En esta sección de nuestra guía encontrarás todos los códigos y trucos de Los Sims 4, que se activarán siguiendo el procedimiento descrito en el párrafo anterior. Presta atención a la correcta escritura del texto, porque incluso una sola vocal fuera de lugar no te permitirá usar el código en el juego.

Todos los trucos y códigos del juego

Los trucos de Los Sims 4 no causan ningún problema para el juego, que puede seguir guardando normalmente. Obviamente, su progreso no será puesto a cero o comprometido. La propia Electronic Arts ha afirmado repetidamente que está a favor de utilizar estos códigos en su simulador de vida.

Trucos de trucos

Testingcheats True, también conocido como trucos de trucos, te permite tener acceso a numerosos trucos de juego que te permiten modificar los personajes, sus necesidades y mucho más. Para activarlo, basta con insertar el siguiente comando en la barra de trucos: testingcheats true.

Veamos cómo sacarle el máximo provecho, escribiendo en la cadena de comandos los códigos relacionados con esta función. El truco también ofrece nuevas posibilidades de interacción con los Sims, utilizando la tecla Mayúsculas del teclado junto con un clic del ratón. Para apagarlo, simplemente escriba falsecheats testingcheats.

testingcheats {true/false} – se usa para habilitar y deshabilitar funciones de trucos en Los Sims 4.

se usa para habilitar y deshabilitar funciones de trucos en Los Sims 4. fulleditmode – le permite cambiar la apariencia y fisonomía de los personajes en el centro de creación, llamado CAS.

SHIFT + CLIC SUL SIM

Restablecer un objeto – le permite restablecer el carácter seleccionado.

le permite restablecer el carácter seleccionado. Añadir a la familia – le permite añadir el Sim seleccionado a su hogar.

le permite añadir el Sim seleccionado a su hogar. Makeup a Need > Make Happy – maximiza todas las necesidades del personaje.

maximiza todas las necesidades del personaje. Maquillaje de una necesidad > Activar la caída en las necesidades – todas las necesidades afectan activamente al juego.

todas las necesidades afectan activamente al juego. Maquillaje de una necesidad > Desactiva la gota de necesidad – no hay necesidad que afecte al juego.

SHIFT + CLIC SU UN OGGETTO

Sucio – el objeto se ensucia.

el objeto se ensucia. Limpiar – el objeto se limpiará.

el objeto se limpiará. Restablecer un objeto – le permite restablecer el elemento seleccionado.

SHIFT + CLIC SUL TERRENO

Teletransportar aquí – el carácter seleccionado se teletransportará al punto de ajuste.

Habilidades

Tus Sims están equipados con diferentes habilidades que los hacen únicos y caracterizan su forma de ser, influyendo también en su éxito en la carrera y en las relaciones sociales. Las altas habilidades también ayudan en las tareas cotidianas, como cocinar y limpiar.

Para aumentar el nivel de habilidades tendrás que abrir la consola de trucos de Los Sims 4 y escribir el comando testingcheats true. Después de eso, sólo tienes que introducir el truco correspondiente, que se enumeran a continuación. El nivel de habilidad, que debe introducirse inmediatamente después del código, oscila entre 1 y 10 para la mayoría de las habilidades, mientras que algunas tienen un rango entre 1 y 5.

Baíle: stats.set_skill_level Minor_Dancing

stats.set_skill_level Minor_Dancing Fotografía: stats.set_skill_level Fotografía_principal

stats.set_skill_level Fotografía_principal DJ: stats.set_skill_level Major_DJ

stats.set_skill_level Major_DJ Cocina al Horno: stats.set_skill_level Major_BakingM

stats.set_skill_level Major_BakingM Mejor: stats.set_skill_level Major_Wellness

stats.set_skill_level Major_Wellness Pesca: stats.set_skill_level Major_Fishing

stats.set_skill_level Major_Fishing Herbología: stats.set_skill_level Major_Herbalism

stats.set_skill_level Major_Herbalism Guitarra: stats.set_skill_level Major_Guitarra

stats.set_skill_level Major_Guitarra Travesura: stats.set_skill_level Major_Mischief

stats.set_skill_level Major_Mischief Programación: stats.set_skill_level Major_Programming

stats.set_skill_level Major_Programming Cosecha: stats.set_skill_level Major_Reaping

stats.set_skill_level Major_Reaping Cocina Gourmet: stats.set_skill_level Major_GourmetCooking

stats.set_skill_level Major_GourmetCooking Jardinería: stats.set_skill_nivel Major_Gardening

stats.set_skill_nivel Major_Gardening Comedia: stats.set_skill_level Major_Comedy

stats.set_skill_level Major_Comedy Escritura: stats.set_skill_level Major_Writing

stats.set_skill_level Major_Writing Carisma: stats.set_skill_level Major_Charisma

stats.set_skill_level Major_Charisma Violin: stats.set_skill_level Major_Violin

stats.set_skill_level Major_Violin Videojuegos: stats.set_skill_level Major_VideoGaming

stats.set_skill_level Major_VideoGaming Piano: stats.set_skill_level Major_Piano

stats.set_skill_level Major_Piano Pitura: stats.set_skill_level Major_Painting

stats.set_skill_level Major_Painting Lógica: stats.set_skill_level Major_Logic

stats.set_skill_level Major_Logic Manualidades: stats.set_skill_level Major_Handiness

stats.set_skill_level Major_Handiness Bartending: stats.set_skill_level Major_Bartending

stats.set_skill_level Major_Bartending Cocina: stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking

stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking Atlética: stats.set_skill_nivel Skill_Fitness

stats.set_skill_nivel Skill_Fitness Veterinaria: stats.set_skill_level vet

stats.set_skill_level vet Organo: stats.set_skill_level major_pipeorgan

stats.set_skill_level major_pipeorgan Paternidad: stats.set_skill_level major_parenting

stats.set_skill_level major_parenting Canto: stats.set_skill_level major_singing

stats.set_skill_level major_singing Física Infantil: set_skill_level skill_child_motor

set_skill_level skill_child_motor Adiestramiento canino : set_skill_level skill_dog

: set_skill_level skill_dog Tradición vampiristica: stats.set_skill_level vampirelore

stats.set_skill_level vampirelore Bowling : set_skill_level skill_bowling

: set_skill_level skill_bowling Movimiento bebe: set_skill_level skill_toddler_movement

set_skill_level skill_toddler_movement Creatividad Infantil: set_skill_level skill_child_creativity

set_skill_level skill_child_creativity Lógica Infantil: set_skill_level skill_child_mental

set_skill_level skill_child_mental Socializar Infantil: set_skill_level skill_child_social

set_skill_level skill_child_social Imaginación bebe: set_skill_level skill_toddler_imagination

set_skill_level skill_toddler_imagination Comunicación bebe: set_skill_level skill_toddler_communication

set_skill_level skill_toddler_communication baño de bebe: set_skill_level skill_toddler_potty

set_skill_level skill_toddler_potty Pensar bebe: set_skill_level skill_toddler_thinking

Habilidades misiles

Las habilidades con misiles te permiten construir cohetes, naves espaciales y llevarlos al espacio. El juego te ofrece la posibilidad de tener tu propio cohete en el jardín de tu casa, para ser montado con paciencia. He aquí cómo mejorar esa habilidad: stats.set_skill_level Major_RocketScience.

Dinero

Para obtener el dinero infinito de Los Sims 4 sólo tienes que activar la barra de trucos e introducir uno de los tres códigos que se enumeran a continuación varias veces, hasta que llegues a la cifra deseada. Estos códigos son muy útiles especialmente cuando usted comienza el juego y el dinero para su nuevo hogar es limitado.

kaching – le permite añadir 1.000 Simoleons a la cuenta de su familia.

le permite añadir 1.000 Simoleons a la cuenta de su familia. rosebud – le permite añadir 1.000 Simoleons a la cuenta de su familia.

le permite añadir 1.000 Simoleons a la cuenta de su familia. motherlode – añade 50,000 Simoleons a los ahorros de tu familia.

Carrera

Las carreras son una parte muy importante del juego, ya que permiten a los Sims ganar dinero y recibir promociones. Entre ellos, destacan la carrera médica y el agente secreto. Después de activar testingcheats true, puedes usar estos trucos de Los Sims 4 para mejorar las carreras de tus Sims.

add_career[nombre de la carrera] – Asigna una nueva carrera a tu Sim.

Asigna una nueva carrera a tu Sim. degrada[nombre de la carrera] – degrada a tu Sim.

degrada a tu Sim. promote[nombre de la carrera] – le permite obtener un ascenso.

le permite obtener un ascenso. remove_career[nombre de la carrera] – ofrece la posibilidad de dejar el trabajo.

A continuación se muestran los nombres de las carreras que se deben introducir en lugar de[nombre de la carrera] para activar los trucos asociados a esta función. Para usar el código, simplemente presione Enter después de escribir el texto apropiado en la cadena de comandos.

Atleta: Atleta

Atleta Agente Secreto: SecretAgent

SecretAgent Criminal: Criminal

Criminal Detective: Detective

Detective Crítico: Adulto_Crítico

Adulto_Crítico Empresario: Negocios

Negocios Medios sociales: SocialMedia

SocialMedia Cocina: Culinaria

Culinaria Escritor: Writer

Writer Animador: Animador

Animador Astronauta: Astronauta

Astronauta Pintor: Pintor

Pintor Programador: TechGuru

TechGuru Científico: Científico

Científico Doctor: Doctor

Doctor Política: Activista

Embarazo

Sims también puede tener hijos y quedar embarazada. Algunos trucos para Los Sims 4 te permiten influir en el sexo del bebé al nacer o tener un parto gemelar. En este caso no necesitas ningún código, veamos cómo hacerlo.

Para tener un niño tendrás que comer muchas zanahorias y sintonizar la radio en la estación de música alternativa.

tendrás que comer muchas zanahorias y sintonizar la radio en la estación de música alternativa. Para tener una niña tendrás que comer muchas fresas y escuchar música pop en la radio.

Para aumentar la fertilidad y tener un parto con dos o más gemelos, necesitará comprar la recompensa de fertilidad al precio de 3.000 puntos de satisfacción. Si usted tiene la expansión Un día en el Spa también puede someterse a un Masaje de Fertilidad y mantener sus puntos de satisfacción para otras recompensas.

Relaciones

Las relaciones entre los personajes del juego se pueden cambiar fácilmente habilitando el truco Testingcheats True. Después de eso, tendrás que asignar un valor de 1 a 100 a la relación entre dos Sims, ya sea amor o amistad.

Amor: modifyrelationship[nombre y apellido del primer Sim][nombre y apellido del segundo Sim]romance_main

modifyrelationship[nombre y apellido del primer Sim][nombre y apellido del segundo Sim]romance_main Amistad: modifyrelation[nombre y apellido del primer Sim][nombre y apellido del segundo Sim]friendship_main

Por ejemplo, si quieres establecer una amistad entre dos Sims tienes que escribir el siguiente comando: modifyrelationship Dina Caliente Nina Caliente friendship_main 60.

Necesidades

Para gestionar las necesidades de los personajes de tu juego necesitarás activar Testingcheats True. Después de eso, puede llevar sus necesidades al máximo o establecer necesidades estáticas con unos pocos clics del ratón. Veamos cómo se hace.

SHIFT + CLIC EN EL SIM

Makeup a Need > Make Happy – maximiza todas las necesidades del personaje.

maximiza todas las necesidades del personaje. Makeup a Need > Activar la caída de las necesidades – hace que las necesidades sean dinámicas.

Activar la caída de las necesidades – hace que las necesidades sean dinámicas. Makeup a Need > Desactiva el descenso de las necesidades – hace que las necesidades sean estáticas.

SHIFT + CLIC EN EL BUZÓN

Necesidades de cambio – le permite controlar las necesidades de los personajes que viven en su casa.

Muerte

Los trucos de los Sims 4 para PC y Mac te permiten controlar la muerte de los personajes del juego. ¿Cómo? En la siguiente lista encontrará todos los códigos relacionados con la muerte de Sim. Analicémoslos juntos en detalle, descubriendo para qué sirven.

set_stat commodity_Vampire_SunExposure -100 – el vampiro Sim morirá por exposición a la luz solar.

el vampiro Sim morirá por exposición a la luz solar. add_buff buff buff_Death_Electrocution_Warning – Hace que el personaje seleccionado muera por electrocución tan pronto como va a reparar un objeto roto.

Hace que el personaje seleccionado muera por electrocución tan pronto como va a reparar un objeto roto. add_buff Buff_Mortified – muerte por vergüenza excesiva.

muerte por vergüenza excesiva. add_buff buff_hysterical – muerte por histeria.

muerte por histeria. add_buff Buff_Motives_Hunger_Starving – muerte por hambre y malnutrición

muerte por hambre y malnutrición add_buff buff buff_Death_ElderExhaustion_Warning – el personaje activo morirá de fatiga.

el personaje activo morirá de fatiga. add_buff buff buff_enraged – muerte por estar demasiado enojado.

muerte por estar demasiado enojado. death.toggle true – desactiva la función de muerte y no envejece: Sims y los animales nunca morirán.

set_stat commodity_Buff_BurningLove_StartFire 7 – llamas pueden ser generadas en el apartamento, causando la muerte del Sim carbonizado.

Vida de la ciudad

La expansión de City Life permite a los Sims mudarse a un nuevo barrio, participar en festivales, cantar y mucho más. ¿Cómo poner los trucos de Los Sims 4: La vida en la ciudad? La expansión es complementaria al juego y no requiere acciones específicas para activar nuevos trucos, excepto los ya mencionados en los párrafos que componen esta guía.

Censura

Si quieres eliminar la censura de Los Sims 4 con trucos, tenemos malas noticias para ti: no hay ningún código que te permita eliminar píxeles de los personajes del juego. Para eliminar la censura tendrás que instalar un juego Mod, como el No Mosaic Mod. Ten en cuenta que el Mod podría interferir con tu juego, así que considera si continuar o no.

Modificar el Sim

Si no estás satisfecho con los personajes de tu juego y quieres volver a la sección Editar Sim sin tener que crear necesariamente una nueva familia, tendrás que usar el siguiente truco. Habilite las pruebas de verificación true y escriba este código en la cadena de comandos:

fulleditmode – se usa para cambiar completamente la apariencia y fisonomía de los caracteres en el centro de creación (CAS)

Expansión en el trabajo

La expansión de el trabajo añade tres nuevas carreras al juego: Doctor, Detective y Científico. El DLC también le permite abrir su propia tienda y administrarla de arriba abajo actualizando su inventario, contratando nuevos empleados y más. En el trabajo también introduce nuevas habilidades y ofrece la posibilidad de incluir extraterrestres en el juego.

¿Cómo poner trucos en Los Sims 4: En el trabajo? La expansión es una parte integral del juego y no requiere ninguna acción adicional para activar los códigos disponibles para el simulador de vida. Todo lo que tienes que hacer es utilizar los trucos y códigos ya indicados en los párrafos que componen esta guía.

Bebé

El juego te permite modificar las habilidades de tu bebé y mejorarlas. A continuación encontrarás la lista de trucos de Los Sims 4 que te permiten manejar aspectos relacionados con los recién nacidos. Para activarlos, primero tendrás que usar las pruebas canónicas True y luego asignar un valor a la habilidad de 1 a 5.

Comunicación: conjunto_nivel_de_habilidades_de_habilidades_comunicación_con_los_pequeños

conjunto_nivel_de_habilidades_de_habilidades_comunicación_con_los_pequeños Movimiento: set_skill_level skill_toddler_movement

set_skill_level skill_toddler_movement Imaginación: nivel_de_habilidades_de_juego de habilidades_imaginación_de_pequeños

nivel_de_habilidades_de_juego de habilidades_imaginación_de_pequeños Orinal: set_skill_level skill_toddler_potty

set_skill_level skill_toddler_potty Pensamiento: set_skill_level skill_toddler_thinking

Desbloqueo de objetos

¿Quieres desbloquear todos los objetos de Los Sims 4 para amueblar tu casa de la mejor manera posible? Los siguientes códigos le ayudarán en la tarea, mostrándole en el catálogo todos los objetos normalmente ocultos o relacionados con premios de carrera.

bb.showhiddenobjects – le permite seleccionar y utilizar objetos de depuración normalmente ocultos a los jugadores.

le permite seleccionar y utilizar objetos de depuración normalmente ocultos a los jugadores. bb.ignoregameplayunlocksentitlement – te permite desbloquear todos los premios relacionados con el avance profesional.

Puntos de Satisfacción

Los puntos de satisfacción se pueden utilizar en el catálogo de recompensas para desbloquear artículos especiales y recompensas que no son accesibles a los jugadores. Para activarlo, necesitará usar testingcheats true y, al final del código, añadir los puntos deseados, por ejemplo 6000.

give_satisfaction_points[number] – añade la cantidad deseada de puntos de satisfacción a su saldo.

Aspiraciones

Las aspiraciones de los Sims son deseos especiales que, si se cumplen, garantizan puntos de satisfacción a los jugadores. Estos, a su vez, le permiten desbloquear recompensas interesantes y recompensas normalmente excluidas para los jugadores. Veamos los códigos enlazados:

complete_current_milestone – completa automáticamente la aspiración actual del Sim seleccionado, desbloqueando los puntos.

Puntos de vida

Este truco está relacionado con la versión móvil del juego, The Sims FreePlay, disponible para Android e iOS. Para aumentar tus puntos de vida, también llamados PV, tendrás que hacer que diez Sims preparen tostadas al mismo tiempo. De esta manera, en menos de una hora habrá ganado 15 PV.

Modo de construcción

El modo de construcción le permite crear una nueva casa, modificar una construcción, personalizar los muebles y añadir detalles interesantes a la casa. Para disfrutar de más libre albedrío en el modo de compilación, tendrás que activar las pruebas verdaderas y aprovechar los siguientes trucos:

bb.moveobjects – permite mover objetos sin limitaciones.

permite mover objetos sin limitaciones. bb.enablefreebuild – permite editar lotes normalmente borrosos, como el Hospital, la Comisaría de Policía y las casas de los vecinos.

Paquete de juegos Eat Out

El Pack Game Eat Out añade nuevas características al juego, incluyendo la posibilidad de ir a comer a un restaurante. Los trucos para PC de los Sims 4 también se activan fácilmente en este DLC, ya que es una parte integral del juego. Basta con utilizar los códigos ya indicados en los párrafos que componen esta guía.

Tienda



Con la expansión de Al Lavoro, el juego Electronic Arts introdujo nuevas oportunidades de trabajo, incluyendo la apertura de una nueva tienda y la gestión de la misma. A continuación se muestran los premios de las tiendas que se pueden desbloquear a través de los trucos de Los Sims 4.

unlock_perk StorePlacard_1 true – le permite desbloquear una decoración de pared para la tienda.

le permite desbloquear una decoración de pared para la tienda. unlock_perk RestockSpeed_Small true – reduce el tiempo necesario para reponer las mercancías vendidas.

reduce el tiempo necesario para reponer las mercancías vendidas. unlock_perk PedestalMimic true – le permite desbloquear un nuevo pedestal para posicionar los artículos a vender.

le permite desbloquear un nuevo pedestal para posicionar los artículos a vender. unlock_perk SignageMimic true – le permite desbloquear un nuevo cartel para la tienda.

le permite desbloquear un nuevo cartel para la tienda. unlock_perk DecreaseRestocking_Temporary true – el precio de los productos a suministrar se reducirá durante 12 horas.

el precio de los productos a suministrar se reducirá durante 12 horas. unlock_perk RetailOutfit true – le permite desbloquear una nueva camisa para usarla como uniforme para usted y sus empleados.

le permite desbloquear una nueva camisa para usarla como uniforme para usted y sus empleados. unlock_perk RegisterMimic true – le permite desbloquear una nueva caja registradora moderna para que se muestre en la tienda.

le permite desbloquear una nueva caja registradora moderna para que se muestre en la tienda. unlock_perk AdditionalWorker_1 true – ofrece la posibilidad de contratar a un empleado adicional.

ofrece la posibilidad de contratar a un empleado adicional. unlock_perk CheckoutSpeed_Small true – los miembros de la familia pueden atender a los clientes más rápidamente.

los miembros de la familia pueden atender a los clientes más rápidamente. unlock_perk CustomerBrowseTime true – le permite retener a los clientes por más tiempo en la tienda.

le permite retener a los clientes por más tiempo en la tienda. unlock_perk ImproveManagementSocials true – las directivas dadas a los empleados serán más efectivas.

las directivas dadas a los empleados serán más efectivas. unlock_perk StorePlacard_2 true – abre un nuevo objeto decorativo para colgar en la pared.

abre un nuevo objeto decorativo para colgar en la pared. unlock_perk AdditionalWorker_2 true – le permite contratar a un empleado adicional para la tienda.

le permite contratar a un empleado adicional para la tienda. unlock_perk CustomerPurchaseIntent true – los clientes tendrán un mayor interés en comprar cualquier artículo.

los clientes tendrán un mayor interés en comprar cualquier artículo. unlock_perk SureSaleSocial true – los tiempos de llenado de los artículos vendidos se reducen considerablemente.

los tiempos de llenado de los artículos vendidos se reducen considerablemente. unlock_perk SureSaleSocial true – le permite utilizar la opción «Compra segura» con sus clientes, lo que garantiza una negociación exitosa.

le permite utilizar la opción «Compra segura» con sus clientes, lo que garantiza una negociación exitosa. unlock_perk ImproveRetailSocials true – las posibilidades de vender un artículo aumentarán.

las posibilidades de vender un artículo aumentarán. unlock_perk CheckoutSpeed_Large true – los miembros de la familia pueden servir a los clientes de la tienda más rápidamente.

los miembros de la familia pueden servir a los clientes de la tienda más rápidamente. unlock_perk InstantRestock true – los artículos vendidos pueden ser suministrados inmediatamente por los miembros del hogar.

los artículos vendidos pueden ser suministrados inmediatamente por los miembros del hogar. unlock_perk DescreaseRestockingCost true – el precio de la reposición de artículos se reduce.

VegeSim

La opción Vegesim permite que el Sim seleccionado se vuelva verde. Para activarlo, necesitas usar el truco verdadero de testingcheats y hacer clic en tu personaje también usando la tecla Mayúsculas. Aquí está el proceso completo.

Mayúsculas + clic en Sim: te permite transformar el personaje seleccionado en un Vegesim, verde.

Casas libres

Los trucos de los Sims 4 te permiten hacer que todas las casas estén disponibles en el mapa de forma gratuita. Al hacerlo, usted puede comprar cualquier casa en el escenario sin gastar un solo Simoleon. Esta opción puede ser muy útil, especialmente al principio.

FreeRealEstate en – todas las casas en el escenario son gratis.

todas las casas en el escenario son gratis. FreeRealEstate off – desactiva el truco y hace que todas las casas sean pagaderas.

Emociones

Las emociones Sim pueden ser modificadas utilizando códigos especiales que alteran su estado de ánimo, tanto en positivo como en negativo. Veamos juntos qué trucos usar para cambiar el estado emocional del personaje activo en el juego.

add_buff EnergizedHigh – el Sim asume el estado energético +2 durante 4 horas consecutivas.

el Sim asume el estado energético +2 durante 4 horas consecutivas. add_buff ConfidentHigh – el Sim se convierte en Confident +2 durante 4 horas consecutivas.

el Sim se convierte en Confident +2 durante 4 horas consecutivas. add_buff and_buff_energized – el Sim asume el estado energético +2 durante 12 horas consecutivas.

el Sim asume el estado energético +2 durante 12 horas consecutivas. add_buff FlirtyHigh – el Sim asume el estado de ánimo de Flirting +2 durante 4 horas.

el Sim asume el estado de ánimo de Flirting +2 durante 4 horas. add_buff and_buff_confident – el Sim se convierte en Confidente +2 durante 12 horas.

el Sim se convierte en Confidente +2 durante 12 horas. add_buff and_buff_flirty – el Sim asume el estado de ánimo de Flirting +2 durante 12 horas.

el Sim asume el estado de ánimo de Flirting +2 durante 12 horas. add_buff and_buff_inspired – Sim se convierte en Inspired +2 durante 12 horas.

Sim se convierte en Inspired +2 durante 12 horas. add_buff InspiredHigh – Sim se convierte en Inspired +2 durante 4 horas.

Sim se convierte en Inspired +2 durante 4 horas. add_buff FocusedHigh – el personaje asume un estado Concentrado +2 durante 4 horas.

el personaje asume un estado Concentrado +2 durante 4 horas. add_buff Buff_Motives_Fun_desperate – el carácter se convierte en Tense +3.

el carácter se convierte en Tense +3. add_buff and_buff_focused – el personaje asume un estado Concentrado +2 durante 12 horas.

el personaje asume un estado Concentrado +2 durante 12 horas. add_buff PlayfulHigh – el personaje se convierte en Juguetón +2 durante 4 horas.

el personaje se convierte en Juguetón +2 durante 4 horas. add_buff and_buff_playful – el personaje se convierte en Juguetón +2 durante 12 horas.

el personaje se convierte en Juguetón +2 durante 12 horas. add_buff e_buff_sad – el personaje se convierte en Sad +2 durante 12 horas.

el personaje se convierte en Sad +2 durante 12 horas. add_buff buff_Dazed – el personaje se convierte en Stunned +500 durante 20 días.

el personaje se convierte en Stunned +500 durante 20 días. add_buff and_buff_uncomfortable – Sim se convierte en Disagio +2 durante 12 horas.

Sim se convierte en Disagio +2 durante 12 horas. add_buff SadHigh – el personaje se convierte en Sad +2 durante 4 horas.

el personaje se convierte en Sad +2 durante 4 horas. add_buff feelingangry – el personaje se convierte en Furente +1 durante 4 horas.

el personaje se convierte en Furente +1 durante 4 horas. add_buff and_buff_angry – el personaje se convierte en Furente +2 durante 12 horas.

el personaje se convierte en Furente +2 durante 12 horas. add_buff Social_Happy – Sim asume un estado Feliz +2 durante 4 horas.

Sim asume un estado Feliz +2 durante 4 horas. add_buff and_buff_embarrassed – el Sim se avergüenza +2 durante 12 horas.

el Sim se avergüenza +2 durante 12 horas. add_buff unfaithful – el personaje se convierte en Furente +3 durante 24 horas.

el personaje se convierte en Furente +3 durante 24 horas. add_buff and_buff_happy – Sim asume un estado Feliz +2 durante 12 horas.

Sim asume un estado Feliz +2 durante 12 horas. add_buff social_bored – Sim se aburre +2 durante 4 horas.

Sim se aburre +2 durante 4 horas. add_buff and_buff_bored – Sim se convierte en Bored +2 durante 12 horas.

Sim se convierte en Bored +2 durante 12 horas. add_buff buff_Tense – el personaje se convierte en Tense +2 durante 20 días.

Expansión. Salgamos juntos.

La expansión de Exit Together introduce nuevas características en el juego, incluyendo una nueva ciudad y te permite crear clubes de agregación, fomentando la socialización. Los trucos para PC de los Sims 4 también se activan fácilmente en este DLC, ya que son una parte integral del juego. Basta con utilizar los códigos ya indicados en los párrafos que componen esta guía.