Sony dice que PlayStation 5 será la consola más rápida del mundo, y luego la recupera

No hay duda de que el próximo sistema de PlayStation 5 va a ser poderoso – después de todo, será capaz de una resolución de 8K con soporte de trazado de rayos. Sin embargo, un anuncio de empleo para un puesto de Sony adoptó una postura aún más atrevida, al afirmar que sería la consola más rápida del mundo. O al menos así lo afirmaba antes de que esa línea fuera eliminada de la publicación.

Visto por el International Business Times, el anuncio de trabajo para un gerente senior de ingeniería de nube en PlayStation mencionaba originalmente que implicaría trabajar en la PS5, a la que llamó la consola más rápida del mundo.

Sin embargo, esta línea se eliminó más tarde de la publicación, al igual que la mención directa de la nueva consola. En cambio, ahora dice que el solicitante estará «administrando sistemas distribuidos que están alimentando más de 100 millones de consolas PS4 que ofrecen experiencias de juego envolventes».

La eliminación de cualquier mención de la PS5 es extraña, porque Sony no sólo ha revelado el nombre de la consola, sino también muchas de sus capacidades técnicas. La consola utilizará una CPU basada en la línea Ryzen de AMD, por ejemplo, mientras que la GPU se basará en la línea Radeon Navi. Debido a que está abandonando un disco duro en busca de un SDD especial capaz de lanzar y cargar juegos con bastante rapidez, es posible que Sony esté desarrollando realmente la consola más rápida del mundo.

Sin embargo, se enfrentará a la competencia del sistema Xbox Scarlett de Microsoft, que todavía no tiene un nombre final. Los rumores y las especificaciones oficiales que hemos escuchado hasta ahora apuntan a que el sistema está a la par con la máquina de Sony, pero tendremos que esperar antes de saber exactamente qué es lo que Microsoft está incluyendo bajo el capó.

La Xbox One X, por ejemplo, era significativamente más potente que la PS4 Pro, capaz de ejecutar ciertos juegos a una resolución de 4K y a 60 cuadros por segundo. Dadas las limitaciones de la Xbox One original frente a la primera versión de la PS4, anticipamos que Microsoft no cometerá el mismo error dos veces.

Tanto la PS5 como la Xbox Scarlett están planeadas para ser lanzadas en la temporada navideña del próximo año. Todavía no se ha dado una fecha de lanzamiento definitiva de ninguna de las dos compañías, pero es probable que aprendamos más en los próximos meses.