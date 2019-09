Editar PS4: todas las actualizaciones y ventajas y desventajas

La modificar un PS4 es un tema delicado que necesita ser aclarado. En este artículo discutiremos la situación actual, los posibles desarrollos y los pros y contras de una modificación. La modificación nos acompaña desde los tiempos de la primera PlayStation, desde entonces tarde o temprano cada generación de consolas no ha sido inmune a la modificación primero y luego a la piratería.

Rara vez se ha utilizado la modificación de PlayStation para descargar títulos o reproducir copias piratas.

Sin embargo, el cambio no siempre va de la mano con la piratería, pero a menudo permite la ejecución de código homebrew, es decir, escrito por desarrolladores independientes y no aprobado por la empresa. Los Homebrews son a menudo grandes y capaces de expandir las capacidades de una consola mucho más allá de los límites impuestos por el fabricante. Por ejemplo, la primera Xbox fue la cuna de Kodi (en ese momento llamada xbmc, que significa centro de medios Xbox).

Modifica Ps4: ¿Dónde estamos?

Desde que PlayStation 3 se ha vuelto más difícil editar las consolas, los usuarios con la memoria más larga recordarán cuánto tiempo se tardó en encontrar una vulnerabilidad y construir un firmware personalizado. La situación en Ps4 no es mejor en absoluto, al contrario, Sony ha refinado los sistemas de seguridad en su firmware y ha aumentado aún más la frecuencia de las actualizaciones.

El sistema operativo del sistema operativo PlayStation 4 Orbis OS es una bifurcación de FreeBsd 9, de hecho un sistema Unix. Desde el lanzamiento varios piratas escanean el código para encontrar un bug útil para la causa, el último bug prometedor se encontró en junio de 2016 y estaba presente en el firmware 3.50 pero la situación no parece haberse desarrollado a pesar del trabajo de varios equipos. La razón es simple: seguramente el bug no permitía escalar los permisos y por lo tanto no permitía entrar en el modo kernel del sistema, y hacer cambios reales en el funcionamiento del mismo.

Un grupo de hackers rusos parece haber conseguido modificar el Ps4 de una forma más drástica, con una modificación de hardware realizada con un Raspberry PI, y parece haber conseguido crear un dump (copia) del firmware original junto con algunos títulos. Esto no es una modificación real sino más bien una clonación de una cuenta y de los títulos de una consola entera en otra, un grupo de hackers brasileños prometió subir un grupo de 10 títulos a las consolas cliente a un precio de 100 dólares, y luego los siguientes títulos a 15 dólares cada uno.

Hay algunas guías que explican cómo hacerlo, pero parece que a partir del firmware 2.51 la PS4 sale brikkata y se convierte en un adorno caro y voluminoso. Una modificación de Ps4 que funciona pero que no permite en absoluto jugar y ejecutar juegos caseros es Titan One.

Titan One es interesante porque le permite jugar en la consola Sony a través de los mandos de otras consolas, para personalizar completamente su experiencia de juego. También le permite añadir a su controlador las funciones Fast Fire, Anti Recoil, Secondary Fire, Auto Reload y varios otros ajustes útiles si juega FPS.

Titan One funciona a través de una memoria USB que corrige la configuración del controlador, permitiéndole personalizar su experiencia. Y ahora es lo más parecido a un cambio disponible en la última consola de Sony.

Ventajas y desventajas de una modificación de Ps4

Quisiéramos señalar que, hasta la fecha, no se han producido cambios y que las pocas soluciones encontradas no parecen en absoluto estables y, además, se desaconsejan enérgicamente. Una consola Ps4 no es exactamente barata, y arriesgarse a cambios experimentales que a menudo entran en crisis en la primera actualización del sistema no es del todo recomendable.

Si se encuentra una verdadera modificación de Ps4 en el futuro, las cosas podrían cambiar dramáticamente, vamos a examinar los posibles escenarios basados en la experiencia con las consolas de generaciones anteriores. Si se trata de un cambio de software a través de firmware personalizado como los disponibles en PS3 y PS Vita, los pros serán:

Tener la oportunidad de jugar a los piratas

Posibilidad de usar trucos

Posibilidad de usar homebrews (expansión de capacidades multimedia, posibilidad de ejecutar emuladores)

En resumen, un aumento sustancial de la libertad del jugador. Entre las desventajas de un firmware personalizado se pueden contar:

Pérdida probable y tal vez temporal de la garantía (tal vez sea posible restablecer el derecho a la asistencia mediante la devolución del firmware oficial)

Riesgo de bloqueos en línea

Necesidad de actualizaciones frecuentes de firmware para mantenerse al día con las últimas noticia

Si se trata de un cambio de hardware adicional, tendrá desventajas adicionales:

Pérdida permanente de la garantía (es improbable que una consola manipulada sea reparada bajo la garantía)

Riesgos adicionales derivados de la instalación por soldadura (si es necesario)

Nuestro estudio en profundidad sobre la modificación de Ps4 ha finalizado, por supuesto que le informaremos rápidamente en caso de que haya desarrollos interesantes.