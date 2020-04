Sling ofrece televisión gratis todas las noches para los nuevos clientes

Puedes acceder a 32 canales en vivo

Sling ofrece televisión gratuita desde las 5PM hasta la medianoche cada noche, como parte de una nueva iniciativa para animar a los americanos a quedarse en casa. A partir de hoy, los nuevos clientes de Sling TV pueden inscribirse en el servicio, que la compañía llama «Happy Hour Across America». No te preocupes – Sling no pide una tarjeta de crédito, así que no tendrás que preocuparte de cancelarla más tarde.

Tendrás acceso al servicio Blue de Sling, un plan que normalmente cuesta 30 dólares al mes. Sling Blue ofrece 32 canales en vivo, incluyendo AMC, CNN, HGTV y MSNBC.

Sling Blue también es un nivel de múltiples canales, lo que significa que puedes acceder a él desde hasta tres dispositivos a la vez. Sin embargo, no tendrás acceso a todos los canales; los programas como Disney y ESPN están limitados al nivel naranja de un solo flujo de Sling.

La oferta es una extensión del programa «Stay in and Sling» de Sling, que la compañía lanzó en marzo. Stay in and Sling ya ofrece la transmisión gratuita de ciertos canales en vivo, incluyendo ABC y Fox News.

Sling no ha dicho por cuánto tiempo ofrecerá el nuevo servicio, presumiblemente se limitará al período en que la mayoría de los americanos están obligados a la distancia social.