Todo sobre el mundo del entretenimiento

Desde hace unos cuantos años ha venido evolucionando enormemente el mundo del entretenimiento, y cada vez hay más medios para la diversión. Desde el modo clásico, como juguetes para los más pequeños, hasta los videojuegos para PC más llamativos, para adolescentes y adultos.

Asimismo, para quienes les gustan los juegos de los años 80 y 90, existen emuladores de máquinas recreativas. También, las redes sociales forman parte de la vida de muchos usuarios, y pensando en ellos, fue desarrollada una app para la recuperación de contraseñas y protección en redes sociales.

Tienda online de juguetes

Una excelente tienda en Internet que tiene un gran catálogo de juguetes y hobbies es Mundohobby. Para los niños que les gustan las figuras de acción, los circuitos de vehículos y juguetes de construcción, esta tienda los tiene todos. También están a la venta muñecas para las niñas, complementos para bebés de juguete, maquillajes y moda.

Para un momento especial como una velada en casa, tener un juego de mesa es una buena elección para divertirse con amigos. Entre éstos, en Mundohobby se encuentran juegos educativos, de estrategia y acción, de habilidad y diseño, ciencia, creatividad y juegos para el aire libre. De la misma manera, también cuentan con artículos de aeromodelismo, para los aficionados a este hobby que requiere paciencia y detalle.

Tienen disponibles aviones eléctricos y su combustible, RTF y kits para montarlos desde cero. Los drones son otros artículos a la venta en esta tienda online, ya sean drones de iniciación, profesionales, FPV de carreras y repuestos.

El ordenador: la mejor herramienta para videojuegos

Pero los clásicos juguetes no son la única opción disponible. No sólo están las actuales consolas para jugar, también en el ordenador se pueden instalar muy buenos videojuegos para jugar online. Pero, no cualquier PC puede utilizarse para entretenerse con videojuegos que se conecten en la gran red. Por esta razón, es indispensable conocer como saber si tu PC corre un juego, es decir, si el ordenador está apto para reproducir el videojuego que se quiera instalar.

Analizando las especificaciones del equipo

Para ver los detalles básicos del ordenador hay que dirigirse a las propiedades del equipo. Aquí muestra especificaciones técnicas como la memoria RAM, la velocidad del CPU y el sistema operativo.

Instalar un software o programa para ver características de la tarjeta gráfica

Aunque en la sección anterior se pueden ver algunas características del ordenador, no muestra uno de los componentes más importantes: la tarjeta gráfica. Para esto, hay que descargar un programa o software que analice sus características y las muestre en pantalla.

Un emulador para juegos de los 80 y 90

Así como hay ordenadores con los que se pueden jugar, también hay otras máquinas, como las de tipo arcade. Sin embargo, si cualquier fanático de los juegos retro quiere viajar a través del tiempo y trasladarse a los 80 o 90, necesitará de un emulador. El emulador de maquina recreativa más conocido y destacado es MAME.

MAME son las iniciales de “Multiple Arcade Machine Emulator”, lo que en español significa: “Emulador de Máquina Arcade Múltiple”. Este invento lo creó Nicola Salmoria en el año 1997. Gracias a este emulador y otros más que hay en el mercado, se puede disfrutar de juegos de los 80 y 90, una excelente noticia para los fanáticos de estas décadas.

Sin embargo, MAME sigue actualizándose para hacerse compatible con más juegos de la época. Cabe destacar, que actualmente 5.000 juegos retro pueden ser aptos para jugar con este emulador. Pues bien, éste tiene una interfaz digital donde se pueden escoger los juegos, tiene multi-idioma y ajuste automático de volumen.

Una app que simula hackear redes sociales

Puede suceder que en algún momento, algún usuario olvide la contraseña de su cuenta de Facebook, Instagram o Whatsapp, por esta razón, Xploitz es una app que sirve para recuperar contraseñas, así como también da acceso a cualquier cuenta que se desee.

Utilizar Xploitz presenta ciertas ventajas, como por ejemplo, no es necesario tener conocimientos de informática ni programación para ejecutarla, es sencillo usarla. También, la tecnología avanzada de cifrado creada por los desarrolladores ofrece protección a datos multinivel, por lo que al utilizarla permanece en incógnito.

Asimismo, tiene un sistema flexible, permitiendo que sus funciones se ejecuten de manera remota. Otra ventaja en la lista es que dicha app entra a la red social en cuestión de minutos.

En lugar de que el usuario sea el que invierta tiempo para su objetivo, sus programadores son los que han pasado horas mejorando los algoritmos para ofrecer la mejor de las seguridades contra el hackeo de terceros.