¿Quieres saber por qué debes usar Gmail como servicio de correo?

No importa demasiado si lo vas a utilizar para tu trabajo o por cuenta propia, para una empresa o de forma personal. Hacer uso del servicio de e-mail de Google te garantiza que vas a tener al alcance de tu mano, la herramienta global que vas a poder utilizar para muchas cosas. Y si aún no te queda claro, a continuación te contamos mucho más.



Y es que, Gmail, correo electrónico que pertenece a Google, puede integrarse con una gran cantidad y variedad de servicios propios de la compañía norteamericana y de otros. La empresa pone a tu disposición muchas funcionalidades diferentes, a las que puedes acceder simplemente utilizando tu dirección de correo electrónico. No obstante, aquí tienes razones de porqué debes usarlo ya mismo.



¿Por qué deberías estar ya utilizando Gmail como correo electrónico para uso personal o profesional?

No hay un correo electrónico mejor que Google, usable e intuitivo, con unos servidores en los que se puede confiar, pero hay muchas más ventajas.

Es gratis o muy asequible para cualquier bolsillo si pretendes ampliar servicios.

Si estás acostumbrado a usar internet, sabrás que abrirse una cuenta en Gmail es muy fácil y gratis. No obstante, si el uso que le vas a dar es corporativo, los planes que ofrece la empresa son muy económicos. En este caso, la contratación de algunos servicios de Google Suite empiezan por un un precio de 5 euros.

Gmail envía todos tus mensajes encriptados

A lo mejor para tus mensajes no es necesaria esta capa de ciberseguridad, pero por lo general, las comunicaciones que envían las empresas suelen contener datos sensibles, y estos sí necesitan esa protección. Pues bien, Google te proporciona la encriptación en cada mensaje que envías, algo que otros proveedores no hacen en ningún momento.

En Gmail puedes confiar

¿Has visto alguna vez una web que se cae contínuamente o una aplicación que lo hace? La razón es que no tiene buenos servidores, pero ese problema no lo tienes con este servicio de e-mail. Google pone a disposición de los usuarios un servicio que estará disponible para ti y no tiene mantenimientos programados.

Su plan Business tiene un soporte 24/7

El soporte que Gmail ofrece para sus usuarios Business es de 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año. Tienes que poder estar disponible para todos tus usuarios y clientes, y por eso, en el momento en el que lo necesites puedes contactar con la empresa, para solucionar cualquier problema que te pueda surgir mientras lo estés usando.

Puedes usar tu propio dominio con tu cuenta de Gmail

Ya sabes que no siempre queda bien utilizar con tus clientes una cuenta de correo que no incluya tu dominio, por ejemplo, xxxx@gmail.com, y por eso, con Gmail puedes utilizar tu propio dominio para personalizar tu correo, quedando de esta forma: xxxx@tudominio.es.



La imagen se debe cuidar en todos los aspectos y en el correo también.

Es muy fácil de usar

Si por algo se caracteriza esta plataforma es por la sencillez de su uso. Es muy intuitiva, y en un vistazo queda muy claro cómo utilizarla. No obstante, en el caso de que te quede alguna duda, siempre puedes hacer el tour guía por Gmail que te ofrece la misma plataforma.

Si lo usas para tu empresa, lo puedes personalizar con el logo de la marca

Así es, si te suscribes a los planes de pago, puedes cambiar el logotipo de la empresa norteamericana por tu propio logo, una personalización absoluta.

Videoconferencias

La opción de poder hacer videoconferencias desde tu propio correo electrónico es fantástico, puesto que así no tienes que usar ninguna herramienta extra que tengas que instalar en el ordenador. Es una forma muy cómoda de poder hablar con quién quieras sin tener que abrirte una cuenta de Skype por ejemplo.