Anoche, mientras los venezolanos dormían la resaca de dos días de política exterior pitonista y autoritarismo rutinario, el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) anunció que asumiría las funciones parlamentarias de la Asamblea Nacional mientras el órgano elegido por el pueblo permaneciera en desacato (desacato).

Básicamente, anularon la Legislatura.

Esto es todo. El punto de ruptura. No, en serio. Es este momento. En serio. Te lo juro por Dios y espero morir. Promesa de meñique. Créeme!

El chavismo ha logrado elevarse a un nivel superior del Nirvana Goebelliano al sobreexponer al público a lo absurdo y a un estado general de miseria cruda y desnuda.

¿A quién le va a importar el Estado de Derecho y las instituciones políticas si tienen que ordenar a través de nuestra burocracia engendrada por el infierno, a través de líneas imposibles o si no a través de contenedores de basura para alimentar a sus hijos? ¿Quién va a creer que «esto es todo, que este es el momento» después de ver a un asesino convicto nombrado para liderar la más alta instancia de justicia en el país y saber que el vicepresidente ha sido etiquetado como el capo de la droga más buscado? ¿Quién pensará que este es el momento en que nuestra democracia murió, aunque lo hayamos dicho mil veces antes?

¿Fraude constitucional? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿A quién le importa?

El pozo no tiene fondo. No existe tal cosa como el fondo del pozo. Es algo que se oye constantemente en las calles de Caracas.

Pero no es verdad.

El pozo tiene un fondo.

La cosa es que, una vez que lo atraviesas, te das cuenta de que estás en otro pozo que tiene otro fondo, y luego otro, y otro.

El fondo del pozo es el umbral que define lo que usted considera razonable dentro de la realidad en la que se encuentra actualmente. Una vez que cruzas el umbral te encuentras en otra realidad, donde se aplican otras reglas, y con un estándar diferente de razonabilidad.

Tal vez, el truco es no aceptar nunca la nueva realidad. Nunca acostumbrarse. Nunca me acostumbré al abuso. Nunca pierdes tu capacidad de estar impresionado, disgustado y enfurecido. Aferrándote a ese sentimiento en lo más profundo de tu ser, diciéndote que esto. No lo es. Normal. Que esto es inaceptable.

Pero eso no sería humano. ¿Verdad?