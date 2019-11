Por lo tanto, ha arraigado su dispositivo Android y ahora se le ha concedido acceso a una gran cantidad de subsistemas de Android que antes estaban restringidos. Ya que has pasado por el esfuerzo de arraigar tu Android, ¿por qué no aprovechar la oportunidad instalando algunas de las aplicaciones raíz de Android previamente bloqueadas?

Las aplicaciones raíz sólo se ejecutan correctamente en dispositivos Android enraizados, y te permiten hacer cosas que de otra forma no podrías hacer. A continuación, hemos redondeado las aplicaciones raíz de Android para que puedas sacar el máximo partido a tu nuevo dispositivo.

Premium root apps

Sixaxis Controller ($3)

Si eres un ávido jugador de móviles, seguramente te has topado con las limitaciones de los controles de la pantalla táctil en juegos como los shooters en primera persona. Algunos géneros simplemente se tocan mejor con un mando físico, y si tienes un mando de PlayStation de repuesto por ahí, debería encajar perfectamente. El controlador de seis ejes, que lleva el nombre adecuado, te permite emparejar un mando de PlayStation 3 o 4 con tu dispositivo Android a través de Bluetooth, lo que te permite utilizar el mando como un gamepad nativo. También puede utilizar dicho controlador como teclado y ratón para la navegación, o asignar sus botones a la pantalla de su dispositivo para los títulos que no soportan oficialmente los controladores. Sólo asegúrese de utilizar el Verificador de compatibilidad de Sixaxis antes de desembolsar dinero en efectivo para la versión premium, ya que no es compatible con todos los dispositivos.

XBooster Pro ($1)

Si su dispositivo rooteado se está subiendo un poco, entonces probablemente querrá exprimir tanto rendimiento como sea posible. XBooster Pro te ofrece las herramientas para sacar el máximo partido a tu hardware móvil. Al igual que los modos de juego que estamos viendo añadidos a muchos smartphones de juegos de gama alta, XBooster utiliza sus permisos de root para apagar las aplicaciones no necesarias, de modo que el hardware de tu teléfono puede concentrarse en lo que realmente importa: un rendimiento sin problemas en los juegos de tu móvil. Aunque un dólar no es mucho, también hay una versión gratuita si quieres comprobarlo antes de comprarlo.

GMD GestureControl ($6)

¿Podrías estar sacando más provecho de los controles por gestos? La respuesta es – sí, si usas la aplicación GMD GestureControl. Existen varios valores predeterminados multitáctiles, por lo que puedes deslizar cuatro dedos hacia la derecha o hacia la izquierda para recorrer las aplicaciones, o usar una serie de gestos para lanzar y matar aplicaciones, o incluso usar los controles dentro de las aplicaciones, como reproducir música o ajustar el volumen. Lo que hace que esta aplicación sea especial es la posibilidad de crear sus propios gestos personalizados. Funciona mejor con tabletas Android, pero también se puede usar con teléfonos inteligentes.

Tasker ($3)

Combine Tasker con su dispositivo Android arraigado y tendrá una caja de herramientas capaz de automatizar todo, desde las tareas más sencillas hasta las líneas más complejas. Funciona sin root, pero es más potente en los dispositivos enraizados. Usted va a querer trabajar a través de los tutoriales si espera sacar el máximo provecho de esta aplicación, pero vale la pena. Empieza con cosas sencillas como lanzar automáticamente la aplicación de música de tu elección cuando conectas los auriculares, o encender Wi-Fi cuando enciendes el navegador, y construir tu camino hacia escenas más complicadas.

Root apps gratuitas

WiFinspect

WiFinspect es una herramienta simple, pero poderosa si necesita monitorear sus redes de Internet personales o de negocios. También funciona en teléfonos no anclados, pero con el acceso de root puede realmente estirar sus alas, ofreciéndole la posibilidad de hacer ping, ejecutar traceroutes, explorar vulnerabilidades y una lista de otras funciones que no está acostumbrado a obtener de su teléfono. La mayoría de los usuarios nunca necesitarán esta aplicación – y la mayoría encontrará que sus funciones vuelan sobre sus cabezas – pero es imprescindible si necesita vigilar de cerca su red personal.

Battery Charge Limit

Las baterías móviles tienen una vida útil limitada y, con el tiempo, se deterioran hasta el punto de que ya no se pueden utilizar, e incluso pueden llegar a ser inseguras. Si está arraigando un dispositivo antiguo, es posible que le preocupe que esto le suceda a su batería. Esta aplicación de sólo raíz tiene un trabajo: Para controlar la batería de su teléfono y asegurarse de que no se agote por sobrecarga. Una vez que el nivel de la batería del teléfono alcanza un punto de referencia, esta aplicación desactivará la carga por completo, asegurándose de que el desgaste de la batería por sobrecarga se mantenga al mínimo. Aunque no es la aplicación más llamativa del mercado, sin duda es muy útil de instalar.

ALogcat

Una de las ventajas de enraizar su teléfono es el control total que obtiene sobre los procesos de su dispositivo. Pero el control no es bueno si no sabes lo que realmente está pasando. ALogcat es un visor de registros que lista todo lo que sucede en su teléfono en ese momento. Puede buscar, filtrar, guardar y compartir sus registros, y está completamente libre de anuncios y de código abierto. Aunque puede usar esto sin root, el enraizamiento le da acceso completo a los procesos de su sistema así como a los logs de la aplicación.

Root Essentials

Puedes hacer muchísimo con el enraizamiento, y puedes empantanarte rápidamente con aplicaciones individuales para manejar cada factor que puedas personalizar y con el que puedas jugar. La aplicación Root Essentials te da el control de un montón de estas funciones dentro de una sola aplicación, incluyendo el cambio de la fuente de tu dispositivo (con otras 700 opciones), la reducción de los puntos por pulgada (dpi) de tu pantalla para una mejor duración de la batería y la calibración de la batería. Aunque puedes conseguir que otras aplicaciones se encarguen de estas funciones, es mucho más fácil conseguirlas todas en un solo lugar.

Wi-Fi Key Recovery

¿Olvidaste tu contraseña Wi-Fi? Usted no está solo. Afortunadamente, sin embargo, hay una aplicación que hace que la recuperación sea mucho más fácil: Recuperación de claves Wi-Fi. Utilizando las funciones de raíz del teléfono, la herramienta puede revelar las contraseñas de las zonas activas seguras para las que se ha conectado anteriormente. Eso puede sonar ilícito, pero no hay necesidad de llamar a la ciberpolicía – Wi-Fi Key Recovery no puede descifrar las contraseñas de redes desconocidas. Tenga la seguridad de que sus secretos están a salvo.

Root Booster

¿Recuerdas ese pequeño ajuste en tu portátil que te permite cambiar entre ajustes de alto rendimiento y ahorro de batería? Root Booster es eso, pero para tu teléfono arraigado. Con Root Booster, puedes seleccionar presets que te ayuden a mantener la duración de la batería marcando de nuevo la CPU y poniendo las aplicaciones a dormir, o puedes aumentarla en la dirección opuesta, obteniendo el mejor rendimiento posible de tu dispositivo…

Rec

¿Alguna vez has conseguido un truco épico en Asphalt que te gustaría poder compartir con tus amigos, o encontrar un huevo de Pascua en Android que desesperadamente querías publicar en YouTube? Con Rec y un dispositivo que ejecute Android 5.0 Lollipopop o superior, puedes hacerlo. Rec puede capturar sin esfuerzo el contenido de su pantalla para su posterior visualización y edición, y realizar una gran cantidad de otras tareas útiles. Capturará el audio de un micrófono de 3,5 milímetros, si lo has conectado, y mostrará automáticamente los «toques de la pantalla», es decir, los puntos de la pantalla que has tocado con un dedo. ¿Una última y divertida película? Puede agitar el dispositivo para detener la grabación.

LiveBoot

Servicely

¿Nota que la batería de su dispositivo se está agotando más rápido de lo que debería? Las aplicaciones Rogue son las culpables la mayoría de las veces, específicamente las aplicaciones con tareas continuas en segundo plano que se ejecutan sin que usted lo sepa. A falta de desinstalar el software ofensivo, normalmente no hay mucho que pueda hacer. Pero Servicely, un recién llegado a la escena de las aplicaciones raíz, promete exponer a los malos actores. Y mejor aún, te permite suprimirlos. La aplicación comprobará en un intervalo especificado qué servicios no deseados se están ejecutando en segundo plano y, dependiendo de cómo esté configurado, los matará automáticamente o le notificará de su mal comportamiento. Es una de las mejores maneras de prolongar la vida útil de la batería de su dispositivo sin tener que comprar una batería externa.

Flashify

Si tienes un apetito insaciable por la personalización o un deseo insaciable de hacer ajustes, lo más probable es que te guste Flashify. Es una aplicación que le permite agrupar una gran cantidad de software (carpetas ZIP, núcleos, imágenes de recuperación, imágenes de arranque, etc.) en una cola que se puede flashear de forma secuencial. Lo mejor de todo, sin embargo, es que la aplicación se encarga de cada instalación. Normalmente, este grado de modificación requiere reiniciar el dispositivo en modo de recuperación. La aplicación también incluye una función de copia de seguridad y restauración que carga los archivos esenciales del dispositivo en servicios cloud como Box, Dropbox y Google Drive. ¿Qué te parece eso de conveniente?

AdAway

Si hay algo en lo que Internet está de acuerdo, es en que los anuncios son molestos. Peor aún, algunos son intrusivos – pueden rastrear sus hábitos de navegación y su historial mucho después de que usted se haya alejado de ellos. Afortunadamente, hay un arreglo en la forma de AdAway, una aplicación raíz que no sólo evita que los anuncios se carguen en las páginas web que visita, sino que también los suprime en aplicaciones como Facebook y Snapchat. Es totalmente de código abierto, y es altamente personalizable, con la posibilidad de añadir excepciones para los anuncios que no le molestan tanto. Después de todo, los anuncios éticos deben ser fomentados, no asfaltados con el mismo pincel.