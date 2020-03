Twitter no eliminará el irresponsable tweet de Elon Musk sobre el coronavirus

Musk dijo que los niños son «esencialmente inmunes» a pesar de las primeras pruebas de lo contrario.

Twitter no quitará un tweet del empresario multimillonario Elon Musk en el que decía que los niños son «esencialmente inmunes» a COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, a pesar de las primeras pruebas de que pueden infectarse y enfermarse gravemente.

Musk envió el tweet a las 5:55PM ET el jueves en respuesta a una pregunta de un usuario con el nombre de «Papa Esperanzado de la Muscanidad».

«Los niños son esencialmente inmunes, pero los ancianos con condiciones existentes son vulnerables. Las reuniones familiares con contacto cercano entre niños y abuelos son probablemente las más arriesgadas», escribió Musk.

Twitter anunció a principios de esta semana que estaba uniendo fuerzas con Facebook y otros para luchar contra la desinformación sobre la creciente pandemia. Y aunque los expertos están de acuerdo en que las personas mayores con condiciones preexistentes corren un alto riesgo, la primera cláusula del tweet de Musk parecía estar en desacuerdo con las nuevas directrices de Twitter sobre cómo planea moderar el contenido del coronavirus. En un blog publicado esta semana, Twitter dijo que estaba «[b]roadening our definition of harm to address content that goes directly against guidance from authoritative sources of global and local public health information». Uno de los ejemplos que la compañía dio fue este:

Negación de los hechos científicos establecidos sobre la transmisión durante el período de incubación o la orientación sobre la transmisión de las autoridades sanitarias mundiales y locales, como "COVID-19 no infecta a los niños porque no hemos visto ningún caso de niños enfermos".

Si bien los jóvenes, en promedio, parecen estar menos afectados por COVID-19, existen pruebas tempranas de que todavía puede causar problemas de salud importantes en algunos niños, y especialmente en los bebés.

Pero eso no es suficiente para poner el tweet de Musk en el territorio de la desinformación, según Twitter.

«Al revisar el contexto general y la conclusión del Tweet, no rompe nuestras reglas, la compañía dijo en una declaración a The Verge. «Seguiremos consultando con socios de confianza como las autoridades sanitarias para identificar el contenido más perjudicial».

Musk ha minimizado repetidamente la pandemia de coronavirus durante el mes de marzo. Después de decir que el pánico por el virus era «tonto», comparó la letalidad de COVID-19 con la de los accidentes automovilísticos – que no se propagan por vía viral y no son contagiosos – en un correo electrónico a los empleados de SpaceX.

Continuó esta tendencia el jueves, incluso después de ofrecerse a fabricar los ventiladores que tanto necesitaba.

El hilo que llevó al tweet en cuestión comenzó con Musk compartiendo una historia del New York Times acerca de cómo China no había reportado nuevos casos de propagación doméstica del nuevo coronavirus el jueves. Cuando le preguntaron si creía en los números que venían de los líderes autoritarios de China, Musk dijo que sí. Luego siguió con otro tweet en el que dijo que creía que «probablemente» no habría nuevos casos de COVID-19 para «finales de abril».

Apenas unas horas después de los tweets de Musk, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó a los 40 millones de residentes del estado que se quedaran en sus casas hasta nuevo aviso (excepto para actividades esenciales como la compra de alimentos) para ayudar a aplastar la propagación del coronavirus. El gobernador dijo el jueves que cree que más de 25 millones de residentes de California podrían infectarse en las próximas ocho semanas.

A principios de este mes, Twitter eliminó los tweets de John McAfee, David Clarke y otros como parte de un «enfoque de tolerancia cero a la manipulación de la plataforma y cualquier otro intento de abusar de nuestro servicio en esta coyuntura crítica».