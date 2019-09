Las mejores VPN gratis

¿Desea acceder a un sitio de Internet que no es visible desde Italia? ¿Le gustaría navegar por Internet de forma anónima sin comunicar su dirección IP real al mundo exterior y, por lo tanto, sin detectar su identidad real? Para estos y muchos otros propósitos, la contraseña es sólo una: VPN. Estoy seguro de que ya has oído hablar de ello, pero hoy quiero ayudarte a arrojar algo de luz sobre el tema.

Las VPNs (abreviatura de Virtual Private Network) son herramientas muy útiles, gracias a las cuales puede disfrazar su conexión y evitar las restricciones regionales aplicadas por los sitios de Internet (ya que hacen que la conexión parezca provenir de otros países). Para simplificar al máximo el concepto, son intermediarios que actúan como enlace entre el ordenador del usuario y los sitios visitados, ocultando así la identidad de estos últimos.

Quizás le parezca un tema demasiado complejo para sus conocimientos informáticos, pero le aseguro que se equivoca: el uso de VPNs es menos complejo de lo que parece y, sobre todo, no requiere el desembolso de dinero (no necesariamente al menos). ¿No te lo crees? A continuación, tómese cinco minutos de tiempo libre y eche un vistazo a la lista de las mejores VPN gratuitas que he preparado para usted: ¡apuesto a que se sorprenderá por el potencial y la flexibilidad de esta herramienta, por no hablar de la simplicidad con la que puede utilizarla!

¿Qué significa VPN?

¿Listo para entrar en el universo VPN? Perfecto, quiero empezar inmediatamente explicando en detalle lo que significa esta palabra: VPN es la abreviatura de la frase en inglés Virtual Private Network, que podemos traducir al italiano como «virtual private network«, y es una técnica particular para hacer invisible a miradas no autorizadas (ya sean ciberdelincuentes, organismos de censura, organismos encargados de la aplicación de la ley o de otro tipo) la información sobre lo que ocurre en Internet.

En concreto, este camuflaje de actividades se obtiene a través de un tipo específico de conexión cifrada (o túnel, en la jerga) que se crea entre el dispositivo que se conecta a Internet y el servidor que ofrece el servicio VPN: en concreto, hablando de navegación por Internet, el servidor VPN debe navegar por sí mismo, y los datos relativos a la navegación, se intercambian entre el servidor y el dispositivo desde el que se navega, de forma protegida y cifrada, con el fin de impedir que cualquier persona acceda a él desde el exterior.

En otras palabras, esto significa que un sitio web en el que usted está navegando realmente verá la dirección IP del servidor VPN, y no la del usuario que lo está mirando, ignorando así la ubicación real desde la que usted lo está visitando. Muchas aplicaciones VPN, especialmente las no vinculadas al navegador, permiten aplicar el mismo criterio no sólo para la navegación por Internet, sino para ocultar los datos entrantes y salientes de cualquier aplicación que utilice la red, aumentando aún más el nivel de protección.

En pocas palabras, ni siquiera el proveedor de servicios de Internet (TIM, Vodafone, Infostrada, Fastweb, etc.) es capaz de entrar en el túnel y rastrear el tráfico generado a través de la VPN: esto significa que su proveedor puede saber que usted se ha conectado a una VPN, pero no puede saber nada acerca de cómo la ha explotado o de los datos que ha intercambiado a través de ella.

El criterio de la tunelización VPN también puede ser utilizado en sectores profesionales, especialmente si una empresa da permiso a sus empleados para trabajar desde fuera de la propia oficina: si la empresa ofrece acceso VPN, el empleado puede conectarse a la red local interna incluso desde su casa o desde cualquier otra ubicación, introduciendo sus credenciales de acceso y utilizando el túnel virtual establecido por la VPN. Así, gracias a la VPN, podrá trabajar desde su escritorio en archivos y documentos internos de la empresa, con la absoluta seguridad de no ser espiado desde el exterior, y comunicarse con su lugar de trabajo a través de una conexión cifrada y segura.

Cómo utilizar las VPNs

v

Incluyendo lo que he explicado hasta ahora, debes estar pensando que entender cómo usar una VPN puede ser difícil para ti: déjame decirte que estás equivocado, porque gracias a las explicaciones que te voy a dar todo será muy claro. Unos minutos y podrás hacer todo de forma autónoma incluso sin ser un genio de la informática.

Repito, en primer lugar, que a través de la VPN el tráfico entre usted e Internet está protegido, encriptado y oculto, y que todo sucede a través de un túnel virtual entre usted y la propia VPN. Para crear este túnel, se crean programas o aplicaciones específicas que son puestas a disposición por los propios servicios VPN: para ello es necesario primero identificar la VPN que mejor se adapte a sus necesidades, luego registrarse en el servicio (no siempre es necesario), descargar el programa o aplicación disponible y, finalmente, configurarlos utilizando sus credenciales de acceso si es necesario. Una vez hecho esto, el software creará el túnel entre el usuario y el servidor, y encriptará y «bloqueará» las comunicaciones dentro de él.

Una vez en el túnel VPN, el tráfico de datos ya no puede ser visto o interceptado desde el exterior, como cuando un satélite «pierde de vista» un coche que entra en el túnel. Además, como ya he mencionado, los servicios de Internet no conocen la ubicación real ni la dirección IP de quienes los utilizan, sino la de la VPN. Esto significa que su operador no puede saber lo que ocurre dentro del túnel, pero a un coste, a menudo pagado en términos de velocidad: si el servicio VPN no es rápido, o los servidores están particularmente lejos de la posición geográfica del explotador, podría haber retrasos considerables en el uso de la red. ¿Está todo claro? Bueno, entonces vamos a seguir adelante y tomar medidas descubriendo, juntos, los mejores servicios VPN gratuitos.

Los mejores servicios VPN gratuitos

Antes de llegar al meollo del asunto y darte la lista de lo que creo que son las mejores VPNs gratuitas, te advierto de un par de cosas: primero, aprovechar las VPNs de dudoso origen puede ser arriesgado, ya que el propio servidor podría registrar tu tráfico (es posible, ya que es el túnel configurado dentro de él) para actividades publicitarias o análisis de datos. Seamos claros, las VPNs que encontrará en esta lista no llevan a cabo (al menos no en el momento en que le escribo) ninguna actividad de perfil, pero siempre lea atentamente y con atención las condiciones del servicio, que puede consultar durante el proceso de registro.

Además, sepa que esconderse detrás de una VPN no lo protege de la ley, porque no hay manera de no dejar rastros de lo que usted hace en Internet: quiero señalar porque, a menudo, usted piensa que el uso de VPNs usted se convierte en autorizado para participar en prácticas ilegales. Le garantizo que este no es el caso, ya que un delito sigue siendo un delito incluso desde el interior de un túnel, y las autoridades judiciales podrían -siempre con mandatos y expedientes legales particulares- volver a la dirección IP de aquellos que explotan una VPN, en el caso de una investigación, y castigarla severamente. Utilizar este servicio práctico con conciencia, conciencia y en pleno cumplimiento de la ley.

Dicho esto, siga leyendo para saber qué servicios VPN son actualmente los mejores que puede utilizar de forma gratuita.

Opera VPN

Opera VPN es el mejor ejemplo de VPN gratis: no es muy exigente, está directamente integrado en Opera, el famoso navegador para navegar por Internet (del que te hablé en mi tutorial sobre los mejores navegadores). En realidad no es un servicio muy estructurado: no se garantizan velocidades óptimas y no hay posibilidad de elegir la parte del mundo desde la que simular la conexión.

Opera VPN es un servicio que puede utilizar fácilmente si necesita enmascarar la dirección IP mientras navega por Internet, con el fin de acceder a sitios bloqueados en su país, pero la protección ofrecida no va más allá de la navegación por Internet, y se limita únicamente a los sitios visitados a través del navegador.

Dicho esto, es hora de explicar cómo activar Opera VPN: si utiliza un ordenador con Windows o MacOS, descargue el navegador desde esta página pulsando el botón verde Descargar ahora, abra el archivo que acaba de descargar y, si utiliza Windows, pulse el botón Aceptar e Instalar y, a continuación, haga clic en el botón Sí, mientras que si utiliza MacOS arrastre el icono Opera a la carpeta Aplicaciones de su Mac.

Ahora abra Opera desde el menú Inicio de Windows (el icono de la bandera en la parte inferior izquierda) o desde la carpeta Aplicaciones de MacOS, haga clic en el botón rojo o en la parte superior derecha, luego haga clic en Configuración, haga clic en Confidencialidad y Seguridad en la barra de la izquierda y, finalmente, haga clic en la casilla Activar VPN para marcarla.

A continuación, vuelva a su actividad de navegación, que ahora está protegida mediante VPN. Para desactivar el servicio, repita el procedimiento exactamente de la misma manera, desmarcando la casilla Activar VPN para volver a la navegación «normal».

Betternet

Aunque el servicio de detección de malware de esta VPN deja un poco que desear, decidí incluirlo entre las mejores VPNs libres porque, de hecho, Betternet es un gran servicio que se puede utilizar de forma gratuita durante 7 días. Al final del período de prueba, sin embargo, es necesario suscribirse, a un precio a partir de 11.99$/mes.

Muestra un pequeño anuncio antes de cada conexión e incluye sugerencias in-app, pero este es un intercambio aceptable para el uso gratuito del servicio; también porque la VPN ofrecida por Betternet no tiene límites de datos, ni dispositivos que puedan ser usados simultáneamente, la velocidad de conexión es bastante buena, y hay varias posiciones desde las cuales se puede «simular» una conexión.

Betternet está disponible en ordenadores con Windows, como extensión para los navegadores Google Chrome y Firefox, así como en plataformas Android e iOS. Todo lo que tienes que hacer para usarlo es ir a la página de descargas que mejor se adapte a tu sistema operativo, luego presiona el botón Get The App azul: si usas Windows, espera a que el archivo BetternetForWindowsxyz,exe sea descargado, luego inícialo con un doble clic y presiona los botones Yes, Next, Install, Install y Finish para instalarlo.

Para instalar la extensión de Google Chrome, conéctese a Chrome Web Store y haga clic en los botones Agregar y agregar extensión, mientras que en Android e iOS sólo tiene que descargar la aplicación Betternet de su smartphone/tienda de tabletas.

Para aprovechar esta VPN no es necesario registrarse y, como ya he explicado, todo lo que tienes que hacer para utilizarla es ver un pequeño anuncio en cada conexión. Le recomiendo que no visite sitios notoriamente llenos de malware, y que tenga un buen antivirus mientras navega por Betternet: como le dije, esta VPN no ofrece un servicio de detección de malware tan efectivo.

TunnelBear

TunnelBear es sin duda uno de los mejores servicios VPN disponibles, que garantiza el anonimato y la protección de quienes deciden confiar en él, y que puede enmascarar tanto los únicos datos relacionados con la navegación por Internet, utilizando las extensiones para los navegadores Google Chrome y Opera, como todo el tráfico de Internet entre el dispositivo y el servidor, utilizando los programas informáticos Windows o MacOS, y aplicaciones para Android e iOS.

Para instalar TunnelBear en Windows o macOS, vaya a la página de descargas del programa y espere a que el archivo de instalación sea descargado a su computadora, luego haga doble clic en el archivo que acaba de descargar y, si está en Windows, presione el botón Aceptar, luego en los botones Instalar y Sí y siga las instrucciones en pantalla para acceder a la VPN. Si está usando macOS, arrastre el icono TunnelBear a la carpeta Aplicaciones de su Mac y llame al programa desde la carpeta Aplicaciones. Para Google Chrome, ve a la página Chrome Web Store dedicada a TunnelBear y haz clic en los botones Add y Add Extension, mientras que en Android e iOS necesitas ir a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo y descargar TunnelBear.

La VPN ofrecida por TunnelBear tiene un modo de uso completamente gratuito, a través del cual usted puede aprovechar 500 MB de tráfico VPN gratuito al mes, siempre y cuando simplemente se registre desde esta página: introduzca una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas en las casillas correspondientes, pulse el botón Crear Cuenta y siga las instrucciones que le aparecerán a través del correo electrónico para validar su registro. Puedes usar las credenciales obtenidas en los programas o aplicaciones que mencioné anteriormente.

Además, si el límite de datos es ajustado para usted o si decide invertir algo de dinero en su seguridad, puede suscribirse al servicio por unos 10 dólares al mes o 60 dólares al año.

Avira Phantom VPN

El nombre de Avira no le confundirá: Avira Phantom VPN es la solución VPN del mismo fabricante, dispone de servidores extremadamente estables y le permite utilizar direcciones IP, tanto para la navegación como para el acceso a servicios de Internet, en diferentes países de todo el mundo.

Disponible como un programa para Windows y macOS, y como una aplicación para Android e iOS (todos pueden descargarse desde esta página), este servicio no sólo protege las actividades a través del navegador, sino todo el tráfico de datos entre el dispositivo e Internet, y también puede ser utilizado por varios dispositivos simultáneamente. Para instalar Avira Phantom VPN en su ordenador, vaya a la página de descarga del programa y haga clic en el botón verde Descargar VPN gratuita, espere a que se descargue el archivo e inícielo con un doble clic.

Ahora, si su sistema operativo es Windows, haga clic en el botón verde Aceptar e instalar, luego en el botón Sí y espere a que se complete la instalación de todos los servicios. De lo contrario, si utiliza macOS, arrastre el archivo descargado a la carpeta Aplicaciones, haga clic en el botón Aceptar e instalar y espere a que finalice la instalación. El programa se iniciará por sí solo después de que el procedimiento se haya completado.

Avira Phantom VPN es una de las mejores VPN de la historia y le permite disfrutar de 500 MB de tráfico libre al mes con sólo registrarse en los servicios de Avira (tendrá que introducir sus credenciales en programas o aplicaciones dedicadas). Alternativamente, puede utilizar la versión PRO de forma gratuita durante un mes, sin límite de datos, y luego suscribirse a una suscripción de pago a un precio de 7,95 euros/mes.

Windscribe

Windscribe es una de las mejores VPNs gratis disponibles actualmente. Ofrece programas y aplicaciones para muchas plataformas: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, BlackBerry, extensiones para navegadores Chrome, Firefox y Opera y para el programa Kodi, así como aplicaciones para Amazon FireTV, Nvidia Shield, plugins para DD-WRT y Tomato para routers, y generadores de configuración para OpenVPN, IKEv2 y SOCKS5, todos ellos fácilmente descargables desde esta página.

Si desea utilizar Windscribe en su ordenador, vaya a la página de descarga del programa y haga clic en el icono del sistema operativo que está utilizando (por ejemplo, Windows). A continuación, espere a que el archivo se descargue en su ordenador, inícielo con un doble clic y, si está en Windows, pulse los botones Sí y Aceptar. A continuación, marque la casilla Acepto los términos del contrato de licencia y finalice la configuración pulsando el botón Siguiente dos veces y luego el botón Finalizar.

Si usas macOS, después de descargar Windscribe a tu computadora, simplemente tienes que arrastrar el archivo descargado a la carpeta Aplicaciones de tu Mac y luego lanzar el programa haciendo doble clic. Para Android e iOS, todo lo que tienes que hacer es instalar la aplicación desde la tienda de tu dispositivo.

La versión gratuita de Windscribe, que se puede utilizar después de un pequeño registro que se realiza pulsando el botón azul Usar Gratis, permite aprovechar hasta 10 GB de tráfico mensual y conectarse desde múltiples dispositivos simultáneamente, con una limitación -además de los datos- sólo sobre las ubicaciones desde las que se puede acceder (algunas están disponibles sólo y exclusivamente para usuarios de pago). Sin embargo, en general, la calidad del servicio es buena y la velocidad de navegación ofrecida, a pesar de la naturaleza gratuita del tráfico de datos, es absolutamente aceptable.

Para eliminar las restricciones de tráfico y ubicación, es necesario contratar una suscripción Pro, que no es tan costosa: cuesta 4,50 dólares al mes o 45 dólares al año.

Hide Me

Otro gran servicio VPN gratuito es Hide Me, que tiene servidores en 22 países, por lo que puede utilizar 22 ubicaciones diferentes al conectarse. En definitiva, la velocidad de conexión es más que aceptable, el tráfico está encriptado a nivel de conexión global (y no sólo para el navegador), a través de los programas para Windows, macOS y Linux, y las aplicaciones están disponibles para Android e iOS.

Para descargar Hide Me a su ordenador, conéctese a la página de descargas más adecuada para el sistema operativo que está utilizando, luego pulse el botón azul Download Now, espere a que el archivo sea descargado, inícielo con un doble clic y, si está en Windows, pulse los botones Yes, Install y Finish para finalizar la instalación, mientras que si está utilizando macOS deberá arrastrar el icono Hide Me a la carpeta Applications del Mac (para iniciar el programa con un simple doble clic).

Un poco como las soluciones que propuse al principio, también la versión gratuita de Hide Mi ofrece 2 GB de tráfico mensual después del registro, y garantiza, además de anonimato y seguridad, no almacenar ningún registro sobre la actividad de sus usuarios, garantizando así la seguridad de lo que se hace a través de la VPN. Para desbloquear el límite de datos, puede suscribirse al servicio a un precio a partir de 4,99 dólares al mes, directamente desde esta página.

¿Lo has visto? No sólo ha aprendido con facilidad lo que es y para qué sirve una VPN, sino que ahora puede moverse con seguridad a través de los distintos servicios VPN gratuitos y elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. ¿Qué opinas tú? Ahora que entiende de qué se trata, ¿cree que usar una VPN es demasiado para sus propósitos, porque simplemente necesita acceder a sitios web bloqueados mientras navega? Luego te invito a que consultes mi tutorial sobre cómo ocultar la propiedad intelectual, en el que podrás encontrar soluciones que sin duda se adaptan mejor a tu propósito.