Después de recuperarse, los pacientes de COVID-19 luchan por saber cuándo dejar de aislar

Las directrices se basan en los limitados datos disponibles

Reyhan Harmanci se siente mejor. Después de pasar por una enfermedad que ella cree que fue COVID-19, con dolor de cabeza, fiebre y náuseas, sus síntomas comenzaron a disminuir. Pero vive en Brooklyn, Nueva York, con su marido, que sigue enfermo, y sus hijos pequeños, y cada vez es más difícil programar el reparto de alimentos.

Hay una tienda a la vuelta de la esquina, pero Harmanci dice que todavía está luchando para averiguar cuándo es seguro para ella salir de la casa sin infectar a otras personas. «Todo el mundo tiene un amigo médico o un familiar médico que le dirá cosas diferentes», dice. Ha oído que debe esperar siete días sin fiebre, o siete días sin ningún síntoma, o incluso hasta 40 días.

En este momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que las personas pueden dejar de aislarse si han estado libres de fiebre durante 72 horas, si sus otros síntomas han mejorado y si han pasado al menos siete días desde que se sintieron enfermos por primera vez. La limitada información disponible acerca de cómo se recuperan los pacientes parece respaldar esas pautas, dice James Hudspeth, el jefe de planta de respuesta de COVID para pacientes hospitalizados en el Centro Médico de Boston.

Pero los pacientes como Harmanci siguen enfrentando consejos contradictorios, en parte porque aún no hay datos claros que muestren cuánto tiempo son contagiosas las personas que contraen COVID-19. «Hay muchas preguntas sin respuesta», dice Hudspeth.

Un estudio realizado en Alemania, que no ha sido revisado por pares, mostró que las personas que tenían COVID-19 pero no fueron hospitalizadas tenían altos niveles del nuevo coronavirus en su tracto respiratorio al principio de su enfermedad. Los niveles bajaron después de cuatro o cinco días de síntomas, y al décimo día de haberse enfermado, casi no quedaba ningún virus. Sin embargo, en un estudio de pacientes hospitalizados en China se comprobó que el virus era detectable hasta 20 días después de la aparición de los síntomas, pero los niveles también disminuyeron cuando aparecieron los síntomas.

Los médicos aún no saben cuánto del virus es suficiente para infectar a alguien más. Pero Hudspeth dice que generalmente creen que si las personas tienen niveles más bajos del virus, las posibilidades de que sean contagiosas también son menores.

«Esos datos nos han hecho sentir más seguros sobre las directrices del CDC», dice. «Es razonable que capten la mayoría de los casos, y se aseguren de que la mayoría de los pacientes sean autorizados en un grado razonable.»

Alexei Wagner, subdirector de medicina de emergencia para adultos del Departamento de Medicina de Emergencia de Stanford, también dice que sigue en gran medida las directrices de los CDC, con algunas excepciones. «A veces es más fácil decirle a la gente que han pasado siete días desde el último síntoma», dice. «Esa es una interpretación más conservadora de las pautas».

Confiar en los síntomas puede ser un desafío, porque la enfermedad causada por este coronavirus puede ir y venir. Harmanci dice que su fiebre desaparecería y volvería unos días después, y que siguió desarrollando nuevos síntomas. «La naturaleza cambiante de la enfermedad hace que sea difícil saber cómo está uno», dice. «Añade otra capa de confusión sobre cuándo está bien salir de casa».

COVID-19 también puede causar una amplia gama de síntomas, dice Hudspeth – y los médicos no tienen grandes respuestas sobre cuándo o por qué aparecen ciertos síntomas. «Sabemos que algunos pacientes se sienten mejor, y luego vuelven a tener más tos y dificultad para respirar», dice. Sin embargo, esperar tres días debería dar a las personas el tiempo suficiente para ver si realmente están mejorando, dice.

En algunos casos, las personas pueden hacerse la prueba después de que sus síntomas mejoren para tener una mejor idea de si han superado la infección – el CDC tiene un segundo conjunto de directrices que dicen que pueden salir del aislamiento si tienen dos pruebas negativas seguidas, con 24 horas de diferencia. Los ciudadanos estadounidenses con COVID-19 que fueron repatriados de la Princesa del Diamante se hicieron la prueba antes de que se les permitiera salir del aislamiento, por ejemplo. Pero sigue siendo un reto para la mayoría de la gente hacerse la prueba para confirmar que están enfermos, y no hay suficientes pruebas para que sea una práctica estándar después de la recuperación. «Si tuviéramos pruebas ilimitadas, recomendaría a la gente que se hiciera pruebas de nuevo para confirmar», dice Hudspeth.

El uso de las pruebas como criterio para permitir que las personas salgan del aislamiento tiene sus propios problemas: la prueba estándar comprueba si un paciente tiene alguna cantidad del nuevo coronavirus en su sistema respiratorio, ya sea con un hisopo en la nariz o en la garganta. Pero sólo porque alguien todavía tenga el virus en su sistema no significa necesariamente que todavía tenga una infección activa, dice Wagner. El virus residual que queda podría dar un resultado positivo, aunque no sea suficiente para ser infeccioso.

Los científicos siguen aprendiendo más sobre el nuevo coronavirus y el COVID-19, y a medida que lo hagan, las pautas sobre la recuperación continuarán cambiando. «¿La detección de un virus significa que eres infeccioso? Tal vez sí, tal vez no», dice Wagner.

Por ahora, las personas como Harmanci – y las decenas de miles de personas en los EE.UU. que están enfermas y esperando en casa – se dejan tomar decisiones basadas en las pautas que tienen en este momento. La ansiedad en torno a esto es comprensible, dice Hudspeth. Hasta que haya más información disponible, ser cauteloso tiene sentido. «Nadie quiere ser la persona que infecte a sus seres queridos», dice.