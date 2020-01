Los halcones peregrinos que anidan en el hangar de Boeing MAX serán expulsados pronto

Las puertas del hangar se cerrarán a menudo porque la planta ha estado inactiva

Para Boeing, ha habido muchas consecuencias en los dos accidentes mortales de 737 Max que dejaron 346 personas muertas. La compañía detuvo la producción del 737 Max en su planta de Renton, Washington, su CEO fue expulsado, y han surgido inquietantes charlas internas entre los empleados de Boeing sobre los accidentes aéreos. Y ahora una nueva consecuencia ha salido a la luz: una pareja de halcones peregrinos se quedará sin hogar.

Los dos halcones han estado anidando en la fábrica 737 Max en Renton, informa el Seattle Times. Pero debido a que las puertas de la planta ociosa se cerrarán más a menudo, los halcones necesitan salir – o de lo contrario pueden quedar atrapados dentro.

Los halcones peregrinos, sin embargo, son notoriamente difíciles de atrapar y volver a casa. El Times habló con un experto que dijo que es casi inaudito que los halcones peregrinos vivan y se reproduzcan en interiores:

Los pájaros se adhieren a los sitios de anidación. En el Noroeste, las aves típicamente no migran, pero a veces deambulan, sólo para regresar a áreas familiares para reproducirse en primavera y anidar, a menudo con las mismas parejas. Algunas nunca dejan los sitios de anidación.

Los halcones peregrinos fueron casi eliminados por el uso de pesticidas a mediados de la década de 1950, según la National Audubon Society, disminuyendo a sólo unos pocos cientos en los EE.UU. en la década de 1970. Los rigurosos esfuerzos de conservación ayudaron a desencadenar un rebrote de la población de halcones peregrinos, y a veces se les ve anidando en zonas urbanas con edificios altos y puentes. Cuando están en su modo de caza, los halcones peregrinos pueden alcanzar velocidades de vuelo de 200 mph (aproximadamente un tercio de la velocidad de un avión 737 Max).

Los halcones Boeing corren el riesgo de morir de hambre dentro del hangar si no pueden salir a cazar, y si las otras aves de las que a veces se alimentan (sí, se dan un festín con la paloma ocasional que se encuentra dentro del hangar) no pueden entrar. Su futuro como residentes de la planta de Renton no está claro; se ha llamado al USDA, pero aún no se ha determinado si van a atrapar e intentar reubicar a las aves. Sin embargo, los expertos en vida silvestre dicen que los pájaros pueden regresar al hangar sin importar la distancia a la que sean reubicados. Incluso si las aves son desalojadas con éxito, un experto señaló que será fundamental cerrar las puertas del hangar en el momento adecuado de su ciclo de apareamiento. Si las puertas están cerradas y no pueden volver a entrar hasta marzo o más tarde, la pareja puede trasladarse a otro lugar por su propia voluntad.