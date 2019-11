Las mejores aspiradoras de 2019

Yendo a lo esencial: Las mejores aspiradoras que se pueden comprar

Mantener su casa limpia es una tarea por sí sola, pero no tiene que romperse la espalda para asegurarse de que cada centímetro de ella esté impecable. Los aspiradores de hoy en día son increíblemente sofisticados y potentes, lo que hace que incluso los trabajos de limpieza más difíciles sean fáciles de manejar. Hay tan muchas marcas y tipos de vacíos hacia fuera allí a considerar, que pueden ser abrumadores si usted está haciendo compras alrededor, pero estamos aquí para desglosar los mejores vacíos de 2019. De sus soportes verticales tradicionales a la conveniencia de las aspiradoras robotizadas, estamos cubriendo la gama para informarle acerca de los mejores para ayudarle con sus rutinas de limpieza.

Nuestra elección para el mejor vacío es el Dyson V11 Torque Drive porque es inalámbrico y ligero, pero tiene una potencia de succión excepcional.

Si el Dyson V11 Torque Drive no se ajusta a sus necesidades, también hemos incluido nuestras selecciones para el mejor aspirador para alfombras y pisos de madera, el mejor aspirador robot, el mejor aspirador de valor, el mejor aspirador para pelo de mascota y, para aquellos que están en un presupuesto, el mejor aspirador de menos de $100. Siga leyendo para ver nuestra guía de las mejores aspiradoras.

Lista de las mejores aspiradoras

Dyson V11 Torque Drive

Por qué elegimos el Dyson V11 Torque Drive:

Cuando se trata de los retos de la limpieza del hogar, la experiencia de Dyson en el espacio es reconocida, y en algunos aspectos intocable. Las mejoras hacen del Dyson V11 Torque Drive nuestra mejor opción entre las aspiradoras, ya que es el epítome de la ingeniería inteligente. Una sola mirada a la Dyson V11 es una prueba de ello, ya que su diseño ofrece versatilidad para todo tipo de limpieza. No es ciertamente su vacío que mira tradicional con su diseño sin cuerda del palillo – que va de su vertical tradicional a algo que se puede funcionar handheld también.

El Dyson V11 Torque Drive cuenta con un motor de 125.000 rpm que proporciona una excepcional potencia de 185 vatios de aire cuando se ajusta en el modo Boost, lo que garantiza que no quede suciedad. Genera 79.000 g de fuerza para capturar partículas microscópicas como polen y bacterias en su recipiente. Vaciar el contenedor también es una experiencia sin problemas, sólo porque el mecanismo de «apuntar y disparar» es un proceso de una sola acción que expulsa los escombros de forma higiénica.

Para algo excepcionalmente potente, el accionamiento de par V11 también es lo suficientemente inteligente como para detectar superficies y optimizar su succión y tiempo de funcionamiento. Y a diferencia de la mayoría de los aspiradores que pueden ser especialmente ruidosos cuando están en funcionamiento, el V11 Torque Drive está diseñado acústicamente para absorber las vibraciones y amortiguar el ruido. De este modo, se reducen los niveles de sonido durante el funcionamiento. Este modelo viene con varios accesorios, incluyendo un soporte de pared, una herramienta combinada, una herramienta para hendiduras, una mini herramienta motorizada y un mini cepillo para quitar el polvo. Esto hace que sea fácil limpiar su casa de arriba a abajo. Si tiene mascotas, el V11 Torque Drive es lo suficientemente potente como para atrapar los pelos más pequeños de sus alfombras y muebles, mientras que el sistema de filtración de toda la máquina ayuda a evitar que los alérgenos se liberen en el aire.

El accionamiento de par V11 tiene dos inconvenientes principales. La duración de la batería (que se agota a unos 60 minutos), y el precio. Pero incluso teniendo en cuenta estos factores, el V11 Torque Drive sigue siendo uno de los mejores aspiradores del mercado en términos de calidad y rendimiento.

iRobot Roomba s9 Plus

Por qué elegimos el iRobot Roomba s9+:

A algunas personas les encanta limpiar. Otros, sin embargo, pueden no compartir los mismos sentimientos optimistas, razón por la cual hemos sido bendecidos con aspiradoras robotizadas que pueden hacer la mayor parte del trabajo duro por nosotros. Aunque no eliminan por completo la intervención humana cuando se trata de la limpieza, son invaluables a la hora de asignarnos tiempo que se puede dedicar a otras tareas en el hogar.

Cuando viene al último vacío de la robusteza, no hay nada absolutamente como el iRobot Roomba S9 más! Mientras que la mayoría de los robovacs tienden a ser circulares, el Roomba S9 Plus cuenta con un diseño de aspecto único que está pensado para limpiar esquinas y bordes con facilidad gracias a su tecnología PerfectEdge y sensores avanzados. La suciedad y los escombros no tienen ninguna oportunidad contra el Roomba s9 Plus porque su sistema de limpieza de 3 etapas aprovecha los cepillos de goma dobles y una succión 40X para aspirar las partículas finas, como el pelo de mascotas y la suciedad, de las profundidades de las alfombras.

Quedará impresionado por la cantidad que puede recaudar. Una de sus características más distinguibles es su capacidad de vaciar su cubo de basura después de cada uso, algo que muy pocas aspiradoras robot pueden realizar por sí solas. Gracias a la Base Limpia, el Roomba s9 Plus se deshará automáticamente del contenido de su cubo de basura – donde los residuos serán expulsados a una bolsa AllergenLock. Superando a su predecesor, la bolsa ahora puede contener hasta 60 contenedores de depósito antes de tener que ser reemplazada.

El s9 Plus no es sólo una aspiradora de robot autovaciante, es mucho más que eso. También es inteligente, no sólo porque se puede controlar por voz a través de Alexa y Google Assistant, sino porque su función Imprint Smart Mapping permite al robot determinar la mejor manera de limpiar cada habitación. Esto da como resultado una limpieza impecable que ajustará la succión dependiendo de la superficie, así como una limpieza eficiente que evitará obstáculos en su recorrido.

Ecovacs Deebot OZMO 950

Por qué elegimos el Ecovacs Deebot OZMO 950:

Conseguir el la mayoría de su dinero duramente ganado es algo que la gente aprecia, así que cuando usted está pasando un penique bonito en un vacío de la robusteza, se espera que haga considerablemente más que apenas aspirar las alfombras y los pisos de la madera dura. Entra en la Ecovacs Deebot OZMO 950, la única aspiradora o fregona que necesitarás!

El Deebot OZMO 950 traza un mapa inteligente de las habitaciones para obtener la limpieza más eficiente posible, de modo que no se pierda tiempo repasando lugares varias veces. Incluso ofrece soporte para mapeo en varias habitaciones, detección de alfombras para aumentar la potencia de succión y límites virtuales que puede establecer para mantenerlo alejado de áreas que no desea que limpie. Y sí, es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant, lo que te permite controlarlo con tu voz.

Extendiendo su valor sobre otras aspiradoras robotizadas, la OZMO 950 también puede fregar pisos – mientras aspira al mismo tiempo. Llámelo doble servicio, pero el OZMO 950 absorberá la suciedad y los residuos utilizando sus cepillos dobles y el rodillo de la parte inferior, despejando el camino para la limpieza de las matemáticas en su parte inferior para trapear. Para aquellos preocupados por las alfombras durante el modo de fregado, los sensores del OZMO 950 detectarán las alfombras y las evitarán por completo.

Dyson – Cinetic Big Ball Animal Plus Allergy

Por qué elegimos el Dyson Cinetic Big Ball Animal+Allergy:

Dyson ya fabrica algunas de las aspiradoras más bonitas y bien equipadas del mercado, pero la tecnología sin filtro de la compañía nos sorprendió incluso a nosotros. El movimiento de la bola grande quita los rieles de su experiencia de vacío tradicional, permitiendo una mayor maniobrabilidad al navegar por las esquinas y los muebles, con la capacidad añadida de girar sobre una moneda de diez centavos.

Tampoco es necesario comprar filtros de repuesto con el Cinetc, y el vacío, que tiene un recipiente de 2,15 litros de capacidad, conserva un gran rendimiento de succión después de años de uso. Los accesorios adicionales, como la herramienta para colchón y la vara de succión de liberación instantánea, sólo la hacen más atractiva si busca una aspiradora versátil. Su cabeza especialmente diseñada funciona muy bien en el pelo de las mascotas, al igual que los aditamentos como la herramienta de turbina, que recoge el pelo de los muebles.

El Dyson Cinetic Big Ball Animal+Allergy Vacuum es un aparato caro, pero con los accesorios incluidos, la función de limpieza sin filtro y la facilidad de uso, se convierte en un gran aspirador.

Bissell OnePass Vacuum

Por qué elegimos la aspiradora Bissell OnePass:

Con un precio muy por debajo de los 100 dólares, el Bissell OnePass es, con mucho, la opción más económica de la lista. El vacío puede tener un punto bajo del precio, pero eso no significa que escatima en características y accesorios.

El Bissell OnePass utiliza un sistema ciclónico para una succión más potente, y su opción TurboBrush le permite abordar sus escaleras, tapicería y muebles con mayor facilidad. El cubo de basura de 2,27 litros y el filtro de espuma lavable también permiten una limpieza rápida y cómoda, por lo que puede dedicar menos tiempo a la limpieza del aparato.

Sin embargo, se trata de una aspiradora con cable, por lo que su movilidad es limitada. Sin embargo, si todo lo que necesita es una aspiradora básica para un desempolvado ocasional, realmente no puede vencer a este aparato a un precio asequible.