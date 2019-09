Programas para instalar Android y sus aplicaciones en PCs con Windows

Android es el sistema operativo más extendido en el mundo hoy en día en los smartphones, instalado en todos los teléfonos móviles que no son iPhone y que no son Windows Phone.

Android es un sistema de código abierto de Google basado en Linux (Android no es una distribución de Linux), no diseñado para PCs, no diseñado para dispositivos que no tienen pantalla táctil, pero, por su naturaleza como sistema libre, sin embargo, explotado para una multitud de experimentos, como por ejemplo pen drives HDMI para TVs y versiones Android X86 para mini netbook laptops.

Gracias a su versatilidad, también se han creado programas de virtualización para llevar Android a los ordenadores normales o, mejor aún, a las aplicaciones de la tienda Android.

En este artículo recogemos todas las formas de instalar aplicaciones Android o Android en un PC con Windows, de forma fácil y gratuita, como si fuera un programa normal para abrir dentro de Windows.