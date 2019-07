La oposición venezolana se moviliza a medida que el apagón disminuye en algunas zonas

Gran parte de la capital venezolana, Caracas, se despertó con las luces encendidas tras el peor apagón desde marzo, que había dejado sin electricidad a medio país un día antes, aunque el servicio se mantuvo interrumpido en otros estados y algunos sitios clave de infraestructura petrolera seguían sin funcionar.

La compañía eléctrica estatal Corpoelec dijo el martes que nueve estados estaban en proceso de recuperar el servicio y que la energía había regresado por completo a la capital, Caracas. El apagón del martes dejó en la oscuridad a más de la mitad de los 23 estados de Venezuela.

Las tiendas cerraron el lunes por la noche porque la falta de electricidad impidió el uso de tarjetas de crédito y débito.

«Tenía hambre y quería comer», dijo Hernán Montalbo, residente de Caracas, a Al Jazeera.

«Pero no había ningún sitio donde pasar mi tarjeta porque ninguna de las máquinas funcionaba, y con la crisis financiera, ni siquiera puedo comprar una salchicha con dinero en efectivo», agregó.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro dijo a los venezolanos que no vayan a trabajar o a la escuela el martes para «ayudar en el proceso de reconexión».

El ministro de Información, Jorge Rodríguez, dijo que el apagón del lunes fue causado por un «ataque electromagnético». No ofreció más detalles ni pruebas.

Los apagones han aumentado las dificultades para muchos venezolanos que ya se enfrentan a una escasez generalizada de alimentos y medicinas y a la tasa de inflación más alta del mundo.

«Esta situación me ha afectado en todos los sentidos», dijo Alberto Pino, residente de Caracas, a Al Jazeera.

«Vivo en el piso 11 y no tenía electricidad, no tenía agua, porque sin electricidad[el agua] no se puede bombear, no podía comprar nada con una tarjeta de débito, y no tengo dinero en efectivo».

Tenemos que ganar

El martes, el líder de la oposición, Juan Guaido, llevó a una multitud relativamente modesta de simpatizantes a las calles para protestar contra los apagones y para conmemorar los seis meses transcurridos desde que invocó la Constitución para declararse presidente interino de Venezuela.

Guaido dijo que el gobierno que él llama «dictadura» se está desmoronando.

«Tenemos que ganar», dijo.

La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, también aprobó una ley que permitiría a Venezuela volver al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

La línea dura de la oposición había estado presionando a Guaido para que se uniera al TIAR como precursor de la solicitud de una intervención militar extranjera para expulsar a Maduro.

«El TIAR no es mágico, no es un botón que presionamos y mañana todo está resuelto», dijo Guaido a un mitin de partidarios en Caracas. «En sí misma, no es la solución, nos obliga a salir a la calle con más fuerza para ejercer nuestra mayoría.»

El tratado establece que un ataque a uno de los miembros – que incluye a la mayoría de los grandes países del Hemisferio Occidental, incluyendo a Estados Unidos, Brasil y Colombia – debe ser considerado un ataque a todos.

Sin embargo, los analistas creen que la intervención regional es poco probable.

«La opción de intervención regional es definitivamente muy remota», dijo José Vicente Haro, abogado constitucionalista venezolano, a Al Jazeera.

«Incluso si se reconoce el TIAR, el tratado reconoce como una última opción, la opción de intervención regional, muchos otros pasos legales deben ser tomados antes de eso», agregó.

Para otros, la medida era simbólica y tenía por objeto generar aprobación entre los partidarios.

«Aunque muchos opositores[sueñan] con la opción de la intervención militar, la realidad es que no es un movimiento fácil, ni siquiera para Estados Unidos, que es el único país capaz de hacerlo», dijo Javier Buenrostro, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

«Esto fue más un movimiento para generar noticias que uno real», le dijo a Al Jazeera.

Además de los diputados del Congreso, cientos de personas asistieron al mitin de la oposición el martes, una multitud mucho más pequeña que las multitudes que salieron a las calles en enero cuando Guaido se declaró presidente interino y que la reelección de Maduro en 2018 fue una farsa. Docenas de países occidentales, entre ellos Estados Unidos, han apoyado a Guaido.

Algunos activistas dijeron que la participación fue baja porque no había transporte público, aunque las manifestaciones de la oposición en Caracas han disminuido en tamaño durante varios meses.

En enero, las expectativas de cambio eran altas entre muchos venezolanos, pero seis meses después Maduro sigue en el poder, manteniendo el apoyo de Rusia, Cuba, China y los líderes militares venezolanos.

«La simpatía y el entusiasmo que la oposición generó en enero se ha ido desvaneciendo», dijo Buenrostro.

«La realidad es que Maduro todavía tiene apoyo, incluyendo el apoyo del ejército, Guaido pensó que el ejército iba a darle la espalda, pero eso sólo mostró la falta de conocimiento que tiene del ejército y de su propio país», agregó.