado de Washington. El 23 de marzo, el gobernador de Washington Jay Inslee emitió una orden de permanencia en casa y pidió que todos los negocios no esenciales en Washington cerraran. Pero Blue Origin ha permanecido operativa, ya que la compañía ha sido considerada esencial debido a su trabajo con el Departamento de Defensa. La compañía está desarrollando actualmente un cohete mucho más grande llamado New Glenn, que está siendo considerado por la Fuerza Aérea de los EE.UU. para lanzar futuros satélites de seguridad nacional. New Shepard, sin embargo, está principalmente orientado al turismo espacial, diseñado para ir al borde del espacio y volver durante un vuelo de 11 minutos.

La compañía tenía como objetivo inicial el 10 de abril para el próximo lanzamiento de New Shepard y estaba trabajando hacia esa fecha tan recientemente como el fin de semana pasado, para la preocupación de varios empleados. Entonces el domingo 29 de marzo, el gobernador de Texas Greg Abbott instituyó una auto-cuarentena obligatoria de dos semanas para los viajeros procedentes de estados con un alto número de casos de COVID-19, incluyendo Washington, obligando a Blue Origin a poner el vuelo en espera. La compañía se enteró entonces por la oficina del gobernador de Texas que los empleados de Blue Origin podían ser eximidos de la cuarentena si viajaban para realizar el lanzamiento. Después de conocer la exención, Blue Origin llevó a cabo la reunión para discutir formas de avanzar, pero aún no se ha fijado una nueva fecha de lanzamiento.

«¿QUÉ ES LO ESENCIAL DE UN VEHÍCULO QUE VUELA POTENCIALMENTE MULTIMILLONARIO AL ESPACIO?»

Todos los empleados que hablaron con The Verge sintieron que el Nuevo Shepard no es un vehículo crítico que necesite ser lanzado durante este tiempo. «En mi opinión, es realmente un tramo», le dice un empleado a The Verge. «No creo que el Nuevo Shepherd sea una misión esencial para los Estados Unidos de ninguna manera.» Si bien el cohete se utiliza a veces para transportar cargas útiles de investigación, el objetivo principal del vehículo es llevar eventualmente a los ricos buscadores de emociones al espacio donde experimentarán unos pocos minutos de ingravidez.

«¿Qué es lo esencial de un vehículo que vuela potencialmente multimillonario al espacio?», se pregunta un empleado.

En respuesta a The Verge, Blue Origin dijo que no haría comentarios sobre las reuniones internas. La empresa mantiene que sigue vigilando «esta situación de rápida evolución» y que aún no se ha fijado una fecha de lanzamiento. «Sostenemos que la seguridad es nuestro mayor valor. Punto», dijo un portavoz a The Verge en un correo electrónico. «Seguimos operando en nuestro Sitio de Lanzamiento del Oeste de Texas donde hemos estado haciendo pruebas de motores y seguiremos haciéndolo. Dada la designación esencial de nuestra misión por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, hemos recibido la autorización de los funcionarios federales, estatales y locales para seguir operando, y estamos haciendo todo lo posible para salvaguardar nuestra fuerza de trabajo y las comunidades».

Cuando la empresa todavía estaba avanzando con el lanzamiento del 10 de abril, varios empleados de Blue Origin expresaron sus preocupaciones a sus gerentes e incluso a los líderes de alto nivel. Dicen que sus frustraciones son compartidas por muchos en toda la compañía. A pesar de esto, los funcionarios de Blue Origin continuaron avanzando, preguntando a los empleados si se sentirían cómodos viajando a Van Horn para realizar el lanzamiento.

Varias personas han expresado su temor de ir, según los empleados entrevistados por The Verge. Creen que sería difícil mantener el distanciamiento social y los procedimientos de seguridad adecuados si los empleados finalmente tuvieran que ir a Van Horn. Todos los empleados tienen que alojarse en hoteles mientras están en la ciudad, y suelen estar hacinados en salas de conferencias o en el control de la misión para llevar a cabo el lanzamiento. En un correo electrónico al equipo de New Shepard, un funcionario de Blue Origin señaló que la compañía estaría «modificando nuestros procedimientos de lanzamiento con un conjunto reducido de objetivos de vuelo para acomodar una tripulación de despliegue más pequeña». Pero los empleados son escépticos sobre la seguridad de la gente, y todavía piensan que la gente tendría que estar cerca durante los preparativos del lanzamiento.

En la reunión del miércoles, un empleado preguntó si habría «repercusiones en el empleo» si decidieran no viajar.

«La conversación se ha tenido, para ser honesto con usted, con RRHH y con todos los demás», dijo Doug Kunzman, director senior de operaciones de New Shepard. «Pero en cuanto a cualquier tipo de decisión sobre eso, no, no se me ha dado ninguna orientación todavía sobre ese resultado. Esperamos que, ya sabes, no llegue a eso, pero puede ser y por eso me pusieron sobre la mesa.» Ashby aclaró más tarde que los empleados que no estuvieran de acuerdo con las decisiones de los altos directivos no serían necesariamente despedidos, pero que tenían «opciones».

El cohete New Shepard cuyo lanzamiento está previsto en este vuelo es el mismo vehículo que Blue Origin planea utilizar para realizar sus primeros vuelos de prueba con humanos a finales de este año. A los empleados les preocupa que la fijación de la compañía en este plazo esté resultando en decisiones inseguras. El principal competidor de Blue Origin en este momento es Virgin Galactic, que ha diseñado su propio vehículo para llevar a los clientes al borde del espacio y de regreso y ya ha enviado a algunos de sus empleados al espacio durante dos lanzamientos de prueba. Ninguna de las dos empresas ha empezado a llevar a sus clientes en sus vehículos.

«HAY UN IMPULSO INSACIABLE DE SER EL PRIMERO.»

Otras empresas aeroespaciales han tomado la decisión de retirarse de los lanzamientos en respuesta a la pandemia. Rocket Lab, con sede en California, ha pospuesto su próximo vuelo desde Nueva Zelanda para proteger a su personal. También se han suspendido los lanzamientos desde el principal puerto espacial de Europa en Sudamérica. Sin embargo, otras empresas de cohetes siguen operando. SpaceX y United Launch Alliance, por ejemplo, se consideran empresas esenciales y siguen trabajando. Los empleados de SpaceX siguen construyendo el cohete gigante de la compañía en Boca Chica, Texas, con planes de realizar algún tipo de pruebas en las próximas semanas.

Los casos de COVID-19 siguen aumentando en los Estados Unidos, llegando a más de 200.000 casos en el país. Alrededor de 30 estados han emitido órdenes de «refugio en el lugar» y cerrado negocios no esenciales, mientras que el Presidente Trump ha extendido las pautas de distanciamiento social hasta por lo menos finales de abril.

Actualmente no hay casos confirmados en el condado de Culberson, donde se encuentra Van Horn, según Brenda Hinojos, la coordinadora de eventos de la ciudad. Ella dice que Blue Origin usualmente no dice cuando viene a Van Horn para los lanzamientos, aunque los empleados usualmente se mantienen al margen mientras visitan. Sin embargo, ella piensa que un lanzamiento ahora mismo no es la mejor idea. «Ahora mismo no es el momento para que hagan eso», le dice Hinojos a The Verge. «A partir de ahora, incluso para que vengan y coman y se queden aquí, todas nuestras cosas – nada está abierto en este momento. Todo, tienes que conseguir que se vaya.» Van Horn sólo tiene una pequeña clínica y un hospital, e Hinojos dice que la mayoría de los pacientes son enviados a El Paso o a Odessa si necesitan cuidados serios.

Mientras tanto, algunos trabajadores ya están abajo en Van Horn realizando el mantenimiento del cohete New Shepard. Estos empleados a tiempo completo trabajan varios días seguidos y luego pasan un número determinado de días en casa con sus familias. Muchos de estos trabajadores no viven en Van Horn, sino que viajan desde otras ciudades de Texas o incluso desde áreas fuera del estado.

Los empleados de Kent expresaron una preocupación especial por estos trabajadores, ya que Blue Origin podría permitir que más de estos viajeros de larga distancia se quedaran en casa si la compañía retrasara la fecha de lanzamiento. «Mi mayor preocupación es que la enfermedad se propaga por la gente que viaja de un punto a otro. Puede ser reducida por la gente que se refugia en el lugar. Estamos haciendo lo contrario. Estamos llevando a la gente a un lugar que es vulnerable y mal equipado para manejar a los viajeros en este momento», dice un empleado.

Durante la reunión, la gerencia sugirió que estos técnicos podrían perder sus trabajos si los empleados de Washington no viajaban para el lanzamiento. «Si decidimos no viajar a Texas para hacer un vuelo, ¿qué pasa con los técnicos de allí que operan el vehículo que ya no tienen trabajo?» Ashby preguntó. «¿Pierden sus trabajos… por nuestras acciones? Quiero que seamos conscientes de que nuestras decisiones no sólo nos afectan a nosotros, sino a otras personas».

«TRABAJAMOS PARA LA PERSONA MÁS RICA DEL PLANETA».

Muchos empleados se frustraron con esa afirmación en la reunión. «Eso es realmente irresponsable», respondió un empleado. «Trabajamos para la persona más rica del planeta; puede permitirse seguir pagando a algunos técnicos durante esto.»

Bezos ha dicho que su «propio tiempo está ahora totalmente centrado en COVID-19» cuando se trata de su otra compañía, Amazon, y ha compartido fotos de sus reuniones con Inslee en Instagram.

Los empleados de Blue Origin dicen que hay trabajos que podrían hacer que no implican viajar a Texas durante una pandemia, como revisar los materiales que ayudarán a calificar el vehículo para sus primeros pasajeros humanos. «Podríamos continuar haciendo el trabajo», dice un empleado. «Puede que no sea necesariamente para un lanzamiento, pero tenemos un atraso de otro trabajo que podríamos estar haciendo ahora mismo».

Si bien los empleados de Blue Origin están particularmente molestos por el lanzamiento del Nuevo Shepard, muchos expresaron su frustración por la respuesta general de la empresa a la pandemia hasta el momento. Dicen que Blue Origin llegó tarde para animar a la gente a trabajar desde casa y que algunas personas todavía se desplazan a la oficina cuando no es necesario. «También hay personas que vienen a utilizar la oficina porque prefieren trabajar desde casa», dice un empleado.

Debido a las acciones de la dirección, algunos dicen que esto les está incitando a querer encontrar nuevos trabajos y que han escuchado sentimientos similares de sus compañeros de trabajo. «Estoy muy disgustado con la empresa en este momento y con nuestro liderazgo», dice un empleado.