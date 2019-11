Cómo transferir música de un iPod a un ordenador: Una guía paso a paso

¿Todavía tienes un viejo iPod, iPod Touch u otro dispositivo iOS con canciones que realmente quieres en tu ordenador de sobremesa? Transferir esas canciones no siempre es fácil, especialmente si quieres mezclar y combinar pistas de los viejos tiempos con tu colección actual. Te mostraremos cómo transferir música de un iPod a un ordenador, sin importar si tienes un PC o un Mac.

Preparación: Comprueba tus dispositivos y conecta tu dispositivo Apple

Tómate un minuto para revisar todo tu software y preparar tus canciones. Tanto si utilizas un PC como un Mac, tendrás que instalar iTunes y asegurarte de que se han instalado las últimas actualizaciones (si no hay nada más, esto añade algunos cambios en la calidad de vida que harán que los otros pasos sean más fáciles). Del mismo modo, si es posible, asegúrese de que su dispositivo móvil también esté actualizado. Para los modelos de iPod más antiguos y los dispositivos iPod Touch, las actualizaciones pueden haberse detenido hace algún tiempo, en cuyo caso no tienes que preocuparte por ello.

Además, iTunes es un poco impredecible en la forma en que maneja las canciones duplicadas, como copiarlas dos veces o darles información diferente. Muchas personas eligen borrar iTunes completamente antes de comenzar este proceso, ya que todas las canciones que quieren transferir ya están en un iPod o dispositivo similar. Sin embargo, algunas personas han pasado por tantos dispositivos (iPod y otros) que terminan mezclando y combinando con más cuidado. Independientemente de la forma que elija, deshágase de las canciones duplicadas y de cualquier otro dato que no desee transferir.

Cuando estés listo, conecta tu dispositivo Apple al ordenador. Un puerto USB típico debería funcionar bien para este propósito. Hay algunos reportes de que ciertos puertos USB 3.0 no funcionan bien con iPods antiguos, así que si tienes problemas con un puerto USB 3.0, puedes intentar conectarte a un puerto USB 2.0 en su lugar.

Una vez más, al conectar tu dispositivo Apple es probable que aparezcan algunas indicaciones para sincronizar y habilitar ciertas funciones. Di no a todo esto. Esencialmente, no quieres que iTunes tome ninguna decisión por sí solo, especialmente cuando se trata de borrar tus bibliotecas de canciones.

Opción 1: Activar la biblioteca musical de iCloud

iCloud sigue obteniendo más capacidades, y una característica útil que Apple se ha preocupado de incluir es la capacidad de gestionar tu música a través de la nube. La gran ventaja de este método es que es fácil: probablemente ya tienes todas las descargas que necesitas, y mover canciones puede ser un proceso mayormente automático. La desventaja es que este método sólo se aplica a los dispositivos Apple más nuevos con Apple Music. Si tienes un iPod antiguo (especialmente un modelo anterior al iPod Touch), es probable que iCloud no pueda ayudarte. En este caso, descienda a nuestra segunda opción. Si tiene un modelo más nuevo, siga estos pasos. Tenga en cuenta que su dispositivo no tiene que estar conectado para este proceso, por lo que sigue funcionando incluso si no puede conectar su dispositivo al escritorio seleccionado.

Paso 1: Activa Apple Music con tu biblioteca de música iCloud, que puedes encontrar en las secciones de configuración de tus dispositivos o en la sección Preferencias de iTune en el escritorio. Ten en cuenta que esto sólo funciona con los nuevos dispositivos de Apple que se pueden conectar a Internet, por lo que los iPods antiguos no tienen suerte en este caso (la opción 2 puede ayudarte). La biblioteca musical de iCloud debe estar encendida para todos los dispositivos implicados, y el mismo usuario debe estar registrado. Si no has activado la biblioteca musical anteriormente, Apple te preguntará si quieres conservar la música de tu dispositivo o sobrescribirla con la música de iCloud. Siempre debes elegir mantener la música para no perder canciones.

Paso 2: En la aplicación iTunes de tu escritorio, selecciona Cuenta y, a continuación, Comprado en el menú desplegable. Esto abrirá una ventana con todas las canciones de iTunes que hayas comprado en tu cuenta.

Paso 3: En la nueva ventana, en la parte superior, verá una opción para seleccionar canciones que no están en Mi biblioteca. Elige esta opción para ver todas las canciones que no están actualmente en iTunes

Paso 4: Descarga todos los álbumes disponibles seleccionando el icono en forma de nube en la esquina superior derecha del álbum. Tenga en cuenta que esto ocupará algo de ancho de banda, por lo que se sugiere una buena conexión inalámbrica. Una vez finalizadas las descargas, esas canciones estarán ahora en tu biblioteca de iTunes.

Nota: Como probablemente habrás notado, este método sólo funciona con canciones que hayas comprado con tu cuenta de iTunes actual. Si las canciones se compraron en otra cuenta, es posible que tengas que hacer un poco de barajado de la cuenta para obtener tus canciones en iTunes. Es menos habitual que un dispositivo Apple tenga canciones que no se hayan descargado de una cuenta de iTunes, pero puede suceder. En este caso, debería probar la opción 2 en su lugar. También puedes obtener reembolsos en las compras de iTunes si es necesario.

Opción 2: Usar iMazing

Hay varias aplicaciones diferentes disponibles para ayudar a gestionar la música entre los dispositivos de Apple e iTunes: Nuestro favorito es iMazing, una descarga gratuita y actualizada que gestiona todo tipo de medios de iTunes, incluyendo canciones. Es compatible tanto con Mac como con PC, e incluso puedes usarlo en lugar de la biblioteca iTunes para organizarlo. Esto es lo que hay que hacer.

Paso 1: Navegue hasta esta página y descargue la versión gratuita de iMazing Music. La versión de pago es de $40, e incluye una actualización a iMazing 2 junto con características adicionales, pero si no estás planeando usar iMazing como tu biblioteca de música (algo a considerar), probablemente no sea necesario.

Paso 2: Abre iMazing Music – la interfaz se parecerá mucho a iTunes. iMazing debe identificar automáticamente tu iPod u otro dispositivo de Apple conectado a tu ordenador y mostrar su nombre en el menú de la barra lateral izquierda, similar a iTunes. Si no lo hace, desenchufa y vuelve a conectar tu iPod para que las cosas funcionen.

Paso 3: Seleccione su dispositivo en la barra lateral. Esto debería identificar el contenido del dispositivo en un menú desplegable. Seleccione Música en ese menú.

Paso 4: En la parte inferior de la ventana de iMazing verás varios iconos de acciones relacionadas con iTunes que puedes realizar. Quieres seleccionar la opción que dice «Exportar a iTunes».

Paso 5: Se abrirá una nueva ventana que le permitirá rellenar algunos de los detalles. Puede elegir exportar toda la biblioteca o sólo exportar música (seleccionar la opción de sólo música es una buena idea si tiene otro contenido en el dispositivo). También puedes elegir exportar a una carpeta separada o directamente a iTunes. Elige iTunes si es la única biblioteca de música que utilizas y selecciona Siguiente. También tendrá opciones para elegir qué datos de canción quiere exportar – a menos que tenga poco espacio, puede dejar todos los datos de la canción marcados. Si desea ahorrar espacio y aumentar la velocidad de transferencia, no necesita realmente Saltar o Últimos datos jugados.

Paso 6: Siga seleccionando Siguiente para pasar a la sección Transferencia y confirme que está listo para comenzar. iMazing hará el resto del trabajo.

Nota: Este método debería funcionar con iPods más antiguos. Sin embargo, es posible que tenga que elegir Exportar a carpeta o una alternativa similar para extraer esas canciones. Una vez exportados, puedes importarlos a tu biblioteca de música usando iTunes. También podemos ayudarle a convertir archivos de audio en archivos MP3 según sea necesario.